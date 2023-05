Westinghouse zaproponuje własny reaktor SMR - AP300

Projekt określony jako AP300 ma być propozycją małego reaktora modułowego (SMR) amerykańskiej firmy Westinghouse. Jak poinformowała spółka, AP300 będzie korzystał ze sprawdzonych rozwiązań poprzednich konstrukcji, przede wszystkim reaktora AP1000.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Westinghouse Electric Company (WEC), przyszły członek rodziny AP (Advanced Passive) ma być reaktorem wodnym ciśnieniowym (PWR) i mieć moc elektryczną rzędu 300 MW przy mocy termicznej rzędu 900 MW. Konstrukcja reaktora ma bazować na zatwierdzonej przez dozór jądrowy w USA i sprawdzonej technologii wykorzystanej w poprzednich modelach. AP300 ma mieć tylko jedną pętlę głównego obiegu chłodzenia. AP1000 ma ich dwie; w eksploatowanych i budowanych dziś reaktorach PWR różnych typów i producentów jest od dwóch do czterech takich pętli.

Koncepcja i założenia technologii AP zostały opracowana przez WEC w latach 90. XX w. na podstawie dekad doświadczeń z różnymi reaktorami PWR. Firma zaproponowała przede wszystkim pasywne systemy bezpieczeństwa, których działanie opiera się na wykorzystaniu naturalnych zjawisk, jak grawitacja czy konwekcja, i nie wymaga zewnętrznego zasilania. Dodatkowo projektanci uprościli i zmodularyzowali całą konstrukcję. Pierwszym całościowym projektem był model AP600 o mocy 600 MWe.

Pod koniec lat 90. amerykański dozór NRC wydał ogólną zgodę na rozwiązania AP600, jednak WEC nie znalazło na ten reaktor klientów. W związku z tym firma zaprojektowała nowy model AP1000, bazujący na tych samych rozwiązaniach, ale o mocy ponad 1100 MWe. Pod koniec pierwszej dekady XXI w. WEC zdobyło zamówienia na cztery takie bloki w USA oraz na co najmniej cztery w Chinach, przy czym chińskim projektom towarzyszył transfer technologii i praw autorskich. Pierwsze cztery AP1000 działają w Chinach od kilku lat, planowana jest budowa kolejnych. W USA działa jeden taki reaktor, drugi jest w trakcie ostatnich testów.

W kolejnym kroku rozwojowym WEC zdecydowało się zmniejszyć cały reaktor do 300 MWe, przez co spełnia już kryteria SMR. Chińczycy z kolei poszli w odwrotnym kierunku i budują już całkowicie samodzielnie reaktory CAP1400, czyli chińską wersję AP1000 - powiększoną, tak by dostarczała mocy ok. 1500 MWe. W planach mają ponadto jeszcze większy reaktor oparty o technologię AP - o mocy ponad 1700 MWe.