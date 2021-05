Westinghouse: polski wkład w budowę elektrowni jądrowej będzie dużo wyższy niż 30 proc.

Możemy dać Polsce najbardziej bezpieczną technologię reaktora na świecie. To konstrukcja, która wcześniej zmierzyła się z szeregiem wyzwań, ale problemy zostały rozwiązane - powiedział David Durham, prezes Energy Systems and Environmental Services w Westinghouse.

Amerykańskie opóźnienia

Polski wkład w polską elektrownię jądrową

Małe reaktory w planach

Durham odniósł się do kwestii opóźnień i przekroczeń kosztów na budowie elektrowni Vogtle.- Główne powody są dwa. Po pierwsze projektowanie reaktora nie był skończone zanim budowa ruszyła. Ale teraz projekt jest w 100 proc. skończony i co więcej, nie będziemy już go zmieniać. Drugi powód to to, że za partnera mieliśmy bardzo niedoświadczoną firmę. Nie mieli praktycznie żadnych doświadczeń w budowie obiektów jądrowych. Teraz towarzyszy nam jedna z największych firm inżynierskich, Bechtel, z 60-letnim doświadczeniem w budownictwie jądrowym - powiedział David Durham.- Połączenie ich doświadczenia, i tego, czego nauczyliśmy się w Vogtle daje pewność, że, tym razem zmieścimy się w kosztach i harmonogramie. Mówimy o długości budowy rzędu 60-72 miesięcy - stwierdził.W odniesieniu do polskiego projektu Durham powiedział, że jeżeli chodzi o lokalny wkład w budowę, to już przy pierwszym bloku będzie on "dużo wyższy niż 30 proc". A z czasem będzie jeszcze rosnąć.- Znaleźliśmy prawie 350 polskich firm, które potencjalnie mogą uczestniczyć w projekcie. Razem z polskim rządem będziemy z nimi pracować, żeby - jeśli tego będą potrzebować - pomóc im osiągnąć jakość i standardy, wymagane w przemyśle jądrowym. Wiele rzeczy, które potrzebujemy, jest w Polsce. Siła robocza, materiały itp. Kilka największych elementów, jak zbiornik reaktora czy wytwornice pary są bardzo wysoko specjalizowane i będą sprowadzone z zagranicy. Ale to nie jest wielki wkład - powiedział David Durham.- Oceniamy cały region Europy Środkowo-wschodniej jako perspektywiczny. Oprócz Polski, nowe bloki jądrowe będą budować Czechy, Słowenia, a w końcu i Ukraina. Jest wiele synergii między tymi państwami i to bardzo atrakcyjny rynek - dodał.Zauważył, że Ukraina "już nam zasygnalizowała, że w przyszłości, kiedy wyłączą najstarsze bloki, jeszcze z czasów ZSRR, mają zamiar zastąpić je nowymi jednostkami".Na pytanie o małe reaktory modułowe, SMR- y, David Durham zwrócił uwagę, że obecnie jedynym krajem, który je zbudował jest Rosja.- W USA jest dużo prac, dużo rządowych grantów, ale nie ma żadnego kontraktu na budowę, z żadnym klientem. Wiele firm nad nimi pracuje, Westinghouse też, ale te reaktory są ciągle na papierze. Technologicznie to są dobre projekty. Na pewno mają niższe koszty całkowite, ale ciągle jest niewiadomą czy będą konkurencyjne cenowo, jeśli chodzi o koszty produkcji energii. Projektanci twierdzą, że tak, ale to są tylko deklaracje. Sądzę, że w przyszłości SMR znajdą swoje miejsce, ale nie zastąpią dużych jednostek wytwórczych - ocenił David Durham.

W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.



Polski rząd oczekuje, że partner w programie jądrowym obejmie także 49 proc. udziałów w specjalnej spółce, dostarczy odpowiedniego finansowania i będzie uczestniczył nie tylko w budowie, ale i eksploatacji elektrowni jądrowych.