Wiatraki czekają na nowe przepisy. Aż trudno uwierzyć, że wciąż ich nie ma

W Polsce lądowa energetyka wiatrowa jest bardzo daleko od wyczerpania potencjału rozwojowego. Oczywiście morska także, bo na razie ani jeden wiatrak na polskim Bałtyku nie pracuje. Po doświadczeniach z ustawą 10H pytaniem jest, co robić, by nie marnować wiatrowych szans. Odpowiedź wiąże się z regulacjami. Oczekiwania branży nie są wygórowane. Przeciwnie: przynajmniej niektóre są tak oczywiste, że aż trudno uwierzyć, że ich ciągle nie ma.

Drugim obszarem priorytetowym dla energetyki wiatrowej są kwestie sieciowe. O poparciu dla cable poolingu, czyli wykorzystaniu zabezpieczonych zdolności przesyłu energii np. dla elektrowni wiatrowej do uruchomienia w tej samej lokalizacji elektrowni PV, mówił jeszcze Michał Kurtyka - jako minister klimatu, ale - wskazuje PSEW - regulacji w tej mierze nie ma jeszcze w żadnym rządowym projekcie.

Według najnowszych danych ARE w I półroczu 2022 roku udział energetyki wiatrowej w produkcji prądu w Polsce wyniósł 11,9 proc., a na koniec czerwca 2022 moc zainstalowana elektrowni wiatrowych sięgnęła niespełna 7,5 tys. MW.

W Polsce energetyka wiatrowa jest bardzo daleko od wyczerpania potencjału rozwojowego. Według danych Agencji Rynku Energii na koniec I półrocza 2022 roku moc zainstalowana wiatraków na lądzie wynosiła u nas 7,483 GW - wobec 6,697 GW rok wcześniej. Tymczasem - według raportu think-tanku Instrat z ubiegłego roku - łączny potencjał dla lądowej energetyki wiatrowej w Polsce wynosi ponad 44 GW.

Zgodnie z założeniami z czasów rządów koalicji PO-PSL pierwsze morskie wiatraki miały zacząć się kręcić w Polsce w 2020 roku, ale tak się nie stało... Teraz realizowany jest tzw. pierwszy etap rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w naszym kraju, opiewający na około 5,9 GW, a potencjał sektora do 2050 roku szacowany jest nawet na 28 GW - co widnieje w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej i Instytutu Jagiellońskiego.

Na czele priorytetów liberalizacja ustawy 10H, ale już nie sama

Po doświadczeniach z ustawą 10H pytaniem jest, co robić, by dalej nie marnować czasu? Wiele odpowiedzi związanych jest z regulacjami, które - jak akurat boleśnie przekonał się sektor energetyki wiatrowej - mogą diametralnie zmienić sytuację.

- Z punktu widzenia branży energetyki wiatrowej priorytetowe regulacje, na które czekamy, to - po pierwsze - liberalizacja tzw. ustawy 10H oraz nowelizacja ustawy offshore, gdzie postulujemy poprawę ekonomiki I fazy systemu wsparcia morskiej energetyki wiatrowej - mówi Piotr Czopek, dyrektor ds. Regulacji w Polskim Stowarzyszeniu Energetyki Wiatrowej.

Drugim "obszarem priorytetowym" są, jak wskazuje Piotr Czopek, kwestie sieciowe, jak cable pooling czy linia bezpośrednia. Jak mówi, jeśli nie będzie możliwości przyłączeniowych, to nie będzie też można realizować inwestycji w nowe moce wytwórcze, w tym w lądową energetykę wiatrową.

- Nie mniej istotne są również wszelkie ułatwienia proceduralne, przyspieszające cały proces inwestycyjny budowy nowych źródeł OZE – to szczególnie konieczne, jeżeli poważnie myślimy o bezpieczeństwie energetycznym i na szybkim uniezależnieniu się od zewnętrznych dostaw nośników energii - mówi Piotr Czopek.

