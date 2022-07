Węgiel w Polsce jest, problem tkwi gdzie indziej. I ma bardzo poważne konsekwencje

- Obecnie na polskim rynku największym problemem jest może nie sam brak węgla kamiennego, ale jego bardzo wysokie ceny i jakość. Mamy 2,5-krotny wzrost cen w ciągu czterech miesięcy - mówi WNP.PL Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin.

Dostawcy dla EC Będzin oferują węgiel z Kolumbii, a także z polskich kopalń. Węgiel do Polski trafia również z Australii, Indonezji i RPA. Na naszym rynku nie widać natomiast węgla z Kazachstanu.

Wzrost cen węgla doprowadził do tego, że wiele firm ciepłowniczych złożyło do URE wnioski o podwyższenie taryf. EC Będzin wnioskowała o przyrost taryfy o ok. 50 proc. - wniosek został już zaakceptowany.

Przełomową datą na europejskim rynku węgla może być 10 sierpnia. Wówczas teoretycznie ma wejść w życie embargo UE na dostawy węgla z Rosji - i widać, że jest lekki popłoch na rynku.

- Obecnie na polskim rynku największym problemem jest może nie sam brak węgla kamiennego, ale jego bardzo wysokie ceny i jakość. Kiedy robimy rozeznanie wśród dostawców, to niemal wszyscy mówią, że mogą dostarczyć węgiel, ale za cenę powyżej 70 zł za GJ. Jeszcze jesienią 2021 r. kupowaliśmy węgiel za ok. 15 zł za GJ, a na początku lutego 2022 r., tuż przed wojną na Ukrainie, płaciliśmy ok. 28 zł za GJ. To oznacza, że mamy 2,5-krotny wzrost cen węgla w ciągu czterech miesięcy - mówi WNP.PL Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin.

Jak informuje, dostawcy dla EC Będzin oferują węgiel z Kolumbii, a także z polskich kopalń. Węgiel do Polski trafia również z Australii, Indonezji i RPA. Na polskim rynku nie widać natomiast węgla z Kazachstanu - to "węgiel widmo": wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. Dostawcy narzekają, że dzieje się tak, ponieważ Rosja blokuje tranzyt z tego kraju.

Prognozowanie cen węgla w najbliższych tygodniach jest obarczone sporą niewiadomą.

Wkrótce nastąpi przełom?

- Oczywiście wszyscy życzyliby sobie, aby ceny węgla spadały. Pamiętam, jak w kwietniu 2022 r. przychodziły oferty na węgiel w dostawach lipiec-sierpień-wrzesień, wskazujące, że w sierpniu-wrześniu ceny powinny być stabilne lub nawet nieco mniejsze. Teraz obawiam się, co będzie po 10 sierpnia. Tego dnia teoretycznie ma wejść w życie embargo UE na dostawy węgla z Rosji i widać lekki popłoch na rynku. Może to spowodować, że ceny pójdą w górę, ponieważ pojawią się kolejni chętni, którzy będą próbowali zdobyć węgiel... No chyba, że wojna się skończy i nie będzie podstaw do nakładania embarga przez UE - wskazuje Witold Niedzielski.

Zwraca uwagę na ograniczenia logistyczne związane z importem węgla. Polskie porty są bardzo mocno "obłożone" i wciśnięcie się ze statkami na rozładunek węgla staje się coraz trudniejsze.

Czytaj też: Węgiel może zablokować porty. Rząd zauważył nowy problem

Pojawiają się informacje, że porty Gdynia i Gdańsk oraz Świnoujście i Szczecin robią tak, że duże statki są najpierw częściowo rozładowywane w Świnoujściu i Gdyni, a potem "przepychane" do Szczecina i Gdańska, aby tam je rozładować do końca. To - z jednej strony - sposób na zwiększenie przepustowości; z drugiej strony - w wypadku Szczecina - duże statki typu panamax (ze względu na zanurzenie) mogą wpłynąć tylko częściowo załadowane.

Podwyżki taryf

Wzrost cen węgla doprowadził do tego, że wiele firm ciepłowniczych złożyło do URE wnioski o podwyższenie taryf; 15 czerwca postąpiła też EC Będzin. Spółka wnioskuje o wzrost taryfy o ok. 50 proc. URE już zaakceptowało ten wniosek.

