We Włoszech powstanie nowa fabryka. Będzie produkować akumulatory energii słonecznej

Włoski koncern energetyczny Energy ogłosił powstanie spółki joint venture z Pylon Technologies Europe Holding, holenderską spółką należącą w całości do chińskiego koncernu Pylon Technologies. Firmy będą wspólne produkować we Włoszech baterie litowe do magazynowania energii.

Włoski koncern Energy produkujący panele fotowoltaiczne i małe magazyny energii ogłosił powstanie joint venture z holenderską spółką Pylon Technologies Europe Holding, która jest w 100 procentach kontrolowana przez kapitał chiński.

Chiński Pylon Technologies jest wiodącym producentem baterii litowych i zamierza zwiększyć swoją aktywność na rynku europejskim. Nowa spółka o nazwie Pylon LiFeEU będzie działać we Włoszech, a nowa fabryka powstanie w Sant'Angelo di Piove Sacco niedaleko Padwy.

Uruchomiona zostanie produkcja akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych, które stają się niezbędnym urządzeniem do magazynowania energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, zwłaszcza z paneli fotowoltaicznych.

"W ramach wspólnego projektu powstanie nowa fabryka, która w pierwszej fazie będzie miała zdolności produkcyjne od 600 do 800 akumulatorów dziennie, czyli 3-4 megawatogodziny pojemności magazynowania" - czytamy w komunikacie.

Z materiałów przygotowanych przez Komisję Europejską wynika, że obecnie chińscy producenci kontrolują prawie 80 procent światowego rynku małych i średnich magazynów energii.