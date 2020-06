Węglokoks dostarczy blisko 100 tys. ton węgla do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski

Do końca 2022 r. katowicki Węglokoks dostarczy blisko 100 tys. ton miałów energetycznych do Elektrociepłowni Piotrków Trybunalski, zaopatrującej w ciepło to ponad 70-tysięczne miasto. W środę podpisano kontrakt, dzięki któremu Węglokoks zwiększy sprzedaż węgla do sektora ciepłowniczego.

To kolejne zawarte w tym roku porozumienie handlowe na dostawy węgla do spółki ciepłowniczej.

Wiceprezes Węglokoksu ds. handlowych Sławomir Brzeziński ocenił, że katowicka spółka - realizując strategię dywersyfikacji kierunków sprzedaży węgla - konsekwentnie umacnia swoją pozycję dostawcy paliwa do podmiotów ciepłowniczych.

"Jesteśmy dla lokalnych producentów ciepła systemowego bardzo atrakcyjnym partnerem, gwarantującym dostawy węgla terminowo oraz o jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Jesteśmy również bardziej niż inni krajowi dostawcy przewidywalni w swojej polityce handlowej" - powiedział wiceprezes, deklarując, iż Węglokoks stawia na długookresową współpracę z kontrahentami.

W przeszłości Węglokoks skupiał aktywność handlową głównie na eksporcie polskiego węgla, który jednak sukcesywnie maleje. W ostatnich latach wiodącym kierunkiem sprzedaży węgla stał się krajowy sektor elektroenergetyczny, rośnie też sprzedaż do ciepłowni.

Przedstawiciele Węglokoksu przypominają, że w jego grupie kapitałowej - oprócz m.in. produkującej węgiel energetyczny kopalni Bobrek w Bytomiu - są też spółki logistyczne, mające możliwość przyjmowania i składowania węgla oraz jego dalszej ekspedycji - firma InterBalt z Gdańska oraz magazyn węgla Ostrowie Wielkopolskim.

Spółka Elektrociepłownia Piotrków Trybunalski powstała w ub. roku na bazie majątku ciepłowniczego Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w tym mieście. Samorząd powołał nową spółkę z myślą m.in. o modernizacji elektrociepłowni i stopniowej zmianie jej miksu paliwowego w kierunku gazowym.

Obecnie polskie ciepłownie w ponad 70 proc. zasilane są węglem kamiennym. Po ponad 8 proc. miksu paliwowego stanowią gaz oraz źródła odnawialne (w przypadku ciepłowni chodzi przede wszystkim o biomasę). Działa też kilka instalacji geotermalnych o łącznej mocy powyżej 100 megawatów. Elektrociepłownie, oprócz ciepła, dostarczają także poniżej 15 proc. wykorzystywanej w Polsce energii elektrycznej.

W Polsce działa ponad 400 koncesjonowanych przedsiębiorstw ciepłowniczych, posiadających źródła wytwarzania o mocy powyżej 5 megawatów. Ich łączna moc zainstalowana to ok. 55 tys. megawatów, a moc cieplna zamówiona przez odbiorców sięga 33 tys. megawatów.