Wezwanie na sprzedaż akcji ZPUE stało się faktem

ZPUE, spółka Koronea oraz Michał Wypychewicz ogłosili wezwanie na sprzedaż akcji ZPUE. Przedmiotem wezwania jest ponad 416 tys. akcji spółki dających około 23,12 proc. głosów na jej walnym zgromadzeniu. Po przeprowadzeniu wezwania wzywający zamierzają osiągnąć 100 proc. głosów na walnym zgromadzeniu firmy. Akcje nabywane będą po 269,08 zł za sztukę - wynika z informacji podanych przez ZPUE.

Zarząd ZPUE, w nawiązaniu do raportu z lipca 2022 roku o zamiarze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, podał 22 sierpnia, że opublikował w serwisie internetowym Polskiej Agencji Prasowej ogłoszenie o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki.

Wezwanie po cenie 269,08 zł za jedną akcję

Wezwanie zostało ogłoszone przez ZPUE, firmę Koronea oraz Michała Wypychewicza, a przedmiotem wezwania jest ponad 416 tys. akcji zwykłych spółki na okaziciela.

Pakiet akcji objętych wezwaniem reprezentuje łącznie około 29,73 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawnia łącznie do około 23,12 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Podmiotami nabywającymi akcje ZPUE w wezwaniu są ZPUE i Koronea. Akcje objęte wezwaniem będą nabywane po cenie 269,08 zł za jedną akcję.

Przyjmowanie zapisów na akcje rozpocznie się 23 sierpnia 2022 roku i potrwa do 3 października 2022 roku. Przewidywany dzień transakcji nabycia akcji na GPW to 6 października 2022, a z kolei przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji to 11 października 2022.

Pierwszy kwartał 2022 roku z poprawą wyników

Podmiotem dominującym wobec ZPUE oraz spółki Korenea jest Bogusław Wypychewicz, ojciec Michała Wypychewicza, który ma bezpośrednio lub pośrednio większość głosów na walnym zgromadzeniu ZPUE poprzez Koronea Investment oraz Koronea.

Bogusław Wypychewicz ma bezpośrednio lub pośrednio akcje ZPUE stanowiące około 70,19 proc. kapitału zakładowego spółki oraz około 76,81 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Kluczowym asortymentem grupy ZPUE są rozdzielnice średniego i niskiego napięcia niskiego napięcia, będące elementem wyposażenia stacji transformatorowych.

Spółka dokonała wydzielenia segmentów operacyjnych w podziale na skategoryzowane grupy odbiorców. W I kwartale 2022 największymi segmentami grupy były przemysł ( około 98 mln zł sprzedaży) i energetyka (prawie 74 mln zł sprzedaży).

Grupa ZPUE w I kwartale 2022 osiągnęła prawie 212,2 mln zł przychodów ze sprzedaży notując 14 mln zł zysku netto wobec 148,8 mln zł przychodów ze sprzedaży i około 5,5 mln zł zysku netto.

