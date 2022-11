Wiatraki i fotowoltaika wymagają jeszcze wyższych cen prądu

W 2021 roku w aukcjach OZE wiatraki pierwszy raz przegrały z PV w kategorii źródeł ponad 1 MW. W tym roku też się na to zanosi, bo wiatraki "jadą na oparach". Ważniejsze niż rok temu będą tzw. ceny referencyjne - obie branże oczekują wyższych gwarancji niż zaprojektowane.

- W tegorocznych aukcjach OZE o podaży projektów fotowoltaicznych zadecydują ostatecznie ceny referencyjne, czyli ceny maksymalne, po jakich będzie można sprzedać energię w aukcji - mówi Ewa Magiera, Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki.

- W tym roku poziom cen referencyjnych jest szczególnie ważny, bo także w przypadku energetyki wiatrowej wzrosły koszty inwestycji (CAPEX) i koszty finansowania - wskazuje Piotr Czopek, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Według ogłoszonego przez URE harmonogramu aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2022 roku pierwsze dwie aukcje odbędą się 8 i 9 grudnia i przeznaczone będą dla wiatraków lądowych oraz fotowoltaiki.

W aukcjach OZE, których wygranie oznacza uzyskanie prawa do sprzedaży energii po gwarantowanej przez państwo cenie, dotychczas zdecydowanie dominowały dwie technologie – energetyka wiatrowa i fotowoltaika (PV).

Zmuszone są konkurować z sobą w tych samych koszykach aukcyjnych, a te są dwa – dla instalacji o mocy do 1 MW i o mocy powyżej 1 MW. Przez wiele lat w koszyku powyżej 1 MW wygrywały wiatraki, a w koszyku poniżej 1 MW królowała fotowoltaika.

W aukcjach z czerwca 2021 roku po raz pierwszy w historii aukcji OZE fotowoltaika wygrała z wiatrakami w koszyku powyżej 1 MW. Okazało się, że projektów wiatrowych jest już naprawdę niewiele...

W tym roku wiatraki zapewne znowu przegrają z PV w koszyku powyżej 1 MW, ale jak to się ostatecznie ułoży, trzeba cierpliwie czekać.

Ostatecznie, jak się wydaje, o zainteresowaniu aukcjami zdecydują tzw. ceny referencyjne dla wiatraków i PV, czyli maksymalne ceny, po jakich będzie można sprzedać energię z takich źródeł w aukcji.

Fotowoltaika miała większy apetyt na duże instalacje niż władze

O tym, czego się spodziewają władze po tegorocznych aukcjach dla wiatraków i fotowoltaiki, mniej więcej wiadomo, bo zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie maksymalnych ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, które mogą zostać sprzedane w aukcjach w latach 2022-2027.

- Z szacunków resortu klimatu wynika, że w następstwie tegorocznych aukcji OZE w przypadku koszyka wiatr-fotowoltaika dla instalacji o mocy powyżej 1 MW rząd spodziewa się powstania farm PV o mocy 750 MW. Nie jesteśmy z tego zadowoleni... Potencjał rozwoju wielkoskalowych farm PV jest znacznie większy - mówi Ewa Magiera, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Fotowoltaiki. - Proponowaliśmy, żeby sprzedaż energii w koszyku wiatr-fotowoltaika dla instalacji o mocy powyżej 1 MW podnieść tak, żeby przełożyło się to na budowę farm PV o mocy 2000 MW, ale rząd się nie zgodził. W przypadku koszyka wiatr-fotowoltaika do 1 MW rząd spodziewa się, że w efekcie aukcji powstaną małe farmy PV o mocy 750 MW łącznie (łącznie), co jest możliwe.

W Polsce fotowoltaika to technologia o największej mocy zainstalowanej spośród OZE. Na koniec sierpnia 2022 roku – według Agencji Rynku Energii – w naszym kraju wyniosła ona około 20,9 GW, z tego w fotowoltaice nieco ponad 11 GW, a w wiatrakach - około 7,7 GW.

W branży energetyki wiatrowej już niewiele projektów gotowych do aukcji

- Z szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska wynika, że w następstwie tegorocznych aukcji OZE, w przypadku koszyka wiatr-fotowoltaika dla instalacji o mocy powyżej 1 MW, rząd spodziewa się powstania farm wiatrowych o mocy 250 MW i elektrowni fotowoltaicznych o mocy 750 MW - mówi Piotr Czopek, dyrektor ds. regulacji Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. - W przypadku koszyka wiatr-fotowoltaika do 1 MW rząd nie zakłada zakupu energii z wiatraków. I słusznie, bo to skala instalacji, którą inwestorzy z branży wiatrowej nigdy nie byli zainteresowani.

