We wrześniu 2021 elektrownie węglowe ze wzrostem produkcji, gazowe ze spadkiem

We wrześniu 2021 zużycie energii elektrycznej w Polsce było o 3,23 proc. większe niż rok wcześniej, a krajowa produkcja energii była o 18,83 proc. proc. większa niż we wrześniu 2020. W minionym miesiącu wzrost produkcji, licząc rok do roku, zanotowały m.in. elektrownie węglowe i wiatrowe , a spadek elektrownie gazowe - wynika z danych publikowanych przez PSE.