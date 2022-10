Wiatr z Bałtyku będzie finansowany w złotym. Włączy się BGK

- Szczególną rolę banku rozwoju widzimy w morskiej energetyce wiatrowej (MEW) w Polsce. Te projekty o długim horyzoncie finansowania oraz finansowaniu udzielanemu w dużej mierze w złotówce - mówi Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii w BGK.





- Obecny kryzys na rynkach światowych uwidocznił ryzyka związane z uzależnieniem się od importu surowców energetycznych, dlatego dziś wręcz bardziej niż kiedykolwiek istotne jest przyspieszenie rozwoju zielonych inwestycji - mówi Maciej Przybyła w rozmowie z WNP.PL.

Jego zdaniem z pojęciem transformacji energetycznej nierozerwalnie kojarzy się pojęcie wodoryzacji gospodarki. BGK szczególną rolę dla banku rozwoju widzi też w morskiej energetyce wiatrowej w Polsce.

- System wsparcia finansowego musi uwzględniać różnorodne potrzeby wszystkich uczestników rynku, angażując zarówno środki publiczne, jak i prywatne - mówi dyrektor BGK.

Temat zielonej transformacji i finansowania tego procesu będzie poruszany podczas konferencji PRECOP27, która rozpoczyna się już jutro - 18 października - w Katowicach. Wydarzenie poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Rejestracja na wydarzenie właśnie trwa.

Rok temu Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił inicjatywę 3W (woda – wodór – węgiel), mającą na celu wspieranie rozwoju innowacyjnych technologii w zakresie tych trzech zasobów w Polsce. Co udało się w tym czasie osiągnąć w ramach tej idei?

- Przez ten czas stworzyliśmy konkretne ramy dla funkcjonowania i dalszego rozwoju tej inicjatywy. Powołaliśmy Interdyscyplinarne Centrum Innowacji (ICI) i zawarliśmy kilkadziesiąt partnerstw z instytucjami świata biznesu, nauki i sektora publicznego.

Ma to praktyczne konsekwencje: kojarzymy potencjały różnych podmiotów i wspieramy najciekawsze projekty, poszukując dla nich odpowiednich partnerów. Połączyliśmy ze sobą już wiele podmiotów, które dzięki naszej inicjatywie wspólnie będą rozwijały ambitniejsze projekty, niż byłoby to możliwe przy rozproszeniu zasobów. Przygotowujemy strategię rozwoju ICI 3W, aby lepiej wykorzystać potencjał partnerów (to dziś już 16 uczelni, które zadeklarowały chęć współpracy pod egidą 3W).

Potrzeba pracy u podstaw, by na końcu „lejka” technologicznego powstały przełomowe i wartościowe produkty

Potencjał i potrzeba, na które inicjatywa 3W odpowiada, są ogromne. Sukces zależeć będzie od sprawnej koordynacji między uczestnikami ekosystemu (firmami, uczelniami, instytucjami), dzięki której identyfikowane są główne wyzwania, a zasoby partnerów łączone w najbardziej efektywny sposób. Dlatego wypełniamy tę lukę i tworzymy sprawne partnerstwa na rzecz ambitnych przedsięwzięć, które - poprzez potrzebny produkt albo rozwiązanie - przełożą się pozytywnie na rzeczywistość.

Poza dużymi projektami liczy się też długofalowa praca u podstaw. Aby na końcu „lejka” technologicznego powstały przełomowe i wartościowe produkty, na początku musimy wzmocnić przygotowanie studentów do pracy w tym obszarze. Rozmawiamy o tym z uczelniami, stworzyliśmy też z Dziennikiem Gazetą Prawną konkurs na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie z obszaru 3W.

Inicjatywa 3W nabiera rozpędu. Przed nami Kongres 3W, na który zapraszam, aby zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. To będzie największe tego typu wydarzenie w Polsce poświęcone tematyce wody, wodoru i nanotechnologii węglowych.

Kryzys uwidocznił ryzyka związane z uzależnieniem się od importu surowców energetycznych

Czy w dobie geopolitycznego niepokoju i kryzysu energetycznego, którego doświadczamy, zielone inwestycje nadal mogą być opłacalne i realistyczne?

