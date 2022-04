Wiatraki coraz starsze. Kuracja odmładzająca nie jest łatwa

Europejskie farmy wiatrowe pierwszej generacji starzeją się. WindEurope podał, że do 2025 roku 38 GW mocy zainstalowanej w europejskich lądowych farmach wiatrowych osiągnie naturalny koniec 20-letniej eksploatacji. Jedną z opcji jest repowering, czyli wymiana starych turbin na nowe, efektywniejsze modele. Jednak wydawanie pozwoleń na taką operację jest obecnie zbyt powolne i skomplikowane. W Polsce cieniem na tym procesie kładzie się tzw. ustawa antywiatrakowa.

Polskę też to czeka. A ustawa antywiatrakowa zakazuje repoweringu

WindEurope przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat ponad 20 GW lądowych farm wiatrowych zostanie poddanych repoweringowi, ale zarazem podaje, że obecnie repowering obejmuje mniej niż 10 proc. turbin wiatrowych, których okres eksploatacji dobiega końca.W 2021 roku - wg danych WindEurope - w Europie przybyło lądowych farm wiatrowych o mocy około 14 GW, a z tego tylko nieco ponad 0,5 GW było efektem projektów repoweringu.WindEurope wskazał, że operatorów farm wiatrowych zniechęcają do tego procesu powolne i skomplikowane procedury uzyskiwania pozwoleń oraz zmieniające się przepisy prawne, a w efekcie w przypadku większości farm wiatrowych na lądzie przedłużany jest okres eksploatacji.WindEurope wskazuje, że dyrektywa OZE wymaga, aby decyzje o wydaniu pozwolenia na repowering były podejmowane w ciągu jednego roku od złożenia wniosku, ale stwierdza, że większość krajów nie dotrzymuje tego terminu. Zdaniem WindEurope nadszedł czas, aby rządy wprowadziły jasne strategie dotyczące repoweringu, aby temu zaradzić.Z wyzwaniami dotyczącymi repoweringu zderzymy się też w Polsce.- Jeśli założyć, że cykl życia turbiny wiatrowej starszej generacji to 20 lat, a na taki okres życia turbin ich producenci na początku bieżącego wieku wydawali certyfikaty, to z wyzwaniem repoweringu w Polsce, czyli zastępowania starszych elektrowni przez nowe, które mają większą moc zainstalowaną, większą wydajność i w efekcie przynoszą wzrost produkcji energii, zderzymy się w latach 2025-2026. Wynika to z tego, że pierwsze wielkoskalowe farmy wiatrowe w Polsce ruszyły między 2005 a 2006 rokiem - wyjaśnia Wojciech Cetnarski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.Wojciech Cetnarski mówi, że głębokim cieniem na przyszłości sektora lądowej energetyki wiatrowej, a w tym na możliwości repoweringu, położyła się tzw. ustawa antywiatrakowa. Wskazuje, że ta ustawa nie tylko drastycznie ogranicza możliwości lokalizacji nowych wiatraków, które nie miały pozwoleń na budowę w momencie jej wejścia w życie, ale uderza też w repowering.- Stanowi bowiem, że w przypadku elektrowni wiatrowych, niespełniających tzw. warunku 10H, dopuszcza się jedynie przeprowadzenie remontu oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego użytkowania elektrowni, z wyłączeniem działań prowadzących do zwiększenia mocy zainstalowanej lub zwiększenia, a nawet zmniejszenia jej oddziaływań na środowisko - mówi Wojciech Cetnarski.- Obecnie repowering wiatraków w Polsce jest niemożliwy i uważamy, że to jest bardzo duży błąd legislacyjny, szczególnie w obecnej sytuacji politycznej na świecie. Dlatego nie można w żadnej sytuacji pozwolić na to, żeby zaprzepaścić lokalizacje, które mają już społeczną akceptację, dobre warunki wiatrowe i przygotowaną infrastrukturę przyłączeniową do produkcji energii z wiatru - podkreśla Wojciech Cetnarski.Branża wiatrowa mówi o problemie repoweringu już teraz, bo jak wskazuje Wojciech Cetnarski, „z niezrozumiałych powodów nie wiadomo, czy i kiedy uniemożliwiające to przepisy zostaną zmienione, a do repoweringu trzeba się przygotować inwestycyjnie”.- To nie są procesy krótkie. Zagraniczne doświadczenia pokazują, że repowering to czasami kwestia kilku lat, a nasze bezpieczeństwo narodowe zależy teraz od dostępności mocy pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Kwestia repoweringu powinna zatem być również uwzględniona w PEP2040 (Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku - przyp. red.), bo to najtańsza forma dostarczenia do sytemu elektroenergetycznego nowej energii i nowych mocy, nie pochodzących z importowanych węglowodorów - argumentuje Wojciech Cetnarski.Proceduralna łatwość przeprowadzania repoweringu jest ważna, ale jak wskazują przedstawiciele branży - w praktyce decyzje o repoweringu zależą od wielu czynników, a w tym także od bieżących i przyszłych hurtowych ceny energii elektrycznej i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Na pewno ważne będą czynniki ekonomiczne.- Rynkowe ceny energii są na tyle atrakcyjne, że naszym celem jest utrzymywanie jak najdłużej istniejących turbin. Standardowo wiatraki powinny pracować przez około 25 lat, ale pracujemy nad wydłużeniem ich eksploatacji -- Naszym zdaniem, to rozwiązanie jest dużo korzystniejsze ekonomicznie niż repowering, czyli zastępowanie starszych elektrowni wiatrowych przez nowe, na co zresztą w wielu lokalizacjach nie pozwala tzw. ustawa odległościowa - mówił Marcin Karlikowski.W 2021 roku, wg danych WindEurope, w Europie zainstalowano 17,4 GW nowych mocy w energetyce wiatrowej, a z tego 11 GW z nowych instalacji powstało w krajach UE-27. W 2021 lądowe farmy wiatrowe stanowiły 81 proc. nowych instalacji.W Europie na koniec 2021 - też wg danych WindEurope - moc zainstalowana wiatraków wynosiła 236 GW, z tego 207 GW na lądzie i 28 GW na morzu. W samej UE-27 na koniec 2021 moc zainstalowana elektrowni wiatrowych wynosiła 189 GW, z czego 173 GW na lądzie i 16 GW na morzu.