Wiadomo, ile potrwa naprawa w słoweńskiej elektrowni atomowej

Naprawa wycieku w elektrowni jądrowej Krsko w Słowenii, który doprowadził do odłączenia siłowni od sieci w ostatni piątek, może zająć kilka tygodni – poinformował operator elektrowni, cytowany przez słoweńską agencję STA.

- Miejsce wycieku jest trudno dostępne, co może wpłynąć na dalsze procedury naprawcze - oświadczyli obecni na miejscu przedstawiciele Administracji Bezpieczeństwa Jądrowego. Operator elektrowni stwierdził, że jest jeszcze za wcześnie, aby określić, kiedy siłownia zostanie z powrotem podłączona do sieci.

- Administracja zauważyła, że znalezienie przyczyny jest niezbędne, ponieważ naprawa uszkodzeń bez wyeliminowania przyczyny nie gwarantuje bezpieczeństwa w dłuższej perspektywie, ponieważ incydent może się powtórzyć - podała STA.

W czwartek operator elektrowni poinformował, że z powodu wycieku w systemie pierwotnym musi dojść do jej wyłączenia; w piątek została ona odłączona od sieci. Jak przypomina agencja STA, "zadaniem systemu pierwotnego jest wytwarzanie ciepła i przekazywanie go z reaktora do silnika parowego".

- Wyciek nie ma wpływu na pracowników, ludność i środowisko i jest poniżej wartości dopuszczalnej, określonej w specyfikacjach technicznych - poinformował operator.

Elektrownia jądrowa Krsko to jedyna tego typu siłownia w Słowenii, położona na wschodzie kraju, ok. 20 km od granicy z Chorwacją. Jej budowa rozpoczęła się w 1975 r., a osiem lat później rozpoczęła działalność komercyjną. Choć planowo reaktor jądrowy firmy Westinghouse miał działać 40 lat, to w 2023 r. ministerstwo środowiska zatwierdziło przedłużenie jego pracy o 20 lat.

Obecnie planowana jest budowa drugiego reaktora elektrowni, której współwłaścicielem będzie Chorwacja.