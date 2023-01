Węgiel nadal kością niezgody między Tauronem a Rafako

Trwa konflikt między Tauronem i Rafako o jakość węgla, która była spalana w bloku 910 MW w Elektrowni Nowe Jaworzno. Rafako pokazało badania, które wskazują na przekroczenie jego parametrów, a Tauron podkreśla, że jego wyniki zostały zmanipulowane. My sprawdzamy szczegóły sprawy.

Tauron Wytwarzanie, właściciel bloku 910 w Elektrowni Nowe Jaworzno, zarzucił Rafako – firmie budującej kocioł, że ta zmanipulowała wyniki badań węgla testowanego przez Główny Instytut Górnictwa i nie mogą być one miarodajne w ocenie wpływu na pracę bloku 910 MW.

Tauron uważa, że zostały one pobrane z niewłaściwych miejsc, nie objętych kontraktem między obydwiema spółkami, które pozostają w konflikcie spowodowanym awariami bloku 910 MW w Jaworznie.

Rafako argumentuje, że to właśnie zła jakość paliwa jest przyczyną problemów kotła, a nie, jak przekonuje Tauron, wady konstrukcyjne.

Między firmami trwają mediacje, a 24 stycznia w Prokuratorii Generalnej odbyła się kolejna runda negocjacji dotycząca współpracy i wykonania kontraktu dotyczącego spornego bloku. Tymczasem my sprawdziliśmy, co i dlaczego badał GIG i jak ma się do kontraktu między obydwiema firmami.

W zeszłym tygodniu Tauron Wytwarzanie zorganizował konferencję prasową, na której prezes spółki Trajan Szuladziński przedstawił szereg argumentów mających przekonywać o tym, że analiza GIG nie jest miarodajna i nie można jej wyników traktować jako miarodajnych, jeśli chodzi o ocenę wpływu spalanego węgla na pracę bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.

- Rafako we wrześniu 2022 roku zmanipulowało, ze względu na miejsce poboru próbek, badania węgla podawanego do spalania w bloku 910 MW. Według zapisów kontraktu, pobieranie próbek może odbywać się w precyzyjnie określonych miejscach – na taśmach podających węgiel do spalenia, a nie tam, gdzie wskazało Rafako, czyli w bunkrach i składowiskach. Składowisko służy jako magazyn i miejsce przygotowywania mieszanek węglowych w taki sposób, aby węgiel podawany do spalania podajnikami taśmowymi spełniał parametry kontraktowe - tłumaczy WNP.PL Trajan Szuladziński.

- Sam Główny Instytut Górnictwa, choć przeprowadził badania, nie podjął się wykonania ekspertyzy w zakresie oceny wpływu spalanego paliwa na pracę bloku 910 MW. Rozumiemy takie podejście, bo w naszej ocenie badane próbki były próbkami chwilowymi, które nie są reprezentatywne dla spalanego węgla - dodaje prezes zarządu Taurona Wytwarzanie.

Które próbki węgla mogą być brane pod uwagę przy ocenie wpływu na pracę bloku? Rafako i Tauron nie zgadzają się

Rafako pokazało analizę GIG, która brała pod uwagę próbki pobrane zarówno z taśm (próbopobieraki), bunkra nr 1 oraz składowiska. Jej wynik obrazuje średnie największe przekroczenia norm zbiorczo ze wszystkich próbek.

- W myśl zapisów kontraktu, z czego Rafako doskonale zdaje sobie sprawę, analizowanie spełnienia poszczególnych parametrów węgla może odbywać się wyłącznie na podstawie próbek pobranych przez próbopobieraki, zainstalowane na taśmach T5A i T5B podających węgiel do spalania. Tylko takie próbki mogą być analizowane pod kątem spełnienia bądź niespełnienia parametrów kontaktowych węgla - tłumaczy prezes Szuladziński.

Jak dowiedzieliśmy się od Rafako, próbki pobrane z samych próbopobieraków znajdujących się na taśmach również wskazują na przekroczenia parametrów kontraktowych.

