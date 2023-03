Wciąż nie wiadomo za jakie pieniądze Enea pozbędzie się elektrowni na węgiel

Trwa wycena elektrowni, które trafią do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Umowy o ich przekazaniu do Agencji podpiszemy w kwietniu. Wycena kopalni Bogdanka, którą ma przejąć Skarb Państwa, jeszcze się nie rozpoczęła - mówi Paweł Majewski, prezes Enei.

Z grupy Enea do NABE mają trafić Enea Wytwarzanie i Enea Połaniec. Agencja ma rozpocząć działalność w kwietniu 2023 r.

Wicepremier Jacek Sasin zapowiedział, że do końca lipca zakończy się proces związany z wykupem kopalni Bogdanka przez Skarb Państwa.

Zysk netto grupy Enea w 2022 r. był na poziomie 118,9 mln zł, podczas gdy w roku 2021 wyniósł 1,8 mld zł - to mniej aż o 93,4 proc.

Trwają prace zmierzające do powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Z grupy Enea do Agencji mają trafić Enea Wytwarzanie (w skład której wchodzi Elektrownia Kozienice) i Enea Połaniec.

Niezależnie od tego, Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) 18 czerwca 2022 r. podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży Skarbowi Państwa akcji kopalni Bogdanka.

Wyceny elektrowni węglowych z grupy Enea wciąż trwają

Nie znamy jeszcze finansowych szczegółów obu transakcji.

- W przypadku wyceny elektrowni jak i w procesie zbycia Bogdanki do Skarbu Państwa jesteśmy jeszcze przed etapem, w którym będziemy mogli zakomunikować, jaki jest wynik wyceny. W tej chwili trwają analizy, jeśli chodzi o wycenę aktywów wytwórczych. Jeśli chodzi o wycenę Bogdanki to ten etap jest jeszcze przed nami - mówił Paweł Majewski, prezes Enei, podczas konferencji, gdzie omówiono wyniki grupy za rok 2022.

W najbliższych tygodniach ma zostać podpisana umowa ws. przekazania elektrowni z Enei do NABE.

- W przypadku wydzielenia aktywów do NABE będziemy podpisywać stosowne dokumenty na początku kwietnia, a jeśli chodzi o Bogdankę to latem tego roku sfinalizujemy tę transakcję - dodał Paweł Majewski.

- Nie mamy jeszcze oferty, nie wiemy za ile nabywca może chcieć kupić - skomentował tworzenie NABE Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Przygotowania do powstania NABE na ostatniej prostej

- W procesie wydzielania aktywów węglowych jesteśmy na ostatnie prostej. Zgodnie z deklaracjami pana premiera Jacka Sasina, Ministerstwa Aktywów Państwowych decyzja o utworzeniu NABE zapadnie na przełomie marca i kwietnia. Spodziewamy się, że w najbliższym czasie Skarb Państwa jako nabywający wrazi wolę nabycia aktywów i zaproponuje warunki transakcji - poinformował kilka dni temu Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE).

Wojciech Dąbrowski zapewnił, że PGE od strony operacyjnej jest przygotowana do tego, żeby transakcja mogła zostać przeprowadzona i spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna skupiająca elektrownie węglowe grupy kapitałowej PGE mogła funkcjonować w pełni niezależnie.

To na fundamencie spółki PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej (PGE GiEK) ma powstać Agencja. To jedna z największych spółek z grupy PGE, należą do niej m.in. elektrownie węglowe Bełchatów, Turów, Opole, Rybnik i Dolna Odra oraz kopalnie węgla brunatnego Bełchatów i Turów.

Założono, że najpierw Skarb Państwa zakupi elektrownie węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE GiEK i wniesie aportem akcje lub udziały Taurona Wytwarzanie, Enei Wytwarzanie, Enei Połaniec oraz Energi Elektrowni Ostrołęka. Potem powstanie holding.

Bogdanka ma trafić bezpośrednio do Skarbu Państwa

Niezależnie od tworzenia NABE przygotowywany jest proces przejęcia kopalni Bogdanka przez Skarb Państwa. Enea jest głównym akcjonariuszem kopalni Bogdanka i posiada 64,57 proc. jej akcji. Przypomnijmy, że 18 czerwca 2022 r. Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych podpisały list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji Bogdanki Skarbowi Państwa.

- Polska energetyka znajduje się w bardzo ważnym momencie. Przez kontrolowanie strategicznych aktywów wypracowujemy najlepszą, bezpieczną ścieżkę transformacji. Bogdanka to perspektywiczna spółka o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, a jej nabycie przez Skarb Państwa zabezpieczy interes Polski - powiedział wówczas Jasek Sasin.

- Podpisanie listu intencyjnego ze Skarbem Państwa to kluczowe dla grupy Enea i LW Bogdanka wydarzenie. Bogdanka jest ważną i cenną częścią grupy Enea. Jednocześnie otoczenie – zwłaszcza instytucje finansowe – wymaga od spółek takich jak nasza dynamicznej i całkowitej zmiany podejścia do węgla jako nośnika energii. Dzięki inicjatywie Skarbu Państwa nasza grupa będzie mogła w pełni skupić się na przewidzianej w naszej strategii rozwoju zielonej transformacji, czyli dynamicznym rozwoju odnawialnych źródeł energii. Zabezpieczymy również stabilną przyszłość największemu pracodawcy Lubelszczyzny - komentował Paweł Majewski, prezes Enei.

Zmiana właścicielska ma przynieść nowe perspektywy dla kopalni.

- Przejęcie akcji przez Skarb Państwa da też impuls rozwojowy dla spółki. Nowa strategia ma przynieść wkrótce odpowiedzi na pytania o kierunki rozwoju Bogdanki w najbliższych latach. Myślimy tu o stopniowej transformacji na OZE, a także o eksploatacji innych surowców kopalnych w oparciu o znaczny potencjał i know-how naszej załogi. Zmiany właścicielskie dadzą zatem możliwość większej sterowności i elastyczności w zarządzaniu, aby lepiej przygotować się na wyzwania kolejnych dekad - wskazał Kasjan Wyligała, prezes LW Bogdanka.