Wciąż czekamy na konkrety Amerykanów ws. polskiego programu jądrowego

Rozmowy prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa nie przyniosły przełomu przy współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych w rozwoju w Polsce energetyki jądrowej. W ostatnich latach padło wiele deklaracji o współpracy Polski z USA w sektorze energetyki jądrowej, ale konkretów wciąż nie ma. Mamy je poznać jeszcze w 2020 r.

Co mają Amerykanie?

Co mają Polacy?

Jak mówił wtedy Piotr Naimski, "jesteśmy coraz bliżej rozwiązań praktycznych" w kwestii budowy w Polsce elektrowni atomowej” i odnotował, że po stronie amerykańskiej są partnerzy, którzy w tej sprawie chcą współpracować długoterminowo z Warszawą.Jak mówił niedawno w rozmowie z WNP.PL Piotr Naimski, w 2020 r. powinny zapaść decyzje dotyczące dostawcy technologii dla polskiej elektrowni jądrowej oraz schematu finansowania jej budowy. - Decyzje, które będą podejmowane w ciągu najbliższego roku, będą dotyczyły dostawcy technologii, schematu finansowania. To będą kluczowe decyzje przesądzające o kształcie programu - mówił Piotr Naimski.Piotr Naimski pytany o inne technologie jądrowe, np. koncernów francuskich i koreańskich odpowiedział dość jasno.- Takich dostawców, którzy mają technologię sprawdzoną i umieją budować według założonego budżetu i w założonym czasie a z którymi w dodatku jeszcze chcemy mieć strategiczne partnerstwo na dziesięciolecia nie ma wielu - powiedział Piotr Naimski.Jak wyjaśnił, w realizacji programu jądrowego kwestie finansowe są ważne, ale najtrudniejsze jest prowadzenie budowy elektrowni jądrowej tak, żeby to się mieściło w założonym harmonogramie.Teoretycznie są dwie firmy ze Stanów Zjednoczonych mające własne technologie jądrowe, które mogłyby uczestniczyć w polskim programie jądrowym. Pierwsza to koncern GE posiadający reaktor ABWR. GE nie jest jednak zainteresowany sprzedażą tej technologii. Pozostaje druga firma, czyli Westinghouse dysponujący reaktorem AP 1000.W ostatnim okresie oddano do eksploatacji cztery bloki z reaktorami AP1000 – wszystkie w Chinach. 11 października 2018 r. rozpoczął operacyjną pracę blok Sanmen 1 z pierwszym na świecie działającym reaktorem AP 1000. Także w październiku rozpoczął pracę blok Sanmen 2. Blok Haiyang 1 rozpoczął operacyjną pracę 22 października 2018 r., blok Haiyang 2 rozpoczął pracę w styczniu 2019 r.W Stanach Zjednoczonych budowane są dwa reaktory AP 1000, bloki Vogtle 3 i 4, które mają rozpocząć działalność, jak niedawno deklarowano, odpowiednio w 2021 r. i 2022 r.Obecnie innych kontraktów na budowę elektrowni jądrowych Westinghouse nie ma. Pod tym względem Amerykanów wyprzedzają firmy z Francji i Korei Południowej, które budują elektrownie jądrowe w innych krajach. Elektronie jądrowe w eksporcie budują także Rosjanie, a takie ambicje mają też Chiny, ale ofert z tych dwóch państw poważnie raczej w Polsce nikt by nie traktował.Westinghouse, który należy do kanadyjskiego funduszu inwestycyjnego, raczej nie będzie w stanie pomóc finansowo w budowie elektrowni jądrowej w Polsce. Finansowanie mogłyby zapewnić amerykańskie agencje rządowe, ale zgodnie z obecnymi amerykańskimi regulacjami rząd USA nie ma żadnych możliwości bezpośredniego inwestowania w zagraniczne projekty jądrowe, czego oczekują potencjalni klienci. Trwają prace nad zmianą tych regulacji, ale nie wiadomo, kiedy się zakończą i wejdą w życie.Zanim wybierze się dostawcę technologii jądrowej, wypadałoby wybrać lokalizację, gdzie elektrownia jądrowa powstanie. A tego wciąż nie wiemy. Od kilku lat spółka PGE EJ 1 prowadzi badania lokalizacyjne i środowiskowe, które określą w jaki sposób elektrownia jądrowa będzie oddziaływać na otaczające ją środowisko i zdrowie ludzi (badania środowiskowe) oraz w jaki sposób uwarunkowania środowiskowe mogą wpływać na bezpieczeństwo funkcjonowania elektrowni (badania lokalizacyjne).Badania te realizowane są w dwóch lokalizacjach „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec” na terenach gmin Choczewo oraz Gniewino i Krokowa w województwie pomorskim. Wyniki analiz będą podstawą do sporządzenia Raportu OOŚ (raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) i Raportu Lokalizacyjnego.Budowę elektrowni jądrowej popierają lokalni samorządowcy, np. już w 2012 r. w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego samorząd uwzględnił budowę elektrowni jądrowej. Samorządowcy z Pomorza przy wielu okazjach narzekali, że w sprawie budowy elektrowni jądrowej niewiele się dzieje.Nie wiadomo oficjalnie, jaka polska firma będzie odpowiadać za realizację programu jądrowego. Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej przyznał, że PGE nie udźwignie projektu atomowego.Niewykluczone, że odpowiedzialna za program jądrowy będzie spółka PGE EJ 1, która do tego celu została powołana. Jej udziałowcami są polskie grupy energetyczne, nie można wykluczyć scenariusza, w których spółka zostanie wykupiona przez inny podmiot albo przekazana do Skarbu Państwa, który będzie miał w niej potem 100 proc. akcji.Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r." mówi, że w Polsce powstanie sześć bloków jądrowych o mocy 1000-1500 MW każdy.