- Próbki pobierane przez GIG już po awarii bloku 910 z próbopobieraków, już przy nowym węglu po naprawie kotła również wskazywały na przekroczenia norm azotu, chloru i sodu - tłumaczy WNP.PL Jacek Balcer rzecznik prasowy Rafako.

Powstaje jednak pytanie, dlaczego zdecydowano się również na pobieranie próbek z bunkra i składowisk. Oto co mówi kontrakt między firmami na temat poboru próbek węgla z bloku.

„Parametry węgla podawanego na Blok będą określane jako analiza jednej uśrednionej próbki, pobranej z poszczególnych próbopobieraków zabudowanych na taśmociągach T5A i T5B jeden raz na dobę. Jedynie w przypadkach tego wymagających (np. zawieszanie się węgla w zbiorniku, problemy z emisją w spalinach) częstotliwość poboru próbek zostanie zwiększona tak, aby zdiagnozować źródło ewentualnych problemów” - czytamy.

Powołując się na zapis, że kontrakt przewiduje jednak w przypadkach tego wymagających zwiększenie częstotliwości poboru próbek tak, aby ocenić wpływ spalanego węgla na parametry bloku w danym momencie, na podstawie postanowienia sądu pobrano je również z bunkra nr 1 i ze składów. Przyczyną takiej decyzji była awaria leja kotła i całkowite odstawienie bloku, do którego doszło 6 sierpnia 2022 roku.

Rafako wskazuje również, że GIG zbadał węgiel tylko z bunkra nr 1, który w związku z awarią, był wyłączony z użytku, a znajdował się w nim węgiel sprzed awarii, z pozostałych bunkrów węgla nie pobierano, bo pracowały.

- To węgiel bezpośrednio podawany do kotła i jest to węgiel, który zasypywany jest („spada”) z taśm T5A i T5B (próbopobieraki). Ze względu na fakt, że młyn nr 1 był w remoncie, węgiel w bunkrze 1 znajdował się w nim od dnia awarii leja, nie został opróżniony, ani spalony i stanowił dowód dla sprawdzenia, jaki węgiel spalany był w trakcie awarii leja. Węgiel z bunkra nr 1 był najbardziej zbliżony do tego, którego używano tuż przed awarią - mówi Jacek Balcer.

Zwraca również uwagę, że wyniki badań z Centralnego Laboratorium Taurona z próbopobieraków wykonane przed awarią także wskazywały na znaczne przekroczenia azotu.

- Badanie węgla na składowiskach czy w bunkrach nie ma żadnego uzasadnienia pod kątem rozstrzygania spełniania przez paliwo spalane w bloku parametrów kontraktowych, dlatego wniosek Rafako do sądu o zbadanie paliwa z miejsc niewskazanych w kontrakcie był od początku absurdalny - komentuje prezes Szuladziński.

Rafako odpiera ten zarzut tłumacząc, że pobór z bunkrów jest również dopuszczalny kontraktem w przypadkach tego wymagających, a awaria do takich należy, i sam Tauron także pobierał węgiel z bunkrów, więc nie może podważać poboru przez Rafako.

Jeśli chodzi o pobieranie węgla ze składowisk, Rafako tłumaczy to potrzebą sprawdzenia, czy w dalszym ciągu znajduje się na nim węgiel koksujący i ewentualnie węgiel, o takich parametrach, których nie dałoby się uśrednić lub o parametrach, które uśrednieniu nie podlegają (np. dolna granica wybuchowości, minimalna energia zapłonu).

Ponadto, jak informuje Rafako, Tauron nie prowadzi gospodarki mieszania węgla na składowisku, a jedynie jego warstwowania – co oznacza, że każda kolejna warstwa surowca jest kładziona na wierzchu poprzedniej, a następnie trafia na taśmę.

Jaki węgiel jest węglem kontraktowym, a więc takim, który obydwie spółki ustaliły, że może trafiać do bloku 910 MW?

