Wiatraki i fotowoltaika postulują aukcję pod koniec roku

Opublikowano rozporządzenie ministra klimatu o cenach referencyjnych w tegorocznych aukcjach OZE, co otwiera drogę do ogłoszenia tych aukcji przez prezesa URE. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki oceniają, że optymalny termin aukcji to końcówka roku. Pandemia spowolniła wiele postępowań - chodzi o to, żeby przedsiębiorcy zdążyli przekwalifikować do aukcji jak największą liczbę projektów.

- Tegoroczną cenę referencyjną uważam za adekwatną i pokazującą spadek kosztów technologii wiatrowej. Spodziewam się jednak, że - jak w poprzednich latach - składane przez inwestorów oferty będą niższe - mówi Janusz Gajowiecki, prezes PSEW.

Tegoroczna aukcja dla instalacji o mocy powyżej 1 MW okaże się dla fotowoltaiki znacznie lepsza niż ubiegłoroczna - prognozuje Ewa Magiera, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki.

Końcówka roku - wskazywana przez PSEW i PSF jako dobry moment na aukcje - to termin dosyć prawdopodobny. URE ogłosił przetarg na modernizację Internetowej Platformy Aukcyjnej, oferty można składać do 1 czerwca 2020.