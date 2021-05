We Wrocławiu otwarto fabrykę perowskitów. To ma być światowa rewolucja

Firma Saule Technologies we Wrocławiu uruchomiła pierwszą w historii linię produkcyjną drukowanych, ultracienkich i elastycznych ogniw słonecznych na bazie perowskitu. Ma to być rewolucja na rynku fotowoltaiki.

Wejście na europejskie rynki

- Od 1839 r., kiedy Edmond Becquerel skonstruował pierwsze ogniwo fotowoltaiczne, nie było w historii fotowoltaiki przełomów o równie wielkim znaczeniu, jak rozpoczęcie produkcji ogniw perowskitowych. Możemy śmiało i z dumą powiedzieć, że 21 maja 2021 r. rozpoczęła się nowa era w energetyce – era fotowoltaiki 2.0 – komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.Ogniwami perowskitowymi Saule Technologies poważnie interesują się firmy z różnych sektorów gospodarki. W dniu otwarcia fabryki perowskitów firma, wraz z Columbus Energy, podpisała trójstronne umowy o współpracy z grupą MVGM, będącą liderem zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, działającą na 10 europejskich rynkach.W ramach tej współpracy, MVGM jest partnerem klientów ze swojego portfela w procesie ich transformacji energetycznej. Oznacza to, iż na bazie umów wykonawczych, firmy będą miały możliwość wydzierżawienia od Columbus instalacji fotowoltaicznych. Z kolei Columbus pozyska finansowanie na proces transformacji energetycznej klientów MVGM do kwoty 250 mln euro na produkty Saule i Columbus.- Rozpoczęcie współpracy z Saule i Columbus jest strategicznym krokiem w dalszym rozwijaniu naszych kompetencji i usług w obszarze zrównoważonego rozwoju. Technologia, która dzięki naszej kooperacji będzie wprowadzana na rynku nieruchomości komercyjnych, pozwoli upowszechnić alternatywne, odnawialne źródła energii. Wygeneruje oszczędności na zakupie energii. Wreszcie obniży ślad węglowy. Tym bardziej nas cieszy, że podjęcie rozmów przez MVGM doprowadziło do sfinalizowania tak ważnych dla ochrony klimatu decyzji. Kolejnym sukcesem tych rozmów jest fakt, że oferowane rozwiązania wykorzystują najnowszą dostępną technologię dostarczaną przez Saule. Nasi klienci otrzymają dostęp do najbardziej innowacyjnych i wydajnych rozwiązań energetyki odnawialnej na świecie – komentuje Agnieszka Nowak, dyrektor zarządzająca MVGM.Fabryka perowskitów Saule Technologies zajmuje powierzchnię ok. 5 tys. m². Obecnie znajduje się tu pierwsza linia produkcyjna, która jest przeniesieniem całości procesów laboratoryjnych z ich jednoczesnym zautomatyzowaniem. Są tu wytwarzane fotowoltaiczne moduły perowskitowe do zastosowań w urządzeniach IoT. Równolegle trwają już prace nad projektem wysoko wydajnej linii przemysłowej, o wydajności do 100 MW.