Biznes wiąże sporo nadziei z liberalizacją ustawy 10H, bo to byłoby nowe otwarcie w branży energetyki wiatrowej, a tym samym także nowe szanse dla całego przemysłu energetyki wiatrowej, w tym wykonawców i dla odbiorców energii, na dostawy zielonej, konkurencyjnej cenowo energii.

Nowe wiatraki, tzn. stawiane na podstawie nowelizowanych przepisów, nie zaczną jednak wyrastać, jak grzyby po deszczu - chociaż od jakiegoś czasu rynek przygotowuje się na nowe otwarcie.

- Niektórzy deweloperzy już się szykują na tę nową ustawę, mają już nawet warunki przyłączenia pod zliberalizowane przepisy i twierdzą, że w ciągu dwóch lat będą gotowi z pierwszymi projektami i pierwszymi pozwoleniami na budowę - mówił WNP.PL w połowie czerwca 2022 Piotr Gutowski, wiceprezes zarządu Onde. - To optymistyczna wersja i to by znaczyło, że luka (inwestycyjna - przyp. red.) nie będzie zbyt duża... Oczywiście, typowy proces developmentu w lądowej energetyce wiatrowej trwa 5-7 lat, więc większość tych projektów nie powstanie tak szybko.

Co się dzieje teraz z projektem liberalizacji ustawy 10H? Po przyjęciu projektu przez rząd trafił on na początku lipca do Sejmu, ale posłowie jeszcze nie zaczęli nad nim pracy.

- W sierpniu są wakacje sejmowe, więc liczymy, że parlament zajmie się tym projektem na pierwszym posiedzeniu wrześniowym i że zostanie on szybko uchwalony. Niemal nieustannie trwa dyskusja o możliwych brakach energii, o trudnej sytuacji w zimie, o poprawie bezpieczeństwa energetycznego i oparciu go na krajowych zasobach – energetyka wiatrowa może być odpowiedzią na większość z tych wyzwań, szczególnie w perspektywie średnioterminowej, co powinno być argumentem za szybkim procedowaniem tego projektu - komentuje Piotr Czopek.

O co idzie gra? Według rządowych szacunków zawartych w ocenie skutków projektowanych przepisów liberalizujących ustawę 10H po ich wejściu w życie możliwe będzie wybudowanie od 6 GW (scenariusz konserwatywny) do 10 GW (scenariusz rozwojowy) nowych mocy wiatrowych na lądzie w perspektywie roku 2033.

Projekty morskich farm wiatrowych zaskoczyła wojna

Swoje wyzwania ma też branża morskiej energetyki wiatrowej. Odpowiedzią na nie też są regulacje, czyli de facto decyzje polityczne określające, ogólnie rzecz ujmując, ramy działania sektora.

Wśród projektów I fazy polskiego programu offshore, którym URE (pierwsza decyzja) przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda - tzw. kontraktu różnicowego, zapewniającego cenę sprzedaży energii nie wyższą niż 319,60 zł/MWh - jest morska farma wiatrowa Baltic Power (projekt realizowany przez grupę Orlen wspólnie z Northland Power).

- Jako branża coraz częściej mówimy, że trzeba dokonać weryfikacji tych cen, dlatego że otoczenie makroekonomiczne dynamicznie się zmienia. 24 lutego jest datą graniczną. Widzimy, co się dzieje z łańcuchami dostaw, z cenami stali, z inflacją... Kursy walut też nam nie ułatwiają życia - komentowała niedawno w rozmowie z WNP.PL Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wtedy prezes zarządu Baltic Power, a obecnie wiceminister klimatu i środowiska.

W dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej PSEW proponowało zmiany w ustawie offshorowej – zostały one zgłoszone przy okazji konsultacji publicznych nowelizacji ustawy o OZE (projekt UC99); ma ona głównie wdrożyć do polskiego prawa przepisy tzw. dyrektywy RED II, ale znalazły się w niej także również zmiany innych przepisów, w tym w offshore.

