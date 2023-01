Według Tauronu Rafako zbadało zły węgiel. Spółki powrócą do rozmów

Tauron na piątkowej konferencji prasowej oświadczył po raz kolejny, że to nie węgiel powoduje awarie bloku 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno. Według prezesa Tauronu Wytwarzanie Trajana Szuladzińskiego Rafako zmanipulowało wyniki badań jego jakości.





Tauron na piątkowej konferencji zarzucił Rafako manipulowanie wynikami badań jakości węgla i ponownie podkreślił, że awarie bloku 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno nie są spowodowane przez surowiec.

Z kolei Rafako, budowniczy bloku, utrzymuje, że to właśnie zła jakość węgla doprowadziła do wyłączeń Elektrowni Nowe Jaworzno.

Prezes Tauron wytwarzanie Trajan Szuladziński podkreślił, że liczy na porozumienie z Rafako w tym sporze. Spółki powrócą do negocjacji w Prokuratorii Generalnej.

Jak poinformował prezes Trajan Szuladziński, którego spółka jest bezpośrednio odpowiedzialna za blok 910 w Jaworznie, Rafako wskazało Głównemu Instytutowi Górniczemu (GIG) nieodpowiednie składy do zbadania próbek węgla spalanego w kotle.

Tauron twierdzi, że GIG pobrał niewłaściwe próbki węgla na wniosek Rafako

Rafako, budowniczy bloku, argumentuje, że to właśnie zła jakość węgla doprowadziła do wyłączeń Elektrowni Nowe Jaworzno. Podczas gdy Tauron uważa, że zaważyły na tym wady konstrukcyjne. Na wniosek sądu GIG zbadał we wrześniu jakość węgla ze składowisk na terenie Elektrowni Nowe Jaworzno, wskazanych przez Rafako. Prezes Trajan Szuladziński przekonywał na piątkowej konferencji, że nie było to odpowiednie miejsce, bo na składzie nie znajdował się węgiel kontraktowy, który był spalany w kotle.

- Rafako doskonale wiedziało, skąd pobierać odpowiedni węgiel, ale tego nie zrobiło – mówił Szuladziński mediom.

Tauron poinformował, że na składzie leży różny węgiel o różnej jakości, przed spalaniem jest badany i do kotła podaje się wcześniej przygotowane odpowiednie mieszanki. W tym momencie Elektrownia opalana jest przede wszystkim węglem z Kopalni Sobieski.

Tauron i Rafako powrócą do negocjacji w Prokuratorii Generalnej

Jednocześnie prezes podkreślił, że we wtorek obydwie spółki ponownie spotkają się w Prokuratorii Generalnej, aby negocjować porozumienie.

- Jestem otwarty na rozmowy, ale oczekujemy od Rafako przedstawienia harmonogramu usunięcia wad i usterek bloku, przedłużenia gwarancji, wycofania roszczeń z 13 stycznia tego roku – powiedział prezes Taurona Wytwarzanie.

W piątek w raciborskiej spółce pojawił się były premier Donald Tusk, który apelował, by ratować Rafako. Mówił, że nie wyobraża sobie, żeby efektem działania władzy i wielkiej spółki Skarbu Państwa było zniszczenie innej polskiej firmy.

Z kolei prezes Szuladziński podkreślał, że konflikt nie ma charakteru politycznego, a gospodarczy.

Tauron podkreślił, że zamówił własną analizę węgla z GIG, której wyniki mają zostać niebawem ujawnione. Trwa również analiza wad konstrukcyjnych bloku, które także mamy niebawem poznać. Przygotowuje ją spółka Polimex Mostostal, konkurent Rafako.