Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto wskazał po rozmowach w Rumunii, że kraj ten będzie w dalszym ciągu zezwalał na transport rosyjskiego paliwa jądrowego do węgierskiej elektrowni jądrowej Paks.

W poście na Facebooku po rozmowach z ministrem energetyki Rumunii Sebastianem Burdują Szijjarto napisał: „podpisaliśmy ważne umowy, zgodnie z którymi możemy liczyć na współpracę Rumunii w przyszłości na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju”.

Dodał również: „Uzgodniliśmy dalsze zwiększanie przepustowości połączenia gazowego pomiędzy obydwoma krajami, aby Węgry miały jak największy dostęp do gazu wydobywanego z rumuńskich złóż na Morzu Czarnym. Mój rumuński kolega zapewnił, że możemy w dalszym ciągu transportować przez Rumunię paliwo jądrowe potrzebne do funkcjonowania elektrowni jądrowej Paks, które dotrze promem z Rosji do Bułgarii, gdzie zostanie załadowane do pociągu i przewiezione na Węgry przez Rumunię.”

Jak wskazano w World Nuclear News, rosyjskie paliwo dla elektrowni Paks było dotychczas transportowane koleją przez Ukrainę, jednak po inwazji Rosji na Ukrainę trasa musiała się zmienić. W tym roku na nowej trasie odbyły się trzy dostawy.

Cztery bloki w Paks to reaktory WWER-440, które uruchomiono w latach 1982-1987 i wytwarzają około połowy energii elektrycznej w kraju. Ich projektowany okres eksploatacji wynosił 30 lat, ale w 2005 roku przedłużono go o 20 lat do lat 2032–2037. W grudniu węgierski parlament zatwierdził propozycję dalszego przedłużenia ich żywotności, co oznacza, że ​​można rozpocząć przygotowania do eksploatacji elektrowni do lat 50. XXI wieku.

Węgry kontynuują także projekt Paks 2, który rozpoczął się na początku 2014 roku na mocy porozumienia międzyrządowego między Węgrami a Rosją na dostawę dwóch reaktorów WWER-1200 przez Rosatom, przy czym kontrakt jest wspierany przez rosyjską pożyczkę państwową na finansowanie większości z projektu. W przeciwieństwie do innych krajów europejskich, które zrywają lub ograniczają swoje połączenia energetyczne z Rosją, Węgry zdecydowały się kontynuować projekt.