- Wiadomo, że w URE wnioski o podwyższenie taryf się nie podobają i my to rozumiemy, ale elektrociepłownie i ciepłownie muszą je składać, ponieważ bez tego nie ma możliwości ich dalszego funkcjonowania i - w konsekwencji - dostaw ciepła. Jeżeli wnioskujemy o wzrost taryfy o 50 proc., a w ciągu ostatnich 4 miesięcy paliwo, czyli nasz główny koszt, podrożało 2,5 razy, to oczywiste, że nawet taka podwyżka taryf nam tych kosztów nie rekompensuje... Musimy szukać oszczędności gdzie indziej, prawdopodobne jednak, że będziemy ponownie wnioskowali o podwyższenie taryf. Stanie się tak zwłaszcza wtedy, gdy cena węgla będzie nadal rosła - wyjaśnia Witold Niedzielski.

Dwa problemy

O trudnej sytuacji sektora ciepłowniczego rozmawiano m.in. podczas niedawnego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach.

- Sektor ciepłowniczy jest branżą szczególnie narażoną na skutki światowego kryzysu surowcowo-energetycznego, zwłaszcza w kontekście wojny w Ukrainie, co może zakończyć się falą upadłości przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz brakiem możliwości dostarczenia energii cieplnej do odbiorców końcowych - podkreślił Jakub Chełstowski, marszałek woj. śląskiego.

Największym wyzwaniem, przed którym stoją obecnie zarówno duże przedsiębiorstwa ciepłownicze, jak i małe, lokalne ciepłownie, pozostaje drastyczny wzrost cen paliw. Prognozowana cena gazu ziemnego w I kw. 2023 roku będzie wyższa w porównaniu do I kw. 2022 roku o przeszło 410 proc. Z kolei przewidywany przyrost ceny węgla dla ciepłownictwa w omawianym okresie wyniesie ponad 310 proc.

- Problem jest poważny, bo może się okazać, że kaloryfery w naszych mieszkaniach będą jesienią i zimą po prostu zimne albo za ciepło zapłacimy nawet 300 proc. więcej. Tylko pytanie, czy nasze budżety i portfele to wytrzymają? - zwrócił uwagę Dominik Kolorz, przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

Niebagatelny wpływ na koszt produkcji ciepła ma również cena uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU-ETS. W czerwcu 2020 roku wynosiła ona nieco ponad 20 euro za tonę, natomiast obecnie jest to już ok. 83 euro za tonę.

- To właśnie rosnące koszty wynikające z polityki klimatyczno-energetycznej skłoniły wiele przedsiębiorstw z sektora ciepłowniczego do inwestycji w technologie gazowe - przy jednoczesnym wycofywaniu paliwa węglowego. Wobec bezprecedensowego wzrostu ceny gazu, który obserwujemy w ostatnich miesiącach, inwestycje te - zamiast spowodować w dłuższej perspektywie poprawę kondycji finansowej przedsiębiorstw - mogą znacząco przyczynić się do ich upadłości - wskazywano podczas obrad WRDS.

Czytaj także: Górnicy zostali poproszeni o pracę ponad normę

Rząd o nowych rozwiązaniach ws. rekompensat wyższych cen węgla

Rzecznik rządu Piotr Müller podczas poniedziałkowej (18 lipca) konferencji prasowej poinformował jednocześnie, że rząd wypracowuje nowe rozwiązania, które będą przedmiotem obrad wtorkowej (19 lipca) Rady Ministrów.

"Będziemy na rządzie omawiać nowe rozwiązania służące temu, aby zrekompensować wyższe ceny węgla bezpośrednio dla obywateli. W tej chwili trwa finalizacja prac w tym zakresie" - mówił.

"Robimy wszystko, by dostępność węgla była na wysokim poziomie, ale również, by stworzyć system rekompensat, który umożliwi odpowiednią dostępność węgla pod kątem finansowym, czyli z jednej strony dostępność - za to odpowiadają spółki Skarbu Państwa i Ministerstwo Infrastruktury pod kątem dystrybucji, a z drugiej strony dostępność cenowa - tu system odpowiedniego finansowania z budżetu państwa" - powiedział rzecznik rządu.

Müller wskazał, że za projekt, który ma być omawiamy podczas posiedzenia rządu, odpowiadają dwa resorty: klimatu i aktywów państwowych. Wyraził też nadzieję, że projekt ten trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu, którego obrady rozpoczynają się w środę.

W poniedziałek kwestia sytuacji na rynku węgla była dyskutowana na spotkaniu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jacka Sasina oraz szefów spółek PGG, PGE, Węglokoksu.

Spółki PGE Paliwa oraz Węglokoks zostały zobowiązane decyzją premiera do zakupu i sprowadzenia do 31 października 2022 r. do Polski łącznie 4,5 mln ton węgla odpowiedniego dla gospodarstw indywidualnych.