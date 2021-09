Węgiel - nie, gaz - za chwilę też nie. Czy ten biznes ma jeszcze sens?

- Rynek ciepłowniczy będzie się kurczył, a tempo tego procesu będzie zależało od tego, jaka będzie polityka państwa dotycząca termomodernizacji istniejących budynków. Średnio zużywają one sześć razy więcej ciepła niż przewidują obecne standardy energetyczne dla nowych obiektów. Uważam, że ciepłownictwo systemowe to jednak w dalszym ciągu ważne zasoby energetyczne i warto ich bronić. Systemy ciepłownicze mogą się jeszcze bardzo przydać - mówi Andrzej Rubczyński, dyrektor ds. strategii ciepłownictwa z Forum Energii.

Oceniam, że to nastąpi w najbliższych tygodniach, bo chodzi o to, żeby jak najszybciej wprowadzić regulacje sprzyjające modernizacyjnym inwestycjom w ciepłownictwie. Swoją drogą będzie to już drugie w tym roku rozporządzenie nakierowane na poprawę sytuacji finansowej ciepłownictwa, po ratunkowym rozporządzeniu z kwietnia tego roku, które dało ciepłownikom prawo do rekompensat za poniesione, ale nieprzełożone na ceny ciepła, koszty CO2.Zaproponowane zmiany w rozporządzeniu taryfowym mają zachęcać do inwestowania. Proponowany skorygowany mechanizm ustalania ceny ciepła ma zwiększyć wiarygodność kredytową sektora i wesprzeć jego transformację. Niestety, jest to naprawa błędów regulacyjnych z ostatnich wielu lat, kiedy nadmierna koncentracja URE na utrzymaniu niskich cen ciepła doprowadziła do tego, że ciepłownictwo systemowe jest dzisiaj silnie zdekapitalizowane, uzależnione od węgla i w opłakanej sytuacji finansowej.Moim zdaniem zmieniane rozporządzenie taryfowe, mimo wielu plusów, daje jednak za mały impuls ekonomiczny, żeby można było stwierdzić, że to recepta na wyzwania ekonomiczne ciepłownictwa. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu rozporządzenia oszacowano, że po zmianach ma ono wygenerować dodatkowe środki finansowe na poziomie 1,6 mld zł w ciągu 5 lat, a samo MKiŚ szacuje, że do 2030 roku potrzeby finansowe ciepłownictwa związane z nowymi inwestycjami wyniosą pomiędzy 53 a 101 mld zł.Rynek ciepłowniczy będzie się kurczył, a tempo tego procesu będzie zależało od tego, jaka będzie polityka państwa dotycząca termomodernizacji istniejących budynków. Średnio zużywają one sześć razy więcej ciepła niż przewidują obecne standardy energetyczne dla nowych obiektów. Bez wątpienia intencją władz jest, żeby budownictwo zmniejszało zużycie ciepła.Uważam, że ciepłownictwo systemowe to jednak w dalszym ciągu ważne zasoby energetyczne i warto ich bronić. Systemy ciepłownicze mogą się jeszcze bardzo przydać.Prognozy PSE i URE wskazują, że po sukcesywnej likwidacji bloków węglowych w krajowych elektrowniach może brakować mocy na poziome 13-15 GWe około 2035 roku. Według naszych analiz skuteczne wsparcie kogeneracji może dostarczyć od 4 do 6 GWe dodatkowych mocy dla KSE. Byłby to ważny czynnik zwiększający bezpieczeństwo energetyczne kraju. Niestety, na razie system wsparcia kogeneracji nie działa efektywnie.Gdyby mnie pan zapytał o konkurencję dla ciepłownictwa systemowego rok temu, to powiedziałbym, że bez wątpienia są to kotły gazowe i pompy ciepła. Dzisiejszy skok cen gazu i prądu zmniejszył atrakcyjność tych źródeł ciepła, a dodatkowo planowane rozszerzenie unijnego systemu handlu emisjami (EU ETS) na mniejsze instalacje, o mocy poniżej 20 MW spowoduje, że kotły gazowe przestaną być tak atrakcyjnym źródłem ciepła, bo też będą obciążone kosztami CO2.Natomiast pompy ciepła, ze względu na swoją wysoką sprawność i wykorzystywanie energii z OZE, będą coraz silniej konkurować z ciepłem systemowym. W obszarze budynków wielorodzinnych, pojawia się coraz więcej działań w formule ESCO, gdzie zwrot z inwestycji wynika z zaoszczędzonej energii. Termomodernizacja budynku, efektywne zarządzanie zużyciem energii wraz z instalacją pompy ciepła mogą przynieść wymierne korzyści finansowe, szczególnie przy wsparciu dotacyjnym zmniejszającym poziom wydatków kapitałowych.Podtrzymuję swój apel. Pokażmy wreszcie krajową strategię dla budynków i całego ciepłownictwa, tego systemowego i indywidualnego (ogrzewnictwa). Taki dokument, jako baza przyszłej legislacji wykonawczej oraz mechanizmów pomocy publicznej, ukierunkuje działania krajowego przemysłu urządzeń grzewczych, materiałów budowlanych, instalacyjnych itp., oraz samego ciepłownictwa. Również sektor finansowy będzie miał lepszą orientację, kreując swoją politykę kredytową. Dzisiaj wszyscy poruszamy się po omacku, intuicyjnie wybierając kierunki inwestowania. Może się to zakończyć dużymi kosztami utopionymi, wynikającymi z chybionych projektów.Ciągle jest wiele niewiadomych, na przykład czy i kiedy rząd przewiduje odejście od węgla w ciepłownictwie systemowym, jakie miałyby być cele redukcji emisji gazów cieplarnianych w kolejnych dekadach po 2030 r., czy jak ma wyglądać polityka dotycząca zielonego ciepła, którego jest bardzo mało w systemach ciepłowniczych.Ważną kwestią jest strategia dotycząca wykorzystania gazu w ciepłownictwie. Dzisiaj to paliwo wydaje się być korzystnym rozwiązaniem dla uwęglonego ciepłownictwa, ale wiemy, że w polityce UE też jest na cenzurowanym i możliwość udzielania pomocy publicznej dla nowych instalacji w ciepłownictwie się skończy. Zgodnie z propozycją pakietu legislacyjnego Fit for 55, od 2035 roku nie będzie można udzielać wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji gazowej. Czyli należy się pospieszyć, aby nowe instalacje zdążyły się zamortyzować. Kogeneracja gazowa jest potrzebna zarówno ciepłownictwu, jak i krajowemu systemowi elektroenergetycznemu, o czym mówiłem wcześniej.Krajowa strategia dla ciepłownictwa powinna uregulować wiele kwestii. Wymieniłem tylko kilka. Pamiętajmy, że ciepłownictwo systemowe, przemysłowe i indywidualne to największe sektory energii w Polsce, zużywające największe ilości paliw. Więcej niż energetyka czy transport. Muszą mieć wyraźne ramy działania i wskazane cele do osiągnięcia. Jeżeli ich zabraknie, to boleśnie odczujemy to w naszych budżetach domowych.