Wiadomo, kto będzie nadzorował budowę lądowej części MFW Baltica

PGE i Ørsted wybrały inżyniera kontraktu dla lądowej części Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Będzie to konsorcjum firm Biuro Studiów, Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" SA oraz "Energopomiar" Sp. z o.o. – poinformowała w piątek spółka PGE Baltica.

Jak przekazał w komunikacie prasowym rzecznik prasowy PGE Baltica Marcin Poznań, konsorcjum Biura Studiów, Projektów i Realizacji "Energoprojekt-Katowice" SA oraz "Energopomiar" będzie sprawowało nadzór inwestorski nad pracami realizowanymi przez generalnego wykonawcę części liniowej i stacyjnej przyłącza lądowego.

Morska Farma Wiatrowa Baltica. Gdzie powstanie przyłącze lądowe?

"Do zadań Inżyniera Kontraktu należy m.in. stała kontrola nad jakością oraz postępem prac realizowanych przez generalnego wykonawcę. Zakres podpisanej umowy obejmuje także udział w inspekcjach i odbiorach fabrycznych oraz organizację okresowych kontroli BHP" - wyjaśnił.

W komunikacie podano, że lądowa infrastruktura przyłączeniowa dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica powstanie w okolicach miejscowości Osieki Lęborskie, w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim.

"Zgodnie z harmonogramem uruchomienie obu etapów projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW nastąpi jeszcze w tej dekadzie. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne, decyzje środowiskowe, umowy z Operatorem Sieci Przesyłowej na przyłączenie do sieci, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego i decyzje o indywidualnym poziomie wsparcia wydane przez Komisję Europejską i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki" - informuje Marcin Poznań.

Baltica ma dostarczać 2,5 GW zielonej energii do 2030 roku

"Dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej bardzo ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał krajowych dostawców i wykonawców usług w łańcuchu dostaw dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Z satysfakcją powierzamy funkcję Inżyniera Kontraktu konsorcjum składającemu się z polskich przedsiębiorstw, potwierdzając tym samym, że krajowe firmy mają odpowiedni potencjał, by przystępować do przetargów w ramach tak dużych inwestycji związanych z morską energetyką wiatrową" - powiedział cytowany w komunikacie prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej Wojciech Dąbrowski.

"Podpisanie umowy z konsorcjum firm Biuro Studiów, Projektów i Realizacji 'Energoprojekt‐Katowice' SA oraz 'Energopomiar' Sp. z o.o. przybliża nas do dostarczenia 2,5 GW zielonej energii dla polskich gospodarstw domowych do 2030 roku. Ta współpraca wpisuje się również w zobowiązania przyjęte przez nas w ramach porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, którego nadrzędnym celem się maksymalizacja 'local content'" - dodała, cytowana w komunikacie, dyrektorka zarządzająca Orsted Offshore Polska Agata Staniewska-Bolesta.

PGE jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Skarb Państwa ma w spółce niecałe 61 proc. akcji. Zgodnie ze strategią Grupa PGE do 2040 r. ma mieć co najmniej 6,5 GW mocy w morskich farmach wiatrowych.

Orsted to koncern wywodzący się z Danii, ma 30-letnie doświadczenie w realizacji i rozwijaniu morskich farm wiatrowych, obecnie ma ponad 12 GW mocy zainstalowanej w tej technologii na całym świecie. Oprócz morskich farm wiatrowych firma rozwija, buduje i obsługuje lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i bioelektrownie oraz dostarcza produkty energetyczne klientom.