Te zmiany, jak wyjaśnia Piotr Czopek, dotyczyły głównie usprawnienia procesów związanych z wydawaniem pozwoleń dla inwestycji offshorowych i usprawnieniem procesu inwestycyjnego, a potrzeba zmian pojawiła się w powiązaniu z realizacją projektów uczestniczących w I fazie wsparcia.

- Dodatkowo w ostatnim czasie zaproponowaliśmy, by nowelizacja przepisów ustawy offshore uwzględniała też regulacje zapewniające opłacalności inwestycji w offshore w I fazie polskiego mechanizmu wsparcia. Proponowane rozwiązania mają na celu uwzględnienie zmian otoczenia gospodarczego - w szczególności z uwagi na czynniki makroekonomiczne oraz otoczenie międzynarodowe, które nabrały znaczenia już po wyznaczeniu maksymalnej ceny wsparcia w 2021 - mówi Piotr Czopek.

Wskazuje, że obecnie sektor morskiej energetyki wiatrowej mierzy się z brakiem dostępności bądź wzrostem kosztów surowców (w szczególności stali i energii elektrycznej), brakiem dostępności bądź wzrostem kosztów wykonawców i podwykonawców, luką na rynku pracy spowodowaną odpływem pracowników (przede wszystkim narodowości ukraińskiej, związanym z powrotem w celu obrony kraju w okresie rosyjskiej agresji), spadkiem wartości złotego względem innych walut, w których zawierane są najczęściej kontrakty na potrzeby realizacji inwestycji offshorowych oraz potencjalnym wzrostem kosztów finansowania - ze względu na podwyższenie poziomów stóp.

- W tym kontekście postulujemy dwie kwestie w dziedzinie offshore. Celem pierwszej jest umożliwienie rozliczania ujemnego salda przy wykorzystaniu – jako punktu odniesienia – ceny maksymalnej wyrażonej w całości lub w części w euro. W drugim obszarze postulujemy modyfikację tzw. mechanizmu „claw-back”("mechanizmu wycofania" - przyp. red.), który - w pierwotnym założeniu - miał być wykorzystywany jedynie w przypadku, gdy doszło do istotnego zwiększenia wewnętrznej stopy zwrotu inwestycji - mówi Piotr Czopek.

- W takiej sytuacji aktualny mechanizm „claw-back” zakłada, że inwestor powinien wystąpić o zmniejszenie ceny. W przygotowanej przez PSEW propozycji ów mechanizm powinien działać również w drugą stronę, tzn. umożliwiać zwiększenie pierwotnie zatwierdzonej ceny w przypadku, gdy zaakceptowane wcześniej parametry opłacalności uległy istotnemu pogorszeniu - wyjaśnia Piotr Czopek.

Piotr Czopek mówi, że z punktu widzenia realizacji projektów offshore zaproponowane zmiany mają kluczowe znaczenie, a ich pilne wdrożenie jest - z perspektywy PSEW - priorytetowe.

- Obecnie nie wiadomo, czy nasze propozycje zostaną uwzględnione; czekamy na publikacje efektów konsultacji publicznych, które rozpoczęły się w pierwszym kwartale bieżącego roku. To dosyć rozbudowany projekt, zawierający wiele kluczowych dla branży OZE elementów, więc dużym wyzwaniem może być, aby rząd przyjął go i skierował do dalszych prac parlamentarnych jeszcze w tym roku - mówi Piotr Czopek.

I dodaje, że w związku z tym pożądaną opcją byłoby wydzielenie przepisów dotyczących morskiej energetyki wiatrowej do odrębnej regulacji i nadanie im wysokiego priorytetu.

