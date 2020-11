Weto dla budżetu Unii to droga do prowizorium, czyli mnóstwa strat i kłopotów

- Ci, co mówią, że będzie lepiej dla Polski z prowizorium, nie wiedzą, co mówią – mówi zdecydowanie Danuta Hübner, posłanka do Parlamentu Europejskiego, była komisarz unijna ds. polityki regionalnej. W rozmowie z WNP.PL pierwsza reprezentująca nasz kraj komisarz w Unii Europejskiej wylicza, do jakich środków nie będziemy mieli dostępu i na czym stracimy, jeśli w stosownym czasie Polska potwierdzi zapowiadane przez rząd weto do budżetu Wspólnoty na kolejną perspektywę finansową.

Z prof. Danutą Hübner rozmawiamy o pozytywnym nastawieniu ministrów z polskich resortów gospodarczych, którzy nadal wierzą, że los ich projektów, które opierają się na środkach z UE, nie jest przesądzony.

Czy istnieje cień szansy, że Europa zrezygnuje z powiązania funduszy z przestrzeganiem praworządności? - Liczenie na to jest pozbawione jakichkolwiek podstaw. Formalnie zostanie to utrzymane, bo to nie wymaga jednomyślności wszystkich krajów członkowskich – podkreśla była komisarz, posłanka do Parlamentu Europejskiego.

Pojawił się pomysł, jak uszczegółowić „praworządność”, by wypłaty można było realizować w systemie zbliżonym do zero-jedynkowego.

Zła prowizorka