- Zielone inwestycje są potrzebne nawet bardziej niż do tej pory sądzono. Tocząca się wojna w Ukrainie i sytuacja na rynkach energii dobitnie o tym świadczą.

Obecny kryzys na rynkach światowych uwidocznił ryzyka związane z uzależnieniem się od importu surowców energetycznych, dlatego dziś wręcz bardziej niż kiedykolwiek istotne jest przyspieszenie rozwoju zielonych inwestycji. Zatem długoterminowe cele transformacji klimatycznej nie ulegają zmianom, ale niezbędne jest przyśpieszenie tempa jej wdrożenia.

Na pewno potrzebne jest konsekwentne ograniczanie zapotrzebowania na surowce energetyczne, co zwiększy stabilność i bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego, zmniejszając jego zależność od czynników zewnętrznych.

Jednocześnie nie można zapomnieć o potrzebie zapewnienia potrzeb energetycznych „tu i teraz” społeczeństwa i biznesu, które w krótkim okresie są nieelastyczne, a które trzeba zapewniać z wykorzystaniem obecnej infrastruktury wytwórczej oraz przesyłowej.

Opłacalność inwestycji OZE jest warunkowana m.in. przez wysokie ceny energii elektrycznej oraz stabilny i sprawdzony system wsparcia aukcyjnego, który zabezpiecza wytwórców i banki finansujące przed wahaniami cen na rynku energii.

Ponieważ BGK jest bankiem rozwoju, którego misją i DNA pozostaje wsparcie równoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju, to w naturalny sposób chcemy i będziemy wspierać konieczne zmiany.

Już teraz aktywnie finansujemy projekty z dziedziny energetyki odnawialnej. Jesteśmy w niej obecni praktycznie we wszystkich segmentach rynku, w tym w energetyce wiatrowej, wodorowej, fotowoltaice, biogazie czy też małej energetyce wodnej.

W ostatnim czasie sfinansowaliśmy samodzielnie projekt budowy farmy wiatrowej na lądzie, w którym spłata finansowania bazuje na długoterminowej umowie zakupu energii elektrycznej przez podmiot prywatny (tzw. umowie PPA), a obecnie przygotowujemy się do finansowania projektów budowy morskich elektrowni wiatrowych.

Do finansowania transformacji energetycznej potrzeba zielonych produktów finansowych.

Jak dziś, w tak trudnym otoczeniu gospodarczym, finansować zieloną transformację energetyczną w Polsce?

- Zgodnie z aktualną strategią energetyczną Polski (PEP2040) nasz kraj ma stopniowo odchodzić od konwencjonalnych źródeł energii, by konsekwentnie zastępować je zeroemisyjnymi źródłami energii. Już dziś jednak wiemy, że - w związku z konfliktem w Ukrainie oraz związanym z nim ograniczeniem importu rosyjskich surowców energetycznych przez Polskę - podjęto decyzję o aktualizacji PEP2040 i dostosowaniu jej do obecnych warunków rynkowych.

W zaktualizowanej Polityce energetycznej Polski do 2040 roku nadal najważniejsze mają być: budowa zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Mówiąc o finansowaniu zielonej transformacji energetycznej, warto zwrócić uwagę, że kluczową rolę będą pełniły w niej OZE. Tu pojawia się rola instytucji finansowych oferujących już teraz szeroki wybór zielonych produktów finansowych dostosowanych zarówno do projektów OZE realizowanych najczęściej w formule project finance, jak i do przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych w corporate finance (np. spotykane już w Polsce kredyty typu ESG-linked, czyli oparte na zewnętrznym ratingu ESG kredytobiorcy lub zdefiniowanych celach ESG). Inwestorzy realizujący zielone projekty, mogą również rozważyć pozyskanie kapitału dłużnego w drodze emisji zielonych obligacji na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Szczególną rolę banku rozwoju widzimy w morskiej energetyce wiatrowej (MEW) w Polsce. Te projekty są wielkoskalowymi inwestycjami o długim horyzoncie finansowania (okres wsparcia wynosi aż 25 lat - to jeden z najdłuższych okresów wsparcia MEW w Europie) oraz finansowaniu udzielanemu w dużej mierze w złotówce - z uwagi na to, że system wsparcia jest denominowany w walucie lokalnej.

