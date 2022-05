Westinghouse na sprzedaż. To ważne dla polskiego programu jądrowego

Kanadyjski fundusz Brookfield Business Partners chce sprzedać wszystkie swoje udziały w amerykańskiej grupie Westinghouse Electric Company. Westinghouse to jeden z najważniejszych podmiotów w energetyce jądrowej na świecie i jeden z trzech oferentów technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce.

Sztandarowym produktem Westinghouse pozostaje reaktor jądrowy AP 1000, który jeszcze w 2022 r. zostanie zaoferowany do elektrowni jądrowych w Polsce.

Westinghouse prowadzi prace także nad projektem małego reaktora o mocy ok. 225 MWe oraz projektem reaktora eVinci Micro o mocy zaledwie od 1 do 5 MW.

Grupa jest także znaczącym producentem paliwa jądrowego. W ostatnich tygodniach Westinghouse podpisało umowy na dostawy paliwa jądrowego do elektrowni w Czechach i Szwecji.

Amerykańskie media informują, że kanadyjski fundusz Brookfield Business Partners chce sprzedać wszystkie udziały w amerykańskiej grupie Westinghouse Electric Company.

To kolejna próba sprzedaży przez Brookfield Business Partners grupy Westinghouse Electric Company. Na początku 2021 r. przedstawiciele kanadyjskiego funduszu mówili, że rozważają zbycie amerykańskiej firmy. Podobno Kanadyjczycy dostali wstępne oferty, ale nie były one dla nich satysfakcjonujące - i do transakcji nie doszło.

Chwała Putinowi!

Od tamtego czasu zmieniło się bardzo wiele. Byliśmy świadkami napaści Rosji na Ukrainę, co pośrednio wpłynęło także na międzynarodowy rynek energetyki jądrowej.

Wskutek agresji wiele rosyjskich firm objęto sankcjami i nie mogą funkcjonować na międzynarodowym rynku. To dotyczy także rosyjskiego koncernu Rosatom i jego spółki TVEL; to jeden z największych na świecie producentów paliwa jądrowego, które było dostarczane do elektrowni jądrowych w różnych częściach globu.

Już w czasie wojny w Ukrainie koncern Westinghouse podpisał kilka nowych kontraktów na dostawy paliwa jądrowego. W połowie kwietnia - wraz z francuską firmą Framatome - zawarł umowę na dostawy paliwa jądrowego do elektrowni Temelin, należącej do czeskiej grupy CEZ (mają one ruszyć w 2024 r. i są zaplanowane na okres 15 lat).

Z kolei w maju Westinghouse i Framatome podpisały umowę ze szwedzkim koncernem Vattenfall na dostawy paliwa jądrowego w elektrowniach Forsmark i Ringhals. W tym przypadku dostawy również mają się rozpocząć w 2024 r. - tak przekazał Vattenfall.

Oczywiście te kontrakty negocjowano jeszcze przed wojną na Ukrainie, ale pokazują trend, którego można spodziewać się w kolejnych latach, czyli odchodzenie przez europejskie koncerny od paliwa jądrowego z Rosji. Beneficjentem tego będzie m.in. Westinghouse. Kolejne kontrakty na dostawy paliwa jądrowego przez prze ten koncern są podobno negocjowane i wkrótce mają zostać sfinalizowane.

Amerykańska grupa skorzysta z pewnością także na wzroście zainteresowania energetyką jądrową, w tym reaktorami wielkoskalowymi, a także średnimi i małymi. We wszystkich tych segmentach koncern Westinghouse jest obecny.

Reaktory duże i małe

Sztandarowym produktem amerykańskiej firmy są reaktory jądrowe AP 1000, które mają być oferowane Polsce.

W ostatnich latach oddano do eksploatacji cztery bloki z reaktorami AP 1000 – wszystkie w Chinach. 11 października 2018 r. rozpoczął operacyjną pracę blok Sanmen 1 z pierwszym na świecie działającym reaktorem AP 1000. Także w październiku rozpoczął pracę blok Sanmen 2. Blok Haiyang 1 rozpoczął operacyjną pracę 22 października 2018 r., blok Haiyang 2 - w styczniu 2019 r.

W Stanach Zjednoczonych budowane są dwa reaktory AP 1000, bloki Vogtle 3 i 4 (w stanie Georgia); według planów zaczną działalność - jak niedawno deklarowano - odpowiednio w trzecim kwartale 2022 r. i w drugim kwartale 2023 r.

