Wdrożenie Elektryczności 4.0 jest odpowiedzią na problemy polskich przedsiębiorstw

- W Polsce konieczne jest przyspieszenie inwestycji w OZE, systemy zarządzania energią oraz modernizację sieci energetycznej, a także modernizację infrastruktury elektrycznej samych odbiorców - mówi Wojciech Świątek, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Schneider Electric.

70 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorstw doświadczyło w ciągu ostatniego roku przynajmniej jednej przerwy w dostawie energii. MŚP mocno dotknęły także podwyżki cen energii - w znacznym stopniu odczuło je aż 89 proc. badanych firm.

Sposoby na uczynienie energii elektrycznej tańszą i bardziej stabilną znalazły się w raporcie „Elektryczność 4.0” opracowanym przez fundację Digital Poland oraz Schneider Electric Polska przy współudziale ekspertów ze świata nauki i biznesu.

Elektryczność 4.0 to proces transformacji sektora energii elektrycznej, zachodzącej w trzech jego segmentach: wytwarzaniu, zarządzaniu energią oraz jej dystrybucją z udziałem prosumentów.

- Elektryczność 4.0 to proces transformacji sektora energii elektrycznej, zachodzącej w trzech jego segmentach: wytwarzaniu, zarządzaniu energią oraz jej dystrybucją. W segmencie wytwarzania energii oznacza to zaimplementowanie na szeroką skalę odnawialnych, rozproszonych źródeł energii. Energia wyprodukowana w tych źródłach ma być zarządzana przez cyfrowe i inteligentne systemy. Do tego dochodzi dwukierunkowa dystrybucja energii. To oznacza, że klient pobiera energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej, ale jeżeli jest także prosumentem, może wytworzoną przez siebie energię wykorzystać na swoje potrzeby bądź oddać do sieci. Takie dwukierunkowe sieci co do zasady powinny być elastyczne, zoptymalizowane. Przede wszystkim zaś charakteryzować się dużą niezawodnością - mówi Wojciech Świątek, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Schneider Electric.

Jak wyjaśnia ekspert Schneider Electric, taki system stanowi odpowiedź na narastający trend elektryfikacji wielu sektorów gospodarki, jest oparty na zasadach zrównoważonego rozwoju i w pełni wpisuje się w potrzeby przedsiębiorstw, tak z obszaru optymalizacji kosztowej zużycia energii, jak i zapewnienia stabilności jej dostaw.

Elektryczność 4.0 to nie tylko odnawialne źródła energii

Wojciech Świątek podkreśla, że w każdym z tych trzech obszarów proces transformacji już trwa, chociaż wciąż jest wiele do zrobienia.

Widać to na przykładzie źródeł odnawialnych. Z raportu wynika, że 37 proc. małych i średnich firm w Polsce deklaruje wykorzystywanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE). Korzystanie z OZE zależy od wielkości firmy, sektora, a także stażu na rynku.

Istotnie częściej OZE wykorzystywane są przez firmy zatrudniające od 151 do 250 pracowników, przedsiębiorstwa z sektora produkcji, a także „młodsze” firmy działające na rynku do 5 lat. W takich firmach ponad połowa (52 proc.) podmiotów deklaruje korzystanie z OZE.

Najczęściej wykorzystywanym przez polskie małe i średnie firmy źródłem energii odnawialnej jest energia słoneczna (68 proc. wskazań spośród MŚP korzystających z OZE).

Samo OZE to jednak nie wszystko. Aby w pełni korzystać z potencjału czystej energii, potrzebne jest zapewnienie stabilności dostaw.

Większość małych i średnich firm w Polsce skarży się na przerwy w dostawach energii

Z raportu „Elektryczność 4.0” wynika, że jedynie dla 3 proc. polskich małych i średnich przedsiębiorstw zeszłoroczne podwyżki cen energii elektrycznej nie były w ogóle dotkliwe. Wyższe ceny szczególnie mocno dały się we znaki firmom z branży produkcyjnej.

Jednocześnie aż 70 proc. badanych przedsiębiorstw doświadczyło w ciągu ostatniego roku przynajmniej jednej przerwy w dostawie energii, z czego 39 proc. przedsiębiorców taka sytuacja dotknęła kilka, a 6 proc. wiele razy.

