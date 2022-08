Węgiel już płynie. Będzie rozwożony do zsypisk w całej Polsce

Węgiel płynie, wszystkie potrzebne ilości węgla są już zakontraktowane, a teraz wdrażamy operację logistyczną, aby ten węgiel rozwieźć po kraju – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Węgiel płynie, wszystkie potrzebne ilości węgla są już zakontraktowane, a teraz wdrażamy operację logistyczną, aby ten węgiel rozwieźć po kraju. Przygotowaliśmy sieć dużych zsypisk, z których potem ten węgiel ostatecznie trafi do obywateli" - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w TVP Info.

Dodała, że prace nad rozwiezieniem węgla po kraju toczą się w zespole i że Ministerstwo Infrastruktury dba o to, aby porty rozładowały węgiel i o węglarki, potrzebne do przewozu. "Jest węgiel, są węglarki, porty dadzą radę. Węgiel wpływa na bieżąco i będzie rozwożony do zsypisk. Węgla nie zabraknie" - zadeklarowała Anna Moskwa.

Można składać wnioski o dodatek węglowy

Stwierdziła też, że ruszył proces przyjmowania wniosków o dodatek węglowy dla osób korzystających z pieców węglowych jako źródła ogrzewania.

"Można to zrobić osobiście, można złożyć wniosek online. To krótkie oświadczenie, że korzysta się ze źródła węglowego i do tego konieczne jest zaświadczenie, że źródło wpisane zostało do ewidencji źródeł ciepła" - stwierdziła minister.

Dodała, że jeśli ktoś jeszcze nie wpisał pieca do ewidencji, może to zrobić teraz. Wyjaśniła też, że większość wniosków o dodatek, jakie napływają, jest składana przez osoby będące odbiorcami dodatku osłonowego wprowadzonego przez rząd w ramach Tarczy Antyinflacyjnej, którego celem było złagodzenie wzrostu cen energii, gazu i żywności. Wyjaśniła także, że dodatek węglowy jest nieopodatkowany.

Anna Moskwa mówiła także o projekcie ustawy, którego celem jest wsparcie osób używających do ogrzewania domu innych paliw, np. LPG czy pelletu.

"Duży projekt pojawi się na kolejnym posiedzeniu Sejmu, które jest planowane we wrześniu. Potem zajmie się tym Senat, mam nadzieje, że nie będzie robił żadnych problemów, więc liczymy, że ustawa szybko przejdzie i że jest szansa na to, aby we wrześniu ustawa została podpisana przez prezydenta" - powiedziała minister klimatu.

Wyjaśniła, że w ustawie, której celem będzie wsparcie osób ogrzewających domy i mieszkania inaczej niż węglem, znajdzie się także część poświęcona ciepłownictwu. Chodzi o zablokowanie możliwości podniesienia ceny ciepła do maksymalnie 40 proc.

Jak złożyć wniosek o dopłatę do węgla?

Przypomnijmy, że w środę (17 sierpnia) weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska ws. wzoru wniosku o dodatek węglowy, które umożliwia gospodarstwom domowym ubieganie się o rządowe wsparcie. Uprawnionymi do otrzymania dodatku są gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dodatek wyniesie 3 tys. zł.

Wnioski o dodatek węglowy - podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, należy składać do urzędów gmin. Jego wzór jest jednolity dla całej Polski.

Wniosek o wypłatę dodatku trzeba będzie złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Z kolei wójt, burmistrz, prezydent miasta dokonywać będzie weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Jest to warunek konieczny, aby ubiegać się o dodatek.

Zgodnie ze wzorem wniosku o wypłatę świadczenia, trzeba w nim będzie podać: imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy. Trzeba będzie też podać dane adresowe.

Jednemu gospodarstwu domowemu przysługiwać będzie jeden dodatek węglowy.

We wniosku trzeba będzie też podać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany dodatek, a także określić, czy gospodarstwo domowe jest jednoosobowe, bądź wieloosobowe. W przypadku wieloosobowego gospodarstwa trzeba będzie podać liczbę domowników z uwzględnieniem wnioskodawcy, a także podać ich dane.