Obydwie firmy nie zgadzają się co do tego, jaki węgiel to ten, który spełnia normę i może być podawany do kotła. Ma to spore znaczenie ze względu na gwarancje na kocioł udzielone przez Rafako Tauronowi. Według kontraktu Tauron musi spalać odpowiedni węgiel, aby gwarancja działała – a więc aby Rafako brało odpowiedzialność za wszystkie awarie bloku.

- Kolejna manipulacja Rafako dotyczy wskazywanych przekroczeń bez uwzględniania prawnie wiążących firmy porozumień poszerzających pole paliwowe - tłumaczy WNP.PL prezes Tauron Wytwarzanie.

- Na przykład podpisany z Rafako w 2019 r. aneks nr 7 do kontraktu rozszerza tzw. pole paliwowe, czyli dopuszcza do spalania w bloku węgle o rozszerzonych zakresach wartości poszczególnych parametrów paliwa. Paliwo kontraktowe to węgiel: gwarancyjny, graniczny i dopuszczalny. W analizie wyników GIG nie uwzględnił w pełnym zakresie wprowadzonych aneksem nr 7 zmian w parametrach węgla – paliwo dopuszczalne - przekonuje Szuladziński.

Rafako zwraca uwagę, że odchylenia od kontraktu mogą wynosić zaledwie 3 proc. całości spalanego węgla.

- Jest to oczywista manipulacja, lecz nie Rafako. Tauron nie podaje, że paliwa dopuszczalnego może być tylko 3 proc. w całym spalanym węglu, a spalając węgiel dopuszczalny wykonawca nie udziela gwarancji w zakresie gwarantowanych parametrów technicznych oraz osiągów kotła i wystarczy, że tylko jeden parametr należy do zakresu paliwa dopuszczalnego - mówi nam Rafako.

Tak natomiast tę kwestię ujmuje kontrakt między spółkami.

„Paliwo dopuszczalne – węgiel, który w wybranych parametrach odbiega od parametrów przedstawionych w tabeli 'Paliwo projektowe (węgiel gwarancyjny)' dopuszczony do spalania w Bloku w sposób incydentalny o wolumenie nie większym niż 3 proc. w całym spalanym węglu. W przypadku spalania paliwa dopuszczalnego o składzie lub parametrze występującym w zakresie określonym w dowolnej pozycji poniższej tabeli Wykonawca nie udzieli gwarancji w zakresie Gwarantowanych Parametrów Technicznych, osiągów Kotła" czytamy w kontrakcie.

- Zaznaczyć należy, że jedynie część parametrów węgla otrzymała tzw. zakres węgla dopuszczalnego. Trzymając się kontraktu oraz wyliczeń prezesa Szuladzińskiego - zaplanowane zużycie węgla na bloku wynosi mniej więcej miesięczne 180 tysięcy ton węgla, tj. 6 tys. ton dziennie. Podane 3 proc. węgla dopuszczalnego to 5400 ton, a więc wystarczy właściwie podawanie przez jeden dzień węgla o parametrze z zakresu węgla dopuszczalnego, aby każdym następnym razem uznać taki węgiel już za dopuszczalny, ale niezgodny z kontraktem. W okresie od 06.04 do 06.08.2022, kiedy Rafako otrzymywało jeszcze wyniki badań z laboratorium Tauronu, tylko siedem dni nie miało przekroczonych parametrów kontraktowych lub nie było w zakresie węgla dopuszczalnego. Dla uniknięcia wątpliwości, te dane pochodzą z punktu pomiarowego zgodnego z kontraktem, czyli próbopobieraków. Podsumowując, Rafako w tym okresie było zwolnione z gwarancji w zakresie gwarantowanych parametrów technicznych, osiągów kotła - tłumaczy naszej redakcji Rafako.

Jakie parametry węgla powinny być badane, a jakie nie według kontraktu pomiędzy Rafako i Tauronem?