Wśród firm, które kilkukrotnie musiały radzić sobie z brakiem zasilania, istotnie częściej występowały te z sektora produkcji. Aż 56 proc. firm produkcyjnych musiało w ciągu ostatniego roku zmagać się z przerwami w dostawach prądu kilka bądź wiele razy.

- W celu zmniejszenia przerw w dostawach energii niezbędne jest zwiększenie inwestycji w system zarządzania siecią energetyczną, w tym system nadzoru i system optymalizacji. Te inwestycje powinny przeprowadzić wszystkie duże spółki dystrybucyjne w Polsce. Z drugiej strony zalecamy, aby - oczywiście w miarę możliwości - zadbali o to także sami odbiorcy poprzez odpowiednią modernizację własnej infrastruktury zasilającej - podpowiada Wojciech Świątek.

Godny uwagi jest także fakt, iż przedsiębiorstwa dostrzegają konieczność posiadania kilku źródeł energii, które następnie połączyć będą mogli w mikrosieci, a te wymagają odpowiednich systemów zarządczych. Aż 52 proc. badanych przedsiębiorstw MŚP takie rozwiązania już ma wdrożone lub ma w planach ich realizację.

Drogę do Elektryczności 4.0 można podzielić na etapy

Także pojedyncze przedsiębiorstwa mogą znacząco poprawić stabilność zasilania. Pierwszym zadaniem, jakiego powinny podjąć się przedsiębiorstwa, jest modernizacja własnej instalacji elektrycznej. Taka modernizacja, czyli po prostu unowocześnienie instalacji, to także jeden z elementów na drodze do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Kolejny etap to wdrożenie opomiarowania zużycia i kontroli jakości energii na terenie zarządzanego obiektu, docelowo w formie inteligentnych systemów i aplikacji wykorzystujących technologię chmurową.

- Inteligentne systemy zarządzania energią to technologie nadzoru i przepływu energii elektrycznej, których celem jest optymalizacja zużycia energii. Dostarczają one firmom danych na temat szczegółów zużycia energii w danym obiekcie w konkretnych punktach pomiaru. Mogą też wymieniać informacje z innymi systemami odpowiedzialnymi za sterowanie infrastrukturą np. budynku - wskazuje Wojciech Świątek.

Rozwiązania te, w zależności od stopnia złożoności, mogą przybierać postać aplikacji służących monitoringowi zużycia energii elektrycznej albo złożonych systemów sterujących, umożliwiających zarządzanie energią w ramach jednego lub kilku obiektów.

- W praktyce pierwszym krokiem do Elektryczności 4.0 jest wdrożenie podstawowego opomiarowania, a następnie rozbudowywanie go o kolejne wdrożenia, takie jak wspomniana już modernizacja instalacji elektrycznej, inteligentne systemy zarządzania energią, własne źródła OZE czy wreszcie całe mikrosieci energetyczne pozwalające w kompleksowy sposób zarządzać energią tak po stronie popytu, jak i podaży - dodaje ekspert Schneider Electric.

Stan transformacji na dziś. Przed nami jeszcze wiele pracy

23 proc. MŚP deklaruje posiadanie inteligentnych systemów zarządzania energią. Częściej są to największe firmy (44 proc.), a także „nowe” przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 5 lat (40 proc.).

41 proc. MŚP myśli o wprowadzeniu w przyszłości inteligentnych systemów zarządzania energią - w tej grupie istotnie częściej znajdują się firmy z sektora produkcji, z których 52 proc. zadeklarowało posiadanie planów w kontekście inteligentnych systemów zarządzania energią.

36 proc. MŚP nie posiada i nie planuje posiadać inteligentnych systemów zarządzania energią. W tej grupie istotnie częściej znajdują się mikroprzedsiębiorstwa (co drugie z nich) oraz firmy ze stażem ponad dziesięcioletnim (55 proc. takich firm).

- Przed nami jeszcze wiele pracy, aby móc mówić o poprawnie funkcjonującej inteligentnej, cyfrowo zarządzanej, dwukierunkowej sieci energetycznej działającej na szeroką skalę. Bo właśnie dzięki odpowiedniej skali tego przedsięwzięcia przedsiębiorstwa będą mogły najszerzej czerpać z dobrodziejstw Elektryczności 4.0, a demokratyzacja technologii sprawi, że będzie ona dostępna kosztowo także dla większości małych i średnich przedsiębiorstw - podsumowuje Wojciech Świątek.