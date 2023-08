Węglowi nie mówią "stop" i budują kolejne elektrownie

Chiny w dalszym ciągu ujawniają kolejne projekty węglowe, które zamierzają realizować. Toż to istny "węglowy zawrót głowy".

Z danych Global Energy Monitor (GEM) oraz Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrze (CREA) wynika, że w 2023 roku Chiny kontynuowały inwestycje węglowe.

W pierwszej połowie 2023 roku wygenerowano 52 gigawaty (GW) nowej mocy węglowej, przy zachowaniu dotychczasowego tempa dopuszczania dwóch elektrowni węglowych tygodniowo.

Podwoiła się również liczba uruchomień elektrowni węglowych rok do roku - w pierwszym półroczu 2023 roku przyłączono do sieci 17,1 GW. Doskonale widać zatem efekty przyspieszonego wydawania pozwoleń na nowe projekty i wznowienia zawieszonych projektów w 2020 roku.

Chiny mają obecnie 243 GW nowych elektrowni węglowych - w budowie lub dopuszczonych do budowy. Po uwzględnieniu elektrowni obecnie zapowiadanych lub znajdujących się w fazie przygotowań, ale jeszcze nie dopuszczonych, liczba ta wzrasta do 392 GW mocy w 306 elektrowniach węglowych.

Światowa produkcja węgla w 2022 roku osiągnęła rekordowy poziom przekraczając 8,6 mld ton, co oznacza wzrost o 8 proc. względem 2021 roku. Dwaj najwięksi producenci węgla, tj. Chiny i Indie, odnotowały wysoki wzrost produkcji tego surowca. Produkcja węgla w Chinach osiągnęła poziom około 4,5 mld ton. To wzrost o 11 proc. rok do roku.