Istnieją również wątpliwości, które parametry badanego węgla powinny być brane pod uwagę przy realizacji kontraktu, a które nie świadczą o jego jakości.

Tak sprawę przedstawia prezes Szuladziński. - Parametry kontraktowe paliwa to zamknięty, uzgodniony w kontrakcie zbiór parametrów fizyko-chemicznych. Zbiór ten został określony i zaakceptowany przez strony kontraktu, choć nie wyczerpuje wszystkich możliwych do przebadania parametrów paliwa - tłumaczy.

- Istotna część badanych przez GIG parametrów paliwa nie stanowi parametrów kontraktowych, czyli takich, których wartości zostały uzgodnione i mają być dochowywane. Są to więc parametry, które nie mają żadnego odniesienia do kontraktu, a przedstawienie ich to jedynie zabieg PR-owy Rafako - dodaje Szuladziński.

- Zakres badań węgla ze składowisk obejmował tylko trzy parametry objęte kontraktem: zawartość wilgoci całkowitej, zawartość popiołu w stanie roboczym oraz zawartość części lotnych w stanie suchym bezpopiołowym. Pozostałe parametry oznaczone w próbkach pobranych ze składowisk nie są parametrami kontraktowymi - tłumaczy Szuladziński.

Rafako nie zgadza się z takim przedstawieniem sprawy i ocenia, że wszystkie badane parametry jak najbardziej ujęte są w kontrakcie – a co za tym idzie mogą być brane pod uwagę przy analizie paliwa.

Poniższa tabela zaprezentowana przez Rafako ma przedstawiać wszystkie parametry brane pod uwagę przy badaniu węgla zgodne z kontraktem między spółkami.

- Tabela ta ujmuje wszystkie parametry kontraktowe. Dokumenty te wynikają również z decyzji administracyjnych wydanych na potrzeby budowy bloku. Ograniczanie się do kilku parametrów, a omijanie tych najbardziej niewygodnych dla Tauronu to czysta manipulacja - informuje WNP.PL Rafako.

Poniżej przedstawiamy również tabelę z wynikami węgla przedstawioną przez GIG, ujmuje ona 16 parametrów z 29 parametrów składających się na jakość węgla, przedstawionych w powyższym wykazie.

Prezes Tauronu Wytwarzanie ma jeszcze jedną wątpliwość dotyczącą badanych przez GIG próbek węgla.

- Jak wskazuje sam GIG, pobieranie próbek węgla odbywało się poza zakresem akredytacji Głównego Instytutu Górnictwa – stosowna adnotacja widnieje na kartach przesłanych przez GIG raportów. GIG podkreśla także, że pobieranie próbek może mieć istotny wpływ na wynik badań - mówi nam prezes Szuladziński.

- GIG pobierał próbki węgla na zlecenie Sądu Rejonowego i wierzymy, że zostały wykonane z najwyższą starannością. GIG pracując na zlecenie Rafako zawsze przedstawiał profesjonalną i rzetelną postawę, do której nigdy nie mieliśmy zastrzeżeń. Adnotacja, do której odnosi się Tauron „pobieranie próbek może mieć istotny wpływ na wynik badań” znajduje się standardowo na raportach GIG, gdyż jest to fakt. Należy zaznaczyć jednak, że GIG działał z najwyższą starannością, w zakresie swoich kompetencji i w sposób, który pozwala na przyjęcie wykonanych badań jako właściwych i poprawnych. Analizy węgla wykonane przez GIG były objęte akredytacją - komentuje na naszych łamach Rafako.

Co dla pracy bloku 910 MW mogą oznaczać przekroczenia najważniejszych parametrów węgla? Mamy opinię specjalisty

Bez względu na powyższy spór warto przyjrzeć się, jakie ewentualne przekroczenia poszczególnych parametrów mogły mieć wpływ na pracę bloku 910 MW w Jaworznie. Przeanalizował je profesor Wiesław Rybak z Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Zgodnie z analizą GIG, z której wynikami nie zgadza się Tauron, w węglu z bloku 910 MW występowało zbyt wysokie stężenie chloru. Profesor Rybak zwraca uwagę, iż mogło ono mieć negatywny wpływ na pracę kotła.