- Ma to istotne znaczenie w kontekście zapewnienia realizacji inwestycji zgodnie z założonymi harmonogramami, co w dłuższej perspektywie ma przecież wpływ nie tylko na realizację celów polityki energetycznej, ale przede wszystkim na dostarczenie energii w zakładanym czasie - dodaje Piotr Czopek.

Przedmiot pożądania inwestorów, czyli przyłączenia OZE do sieci

Dla dalszego rozwoju sektora OZE w ogóle kluczowe będą kwestie związane z możliwością przyłączenia do sieci nowych źródeł wytwórczych. Piotr Czopek wskazuje, że umożliwienie budowy linii bezpośrednich łączących źródła OZE z odbiorcami energii należ do istotnych elementów, których wprowadzenie przyniosłoby poprawę w tym obszarze.

- Problematyka linii bezpośrednich pojawiła się w projekcie nowelizacji Prawa energetycznego (UC74), który w pierwszej połowie zeszłego roku został skierowany do konsultacji publicznych. Niestety, od tamtego czasu niewiele się działo w tej sprawie, a w ostatnim czasie okazało się, że regulacje w tej mierze zostały wyłączone z owego projektu. Mamy jednak nadzieję, że kwestia linii bezpośredniej wróci na polityczną i regulacyjną agendę, bo to rozwiązanie pomoże polskiemu przemysłowi (szczególnie energochłonnemu) uzyskać bezpośredni dostęp do taniej, zielonej energii – w tym względzie będziemy mocno wspierać rozwiązania korzystne dla naszej gospodarki - deklaruje Piotr Czopek.

Sprawa swobodnej - czy w miarę swobodnej - budowy linii bezpośrednich to jeden z tematów, który jest dyskutowany od lat, ale na razie - jak widać - bez konkretnych efektów.

- Presja na budowanie, używanie linii bezpośrednich i dostaw energii z OZE do przemysłu wynika z tego, że taki model, oparty na umowach PPA (Power Purchase Agreement), pozwala na zakup energii poniżej cen wyznaczanych na giełdzie. Przy czym obecnie - powtórzę - przepisy prawa nie dają możliwości zbudowania linii bezpośredniej, jeśli odbiorca jest już przyłączony do sieci lub chociażby ma możliwość przyłączenia się do sieci - mówił WNP.PL w maju Rafał Gawin, prezes URE.

Znacznie krótszą brodę niż sprawa linii bezpośredniej ma cable pooling, ale i tak to oznacza, że niedługo minie rok, od kiedy poprzedni minister klimatu i środowiska za nim się opowiedział.

- Ta sama infrastruktura energetyczna, przesyłowa może być podwójnie wykorzystana, a co za tym idzie – koszt dla systemu może być mniejszy. Jesteśmy jak najbardziej "na tak". Będziemy wszystkie pomysły, które pozwalają nam teraz racjonalizować, upraszczać, a przy tym rozwijać potencjał zagospodarowania odnawialnych źródeł energii w Polsce, popierać - komentował we wrześniu 2021 pomysł wdrożenia cable poolingu w Polsce minister Michał Kurtyka.

Piotr Czopek mówi, że PSEW zaproponował pakiet rozwiązań, mający na celu wdrożenie rozwiązań opartych na cable poolingu, czyli na współdzieleniu infrastruktury przyłączeniowej np. przez farmy wiatrowe i słoneczne.

- Według naszych szacunków wprowadzenie regulacji w tym obszarze pozwoli szybko odblokować 5-6 GW mocy przyłączeniowych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez operatorów sieci dystrybucyjnych. Regulacji dotyczących cable poolingu nie ma jeszcze w żadnym rządowym projekcie, ale projekt pakietu legislacji dotyczącej cable poolingu przekazaliśmy MKiŚ przy okazji konsultacji projektu UC99 (tj. nowelizacji ustawy o OZE- -red.) i liczymy, że zostanie on wykorzystany na dalszym etapie prac - mówi Piotr Czopek.