Niedawno zapowiedziano, że w Chinach powstaną kolejne cztery bloki z reaktorami AP1000, będą to jednostki Sanmen 3 i 4 w prowincji Zhejiang oraz Haiyang 3 i 4 w prowincji Shandong.

Westinghouse chce także skorzystać na rosnącej modzie na małe reaktory jądrowe. Grupa prowadzi prace także nad przygotowaniem projektu małego reaktora jądrowego o mocy ok. 225 MWe oraz reaktora eVinci Micro o mocy zaledwie od 1 do 5 MWe i do 13 MWt.

We’re #WestinghouseProud to share that six more of our eVinci™ micro-reactor technical white papers have been submitted to the @NRCgov, satisfying another licensing program milestone. pic.twitter.com/0LNt7oJvoM — Westinghouse Nuclear (@WECNuclear) April 18, 2022

W trakcie prac koncepcyjnych jest projekt szybkiego reaktora chłodzonego ołowiem (LFR) o mocy ok. 450 MW.

Drogo kupić, tanio sprzedać

Westinghouse to firma założona w 1886 r. przez George'a Westinghouse'a, który rywalizował z Thomasem Edisonem i założoną przez niego grupą General Electric.

W 2006 r. Westinghouse Electric zostało przejęte przez japońską grupę Toshiba za 5,4 mld dol. Nie było to najlepsze rozwiązanie dla amerykańskiej grupy, która pod japońskim nadzorem popadła w spore kłopoty. W ich efekcie w marcu 2017 r. koncern zgłosił wniosek o upadłość, m.in. z powodu wielkiego zadłużenia – sięgającego aż 9,4 mld dol.

Toshiba uznała, że nie jest w stanie postawić na nogi swojej amerykańskiej spółki - i wystawiła Westinghouse na sprzedaż. Wielu chętnych na kupno nie było, dlatego na kupca Japończycy wybrali ostatecznie kanadyjski fundusz Brookfield Business Partners, notowany na giełdach w Nowym Jorku i Toronto.

Transakcję kupna zamknięto 1 sierpnia 2018 r. Toshiba zainkasowała 4,6 mld dol,, czyli znacznie mniej niż kwota, za którą amerykańską firmę kupiła.

Kupno Westinghouse przez Brookfield Business Partners było sporym zaskoczeniem. Fundusz w swoim portfelu posiadał już wcześniej elektrownie wiatrowe, wodne, słoneczne i szczytowo-pompowe, ale nie miał doświadczeń w energetyce jądrowej. Brookfield obecnie pozytywnie ocenia tę transakcję.

Jeżeli znajdzie się chętny na zakup Westinghouse, to prawdopodobnie cena sprzedaży będzie sporo wyższa, niż gdyby do transakcji doszło rok temu.

Westinghouse a sprawa polska

Westinghouse to jeden z trzech oferentów technologii dla elektrowni jądrowych w Polsce. Jeśli dojdzie do sprzedaży grupy, to nie należy się spodziewać rezygnacji z udziału w polskim projekcie, w który zaangażowany jest m.in. amerykański rząd oraz budowlany gigant – grupa Bechtel.

W kwietniu 2022 r. Bechtel zawarł umowy z 12 polskimi firmami, które mają uczestniczyć w budowie w Polsce elektrowni jądrowych. Porozumienie dotyczy realizacji robót ziemnych i budowy infrastruktury, drążenia tuneli, budowy instalacji elektrycznych i produkcji suwnic przemysłowych oraz dźwigów.

W styczniu 2022 r. Westinghouse podpisało memorandum o współpracy z dziesięcioma firmami w Polsce. Umowy dotyczą współpracy w zakresie potencjalnej budowy sześciu reaktorów AP 1000 w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej oraz przyszłych projektów z wykorzystaniem technologii AP 1000 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Umowa została podpisana z Rafako, ZKS Ferrum, KB Pomorze, Mostostal Kraków, OMIS, GP Baltic, Protea Group, Polimex Mostostal, Fogo oraz Grupą Zarmen.

W przyjętej przez rząd Polityce energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wprowadzne do eksploatacji co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę ok. 6-9 bloków o łącznej mocy do 9 GW.

Oprócz Amerykanów o dostawę do Polski reaktorów jądrowych stara się także francuski koncern EDF - z reaktorem EPR i grupa KHNP z Korei Południowej - z reaktorem APR 1400.

Czytaj także: Koreańczycy złożyli ofertę na polski atom. Chcą zbudować 6 reaktorów