- Wyższa zawartość chloru będzie oznaczała zintensyfikowane tworzenie się osadów na powierzchniach ogrzewalnych kotła, w tym w jego części konwekcyjnej. Zwiększona zawartość chloru prowadzi do korozji wysokotemperaturowej - obecność chlorowodoru w spalinach lub chlorków w osadach powoduje silne utlenianie żelaza i stali i będzie prowadzić do uszkodzenia urządzeń bloku, w szczególności kotła. Innym szkodliwym wpływem chloru jest powstawanie jego osadów na powierzchniach ogrzewalnych, co dodatkowo wpływa negatywnie na wymianę ciepła, a dalej prowadzi do zmniejszenia sprawności kotła - czytamy w analizie prof. Rybaka.

Profesor Rybak w swojej analizie sugeruje również, że przekroczenie innego parametru mogło przyczynić się do awarii bloku 910 MW, chociaż Rafako i Tauron zgodziły się w kontrakcie na jego wyższą wartość, niż prof. Rybak uważa za pożądaną.

- Niezrozumiana jest przyjęta w kontrakcie dopuszczalna wysoka zawartość tlenku sodu, Na2O, w popiele węgla/mieszaniny wynosząca 2,6 proc. Przyjęta powszechnie pożądana zawartość Na2O dla węgli kamiennych/mieszanin użytkowanych w energetyce powinna wynosić 0,1 ÷ 0,9 proc. Obserwowane ponadnormatywne zawartości sodu w badanych próbach węglowych będą głównie wpływały na obniżenie temperatur topliwości popiołów i związane z tym takie zagrożenia dla pracy kotła, jak zużlowanie i popielenie, korozja i zmniejszenie efektywności instalacji odpylania. W konsekwencji może to skutkować m.in. koniecznością odstawienia kotła do remontu, niedotrzymaniem parametrów pary, obniżeniem wydajności kotła, a tym samym bloku, a także zwiększeniem częstotliwości wyłączeń zdmuchiwaczy sadzy i innych urządzeń czyszczących komorę paleniskową - pisze prof. Rybak.

Chociaż Tauron uważa, że analiza węgla ze składowiska nie powinna być brana pod uwagę i nie odzwierciedla ona tego, co ostatecznie jest spalane w bloku, warto nadmienić, że GIG na składowisku znalazł dwa jego typy – węgiel 31 – będący węglem energetycznym i mającym odpowiednie parametry do spalania w bloku 910 MW, ale także węgiel 34 – a więc węgiel koksujący, nieodpowiedni. Jeśli taka mieszanina trafiała do bloku, w opinii profesora Rybaka, stwarzało to dla niego zagrożenie.

- Wyniki badań GIG-u sugerują, że na składowiskach nr 1 i 2 oraz w bunkrze nr 1 składowano równocześnie węgiel typu 31 i 34. Zastosowano mieszanie miejscowe polegające na warstwowym naprzemiennym ułożeniu obu węgli, co uniemożliwia kontrolowanie składu mieszaniny węglowej podawanej do kotła i powoduje zwiększone zagrożenie samozapłonem/pożarem/wybuchem pyłu na składowisku i urządzeniach bliskiego transportu. Wymóg małej skłonności do samozapalenia określony jest w kontrakcie - pisze prof. Rybak.

Tauron nie podważa wyników tej analizy, jednak uważa, że nie została ona wykonana na właściwym materiale.

- Analiza nie dotyczy węgla spalanego w Jaworznie. Wstępne wnioski wskazują, że opinia profesora Politechniki Wrocławskiej może być przeprowadzona sumiennie i z należytą starannością, ale niesłusznie, na podstawie wyników GIG, odnosi się do całości węgla spalanego w kotle bloku 910 MW - ocenia prezes Trajan Szuladziński.