Z pojęciem transformacji energetycznej nierozerwalnie kojarzy się też pojęcie wodoryzacji gospodarki. Wybór wodoru – i to wodoru zielonego pochodzącego z OZE – jako wiodącego nośnika energii, niesie ze sobą wielkie wyzwania w technologii, legislacji, ale również w zakresie systemu finansowania.

Specyfiką rynku zielonego wodoru jest niska dojrzałość technologiczna projektów, nieznana skala przyszłego popytu na ten nośnik energii oraz trudności związane z budową wiarygodnych modeli finansowych, wynikające chociażby z nieprzewidywalności poziomu cen wodoru czy braku konkretnych informacji na temat systemu wsparcia, tj. dopłat, ulg, kontraktów różnicowych.

System wsparcia finansowego musi uwzględniać różnorodne potrzeby wszystkich uczestników rynku

Dla projektów na wczesnym etapie rozwoju technologicznego najodpowiedniejsze są środki publiczne o charakterze bezzwrotnym. Wraz z rozwojem poziomu gotowości technologicznej projektu pojawiają się kolejne możliwości finansowania, w tym także fundusze VC oraz finansowanie dłużne.

Wsparcie finansowe dla wielkoskalowych projektów infrastruktury wodorowej będzie wymagało łączenia wielu dostępnych jego form. Kluczowym czynnikiem sukcesu dla tego typu projektów stanie się zabezpieczenie ryzyka odbioru wodoru przez użytkownika końcowego oraz udział środków publicznych domykających lukę finansową, wynikającą z wyższego kosztu wytworzenia zielonego wodoru w stosunku do paliw konwencjonalnych.

Transformacja energetyczna, poza budową nowych źródeł OZE, to również inwestycje w nowe sieci dystrybucyjne oraz modernizacja tych istniejących, których struktura wiekowa oraz niski stopień skablowania sprawiają, że jest ona awaryjna i wrażliwa na gwałtowne zjawiska atmosferyczne, które ostatnimi laty występują w Polsce coraz częściej. W związku z tym będą potrzebne wielomiliardowe nakłady w tym obszarze.

Banki przychylnie patrzą na ten segment rynku - z uwagi na to, że pozostaje on stabilny, przewidywalny, gdyż to obszar regulowany, a taryfy akceptowane przez prezesa URE pozwalają na pokrycie kosztów inwestycyjnych.

Jak, pana zdaniem, będzie wyglądać polska droga do zielonego sektora energetycznego?

- Zielona transformacja sektora energetycznego już się dokonuje - i nie ma od niej odwrotu. W obliczu wojny na Ukrainie szybki rozwój energetyki odnawialnej stał się krytyczny nie tylko w związku z średnio- i długoterminowymi celami klimatycznymi, ale także z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego wielu krajów, w tym Polski.

„Stare cele”, tzn. cele sprzed wybuchu wojny w Ukrainie, są wciąż aktualne, ale niezbędne stało się przyśpieszenie tempa wdrożenia zmian. Istotnym jest zastąpienie importowanych węglowodorów węgla kopalnego odnawialnymi źródłami energii oraz rozwój nowych technologii, tj. technologii wodorowych czy odzysku dwutlenku węgla (tzw. Carbon Capture and Storage), a także zwiększenie efektywności energetycznej w przemyśle, budownictwie czy transporcie.

Niezwykle ważne wydaje się również uwzględnienie potencjału energetyki jądrowej, która może być kluczowym uzupełnieniem przyszłego zeroemisyjnego miksu energetycznego - przy jednoczesnym rozwoju technologii w zakresie magazynów energii oraz technologii wodorowych (pomogą w bilansowaniu tego systemu).

Energetyka jądrowa w największym stopniu wypełnia dwa kluczowe kryteria doboru technologii w obecnych czasach, tj. przewidywalność produkcji energii i zeroemisyjny charakter.