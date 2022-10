Westinghouse Electric idzie na sprzedaż za blisko 8 miliardów dolarów

Amerykańska firma ma niedługo zostać sprzedana konsorcjum wspieranemu przez prywatny fundusz. Wartość transakcji wyniesie 7,9 miliarda dolarów.

Jeszcze 4 lata temu Westinghouse był na granicy bankructwa, ale wojna w Ukrainie sprawiła, że niezwykle wzrosło zainteresowanie budową elektrowni atomowych.

Westinghouse jest jednym trzech potencjalnych dostawców technologii dla polskich elektrowni jądrowych.

Amerykański koncern proponuje Polsce reaktory AP 1000. Takie jednostki pracują już w Chinach i są budowane w Stanach Zjednoczonych.

51 procent udziałów w Westinghouse za 2,3 miliarda dolarów kupi Brookfield Renewable Partners, jeden z największych, światowych inwestorów w energię odnawialną, natomiast 49 procent (2,2 mliarda) Cameco dostawca paliwa jądrowego opartego na uranie. Jednakże, jeśli weźmiemy pod uwagę zadłużenie Westinghouse, które obecnie wynosi 3,4 miliarda dolarów, to łącznie podmioty te zapłacą za transakcję 7,9 miliarda dolarów.

Znaczący wzrost zainteresowania rozwojem energetyki nuklearnej to dobra wiadomość dla Westinghouse

Westinghouse dostarcza technologii do blisko 440, czyli połowy, światowych reaktorów atomowych.

- Jesteśmy świadkami jednej z najlepszych transakcji rynkowych, do jakich kiedykolwiek doszło w sektorze energii jądrowej. Energia atomowa jest coraz ważniejsza, bo priorytetem dla świata jest dziś elektryfikacja, dekarbonizacja i bezpieczeństwo energetyczne - powiedział Tim Gitzel, dyrektor generalny kanadyjskiego Cameco.

Do niedawna zachodni politycy raczej unikali rozwijania wielkoskalowych elektrowni jądrowych, ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa jak i wysokie koszty technologii. Jednak ze względu na to jak pilna jest dekarbonizacja wobec przyspieszających zmian klimatu, technologia jądrowa wróciła do łask, zwłaszcza, że jest w stanie dostarczać energię przez 24 godziny na dobę, bez względu na warunki atmosferyczne, bez emisji CO2.

Do 2050 roku musimy podwoić ilość mocy atomowych, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że świat musi podwoić swoje obecne moce nuklearne, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 roku. Atak Rosji na Ukrainę dodatkowo zwiększył zainteresowanie atomem, bo wiele krajów chce jak najszybciej zastąpić rosyjską ropę i gaz innymi źródłami.

Na krótką metę Westinghouse mógłby znacząco na tym skorzystać, ze względu na dążenia do zastąpienia ponad 30 działających na zachodzie reaktorów, które są oparte na rosyjskiej technologii. Do tej pory Czechy, Węgry, Słowacja, Bułgaria i Finlandia wyraziły chęć ich wymiany.

- Oddanie pierwszego bloku jądrowego w Polsce w 2033 r. jest ambitnym, ale możliwym celem. Polska zbudowała solidną infrastrukturę regulacyjną dla tego typu przedsięwzięć, ale testem będzie sama realizacja projektu - mówi WNP.PL Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

