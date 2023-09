Węglowy blok w Puławach łapie kolejne opóźnienie przez problemy techniczne

Należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" poinformowały, że w związku z awarią budowa bloku węglowego ulegnie wydłużeniu.

- Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy informuje o otrzymaniu w dniu 26 września 2023 od Polimeksu-Mostostalu, generalnego wykonawcy umowy o kompleksową realizację inwestycji "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe" zaktualizowanego harmonogramu prac, zgodnie z którym zakończenie inwestycji jest przewidywane na połowę grudnia 2023 roku - podała spółka w raporcie.



Przesunięcie terminu zakończenia prac związane jest z nieprzewidzianymi problemami technicznymi podczas rozruchu, dodano.



ZA "Puławy" wskazują, że awaria turbiny parowej, o której komunikowano pod koniec maja 2023 roku została skutecznie usunięta i turbina została zsynchronizowana z siecią krajową. Budowa została zakończona i obecnie trwa ruch regulacyjny bloku.

Budowa nowego bloku w Puławach to historia długa i naznaczona licznymi zwrotami akcji. O tym, że stare urządzenia się sypią, było już wiadomo ponad dekadę temu. Wtedy też zaczęto planować budowę nowej jednostki zasilającej spółkę. Początkowo miał to być blok gazowy, później węglowy. Do roszad dochodziło jeszcze kilkakrotnie; ostatecznie zdecydowano się na blok opalany węglem.