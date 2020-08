Wiatr wspomaga wyniki Polenergii

Mimo mniejszych niż rok wcześniej przychodów Polenergia zanotowała w pierwszym póróczu zdecydowany wzrost EBITDA i zysku netto. Jak tłumaczy spółka, to efekt wysokiej produktywności farm wiatrowych.

Polenergia rozpoczęła realizację pięcioletniej strategii rozwoju. W lipcu ruszyła budowa największego projektu w historii – Farmy Wiatrowej Dębsk o mocy 121 MW. Budowa projektu Szymankowo o mocy 38 MW przebiega – jak informuje spółka - bez większych zakłóceń, a projekt Kostomłoty o mocy 27 MW jest przygotowywany do rozpoczęcia budowy.Grupa nie wyklucza również udziału projektu Farmy Wiatrowej Piekło o łącznej mocy 13 MW w najbliższej aukcji OZE. Kolejne projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy 27 MW również są przygotowywane do udziału w aukcji, a pozostałe projekty fotowoltaiczne o mocy 238 MW znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.Strategicznym projektem Polenergii realizowanym wspólnie z norweskim Equinor jest budowa pierwszych w Polsce morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Rozwijane projekty offshore mają warunki przyłączeniowe o łącznej mocy do 3000 MW. Grupa prowadzi dialog z dostawcami, jednak termin budowy MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III uzależniony jest od wejścia w życie stosownego systemu regulacyjnego.Nowy projekt ustawy offshore umożliwia zwiększenie mocy projektów morskich farm wiatrowych, które zostaną zrealizowane w ramach tzw. pierwszej fazy systemu wsparcia z 4,6 GW do 5,9 GW. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało plan uchwalenia przez parlament tzw. specustawy offshore do końca bieżącego roku.