Wiara w głębokie zmiany podbija wyceny PGE, Enei i Taurona

20 lipca 2020 przyniósł mocny wzrost kursów akcji spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Odzwierciedlający je subindeks giełdowy spółek sektora energetycznego WIG-Energia wzrósł o blisko 14 proc. Mocno wzrosły kursy akcji PGE, Enei i Taurona Polskiej Energia, czyli spółek, o których możliwej konsolidacji zaczęto niedawno mówić.

Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii, przyczyny wzrostu kursów akcji spółek energetycznych postrzega podobnie jak Paweł Puchalski.- Obserwowany wzrost kursów akcji spółek energetycznych jest związany z planami wydzielania z nich aktywów, przede wszystkim węglowych, wręcz oddzielenia ich w ogóle od grup energetycznych. Chociaż chyba nie jest jeszcze do końca jasne, jak by to miało wyglądać, ma to moim zdaniem bezpośredni wpływ na wzrost wyceny akcji spółek energetycznych. Innych zjawisk, które mogłyby mieć na to wpływ, tak naprawdę nie ma - komentuje Joanna Maćkowiak-Pandera.Grzegorz Lot, ekspert na rynku energii, w przeszłości członek zarządów kilku firm energetycznych, uważa, że wzrost wyceny akcji spółek energetycznych kontrolowanych przez państwo jest związany z pogłoskami o możliwej konsolidacji PGE, Taurona i Enei oraz wydzieleniu z nich aktywów węglowych.- Moim zdaniem wzrost wyceny akcji spółek energetycznych kontrolowanych przez państwo jest związany z pogłoskami o możliwej konsolidacji PGE, Taurona i Enei oraz wydzieleniu z nich aktywów węglowych. Sygnał, że może się coś takiego wydarzyć, okazał się wystarczający do wywołania wzrostu notowań spółek energetycznych. To były działania raczej impulsywne. Inwestorzy lubią konsolidacje, a trend OZE jest bardzo silny. Wydaje im się, że w efekcie będą powstawać duże, silne podmioty, co nie zawsze się sprawdza. Konsolidacja to jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć biznesowych, wymagająca ogromnego doświadczenia i determinacji w jej wdrażaniu - mówi Grzegorz Lot.- W tym przypadku pozytywne odbierane możliwe wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych przesłania trochę wielkie wyzwania i koszty, jakie w przypadku powstania nowego podmiotu byłyby konieczne do poniesienia. Wielkich nakładów wymaga rozwój sieci dystrybucyjnych średniego i niskiego napięcia, integracja systemów informatycznych itp. i oczywiście budowa nowych źródeł OZE. Na to są potrzebne ogromne pieniądze, który muszą być uwzględnione w wycenie wartości. Niemniej z rynku poszedł jasny komunikat, czego oczekują inwestorzy - pytanie, czy bardziej uwolnienia się od węgla, czy konsolidacji - komentuje Grzegorz Lot.Analityk DM Trigon Michał Kozak ocenia, że konsolidacja jest spójna z planem odchodzenia krajowej energetyki od węgla. Jego zdaniem Tauron, który wśród wymienionych firm ma najsłabszy segment wydobycia węgla, ale i bloki nie mieszczące się w merit order przez wysokie koszty, z pewnością by na tym skorzystał. Spodziewa się, że gdyby proces ten przebiegał etapowo, elektrownie Tauronu traktowane byłyby priorytetowo.