Zdaniem Piotra Czopka obecnie trudno przewidzieć, jak dużo projektów wiatrowych o mocy ponad 1 MW zostanie zgłoszonych do tegorocznej aukcji - i czy w ogóle zostaną zgłoszone...

- Projektów gotowych do aukcji nie ma już wiele, bo - z powodu ustawy 10H - od lat nie są rozwijane, a poza tym nie znamy jeszcze cen referencyjnych do aukcji w 2022 roku, czyli maksymalnych, po jakich będzie można sprzedać energię w aukcji - mówi Piotr Czopek.

Koszty inwestycji wzrosły, a w ślad za tym znaczenie cen referencyjnych

Wskazuje, że w tym roku poziom cen referencyjnych jest szczególnie ważny, bo także w przypadku energetyki wiatrowej wzrosły koszty inwestycji (CAPEX) i koszty finansowania.

- Resort klimatu zaproponował w projekcie rozporządzenia o cenach referencyjnych, żeby w tegorocznych aukcjach cena sprzedaży energii dla wiatraków o mocy powyżej 1 MW wyniosła 270 zł/MWh wobec 250 zł/MWh rok wcześniej. Sytuacja jest zmienna, ale z informacji płynących z branży wynika, że oczekiwana cena referencyjna istotnie przekracza 300 zł/MWh - mówi Piotr Czopek.

Także oczekiwania fotowoltaiki wobec cen referencyjnych są powyżej poziomów zakładanych projektowo przez władze.

Ewa Magiera uważa, że w tegorocznych aukcjach OZE o podaży projektów fotowoltaicznych zadecydują ostatecznie ceny referencyjne, czyli maksymalne, po jakich będzie można sprzedać energię w aukcji.

Wskazuje, że władze zaproponowały, by w tegorocznych aukcjach cena referencyjna dla fotowoltaiki była taka sama, jak rok temu, czyli dla instalacji o mocy zainstalowanej do 1 MW – 340 zł/MWh, a dla instalacji o mocy zainstalowanej powyżej 1 MW – 320 zł/MWh.

- Ile ostatecznie wyniesie poziom referencyjnych cen sprzedaży energii dla fotowoltaiki w tegorocznych aukcjach, jeszcze nie wiadomo. Naszym zdaniem ceny referencyjne powinny w tym roku zostać podniesione, co zaproponowaliśmy, do 440 zł/MWh dla instalacji do 1 MW, a dla instalacji powyżej 1 MW do 410 zł/MWh - dodaje Ewa Magiera.

- To ceny znacząco wyższe od cen oferowanych w aukcjach przeprowadzanych w latach ubiegłych, ale w ostatnim roku mamy do czynienia z nadzwyczajnym wzrostem kosztów inwestycyjnych (30 proc.), który wpływa także na wzrost kosztów operacyjnych. Rośnie także koszt kapitału własnego na realizację inwestycji - mówi Ewa Magiera.

Harmonogram aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2022 roku już gotowy

Niedługo wszystko się wyjaśni. Prezes URE ogłosił już harmonogram aukcji na sprzedaż energii z OZE w 2022 r.

Regulator podał m.in., że w myśl harmonogramu uzgodnionego z ministrem klimatu i środowiska pierwsze dwie aukcje odbędą się 8 i 9 grudnia 2022 roku i przeznaczone będą dla wiatraków lądowych oraz fotowoltaiki (w dwóch koszykach – dla instalacji o mocy poniżej i powyżej 1 MW).

- Teoretycznie podaż projektów PV jest wystarczająco duża, żeby wypełnić oczekiwania władz dotyczące tegorocznych aukcji OZE. Jednak jeśli ceny referencyjne będą zbyt niskie, dalekie od oczekiwań inwestorów, to w aukcjach OZE w bieżącym roku projekty PV pojawią się w ograniczonym zakresie, a może nie pojawią się nawet w ogóle - komentuje Ewa Magiera.

Podobnie ocenia sytuację Piotr Czopek, wskazując, że w tym roku podaż projektów farm wiatrowych aukcji w koszyku wiatr-fotowoltaika dla instalacji o mocy powyżej 1 MW będzie w istotnym stopniu zależała od ceny referencyjnej.

- Ale nawet w optymistycznym scenariuszu w tegorocznych aukcjach OZE będzie bardzo mało projektów wiatrowych, bo - z powodu ustawy 10H - na rynku zostały już tylko resztki projektów farm wiatrowych. Nie ulega wątpliwości, że z uwagi na brak projektów wiatrowych, podobnie jak rok temu, w koszyku wiatr-fotowoltaika dla instalacji o mocy ponad 1 MW wygra fotowoltaika - podsumowuje Piotr Czopek.