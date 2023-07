Wiatraki będą mocniejsze. Do Polski wkroczy nowa technologia

O perspektywach rozwoju lądowej energetyki wiatrowej w Polsce po nowelizacji tzw. ustawy 10H, w tym o rynku deweloperskim, rozmawiamy z dr. Wojciechem Sztubą, partnerem zarządzającym w firmie doradczej TPA Poland.

W kwietniu 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z 2016 r., zwanej ustawą odległościową, ale też 10H, która liberalizuje zasady lokalizacji wiatraków na lądzie.

- Dzisiaj stawia się wiatraki z turbinami o mocy 5-6 MW na jednym maszcie, natomiast ze względu na konserwację stanu rzeczy sprzed 2016 r. średnia moc turbiny stawianej dzisiaj w Polsce mieści się między 2 a 3 MW. Liberalizacja ustawy 10H dopuszcza tę nową technologię - zaznacza Wojciech Sztuba, TPA Poland.

Wojciech Sztuba ocenia, że w nowych realiach regulacyjnych na rozwój lądowych projektów wiatrowych zupełnie nowych, od startu do uzyskania pozwolenia na budowę, może być potrzebne nawet ponad 6 lat, a w przypadku projektów, które już były przygotowane wstępnie, 2-3 lata.

Budowane wiatraki z rodowodem sprzed ustawy odległościowej

- To jest rok przełomu, bo na zmianę regulacji blokującej rozwój energetyki wiatrowej na lądzie czekamy od siedmiu lat, od kiedy się pojawiła w 2016 roku i praktycznie zablokowała możliwość rozwoju nowych projektów - stwierdził Wojciech Sztuba, partner zarządzający w firmie doradczej TPA Poland, w rozmowie z WNP.PL podczas Konferencji PSEW 2023 w Serocku.

Podkreślił, że w efekcie budowane obecnie wiatraki to projekty przygotowane do budowy przed wejściem w życie ustawy odległościowej i najczęściej po aukcjach OZE.

- Dzisiaj mamy 8,4 GW zainstalowanej mocy w wiatrakach na lądzie i około 3 GW znajduje się w fazie budowy. To są właśnie te projekty, które m.in. zostały wyłonione w aukcjach. Problem jest taki, że to są projekty oparte na technologii, której dzisiaj już się nie stosuje - wskazał Wojciech Sztuba.

- Dzisiaj stawia się wiatraki z turbinami o mocy 5-6 MW na jednym maszcie, natomiast ze względu na konserwację stanu rzeczy sprzed 2016 roku średnia moc turbiny stawianej dzisiaj w Polsce mieści się między 2 a 3 MW. To są po prostu przestarzałe technologie. Liberalizacja ustawy 10H dopuszcza tę nową technologię - skomentował Wojciech Sztuba.

Budowa elektrowni wiatrowych to finał projektów, których fundamentem jest rynek deweloperski. Kluczowe zatem jest, jak ten rynek zareaguje na liberalizację ustawy 10H.

W nowych projektach na uzyskanie pozwolenia na budowę potrzeba wiele lat

- Praktyka firm deweloperskich polega na tym, że dysponują pewną pulą projektów w bardzo różnej fazie zaawansowania. Także takich, które jeszcze są we wczesnej fazie przygotowań czy rozważań i czekały właśnie na regulację dopuszczającą ich rozwój w obszarach do tej pory zamkniętych ze względu na regułę 10H - powiedział Wojciech Sztuba.

Wskazuje, że zasada 10H oznaczała w praktyce odległość wiatraków od zabudowań na poziomie średnio około 2 km lub więcej, a teraz ta odległość wynosi 700 metrów (odległość minimalna) i to odblokowuje dość duży obszar kraju do realizacji projektów wiatrowych.

- Tylko że wcześniej liczono na 500 metrów i pewne projekty przygotowywano pod 500 metrów, a wrzutka, zwiększając limit z 500 do 700 metrów, spowodowała, że znowu trzeba przeprojektować założenia, a niestety czas do uzyskania pozwolenia na budowę to są lata - zaznaczył Wojciech Sztuba.

Nasz rozmówca zaznacza, że przy projektach zupełnie nowych - greenfieldowych - od startu do samego uzyskania pozwolenia na budowę może minąć nawet ponad 6 lat.

- W przypadku projektów, które już były przygotowane wstępnie, to nie musi trwać tak długo, ale niestety 2-3 lata jest dość realistyczne. Tym bardziej że posadowienie projektów pod nową normą odległościową idzie w pakiecie z pewnym zaostrzeniem związanym z planowaniem przestrzennym - dodał Wojciech Sztuba.

