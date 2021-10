Wiatraki na Bałtyku - ile w nich będzie polskiego wkładu?

Przygotowane regulacje sprzyjają rozwojowi morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, ale program rozwoju zarysowany obecnie na około 17 GW nie wyczerpuje potencjału polskiej części Bałtyku. Długofalowe perspektywy rozwoju offshore to ważny czynnik sprzyjający rozbudowie krajowego przemysłu dla tej branży - wynika z sesji "Offshore”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Bałtyk ma energetyczny potencjał

Finansowanie morskich wiatraków nie bez wyzwań

Spadek cen prądu z morskich wiatraków

Apetyt na offshore ma nie tylko energetyka

Grzegorz Górski, dyrektor operacyjny Ocean Winds, przypomniał, że w 2020 roku w Szczecinie kraje nadbałtyckie podpisały deklarację współpracy w celu m.in. przyspieszenia rozwoju energetyki na Bałtyku, podobną do deklaracji dotyczącej Morza Północnego, która została podpisana kilka lat wcześniej.- Mam nadzieję, że będziemy mieć na Bałtyku w perspektywie 2050 roku 100 GW mocy, z tego w Polsce 30 GW. Myślę, że to jest cel ambitny, ale w pełni możliwy do osiągnięcia. Myślę, że dla rozwoju lokalnego łańcucha dostaw najważniejszy element to perspektywa, długoletnia perspektywa – stwierdził Grzegorz Górski.Ocenił, że poza stworzeniem długofalowych perspektyw rozwoju morskiej energetyki wiatrowej dla rozwoju lokalnego przemysłu pracującego na rzecz tej branży ważne jest też zainteresowanie przedsiębiorców i umożliwienie kontaktów pomiędzy poszczególnymi dostawcami a poddostawcami, „żeby tworzyć piramidę, żeby jedna firma, kilka firm było na górze, ale żeby na dole były setki firm, które dostarczają dla tego sektora”.- I trzeci element, także bardzo ważny, to przygotowanie możliwości inwestycyjnych, czyli infrastruktury. Rolę państwa widzę tu przede wszystkim w tym, żeby przygotowało tereny pod inwestycje. Bo jeśli chcemy dokonać kolejnego kroku i sprawić, żeby w Polsce powstała fabryka jakichś większych elementów, to nabrzeże oraz tereny portowe muszą być przygotowane - ocenił Grzegorz Górski.Piotr Nerwiński, partner w kancelarii Dentons, podkreślił, że wsparcie finansowe jest absolutnie kluczowe dla powodzenia realizacji farm wiatrowych na Bałtyku ze względu na koszty inwestycji i długoterminową perspektywę zwrotu z inwestycji.- Bardzo dobrą wiadomością jest to, że ustawa o offshore w rozwiązaniach dotyczących wsparcia finansowego wykorzystuje wiele elementów z działającego i bankowalnego systemu wsparcia w ramach ustawy OZE – stwierdził Piotr Nerwiński.Niemniej, jak wskazał, skala przygotowywanych inwestycji jest olbrzymia, a to dla sektora finansowego szansa i wyzwanie.- Z naszych rozmów wynika, że ustawa offshorowa jest odbierana bardzo pozytywnie. Jest tam klika elementów wartych wskazania, które poprawiają bankowalność i świadczą o tym, że projekty będą finansowane przez banki - komentował Piotr Nerwiński.Wśród rozwiązań korzystnych z punktu widzenia finansowania projektów morskich farm wiatrowych Nerwiński wymienił m.in. 25-letni okres wsparcia i możliwość przesunięcia terminu realizacji inwestycji.- Kolejnym dobrze odebranym elementem jest kwestia ryzyka przyłączeniowego, ewentualnej rekompensaty w razie niemożności wprowadzenia energii do sieci. To też jest ryzyko, o które banki często pytają i są zadowolone, że jest to zaadresowane – stwierdził Piotr Nerwiński.Jarosław Wajer, lider działu energetyki w Polsce oraz regionie CESA, partner w Business Consulting, EY Polska, stwierdził, że instytucje finansujące niejako wbrew wszystkim ryzykom lubią tego typu inwestycje, (tj. w morską energetykę wiatrową. W miarę dokładnie znane są nakłady inwestycyjne (capex), koszty krańcowe produkcji „są bliskie zera” (m.in. nie ma ryzyka kosztów paliwa), więc można „w miarę łatwo wyliczyć, ile można zarobić na takiej inwestycji, przy niestety bardzo dużym ryzyku konstrukcyjnym”.W przypadku inwestycji w Polsce dla kosztów istotna będzie kwestia różnic kursowych, zależna od kursu euro, bo duża część dostaw jest wyliczana w tej walucie.- Rynek polski nie ma aż tyle pieniędzy, a nawet jak ma, to ma też limity koncentracyjne, które nie pozwalają instytucjom finansowym zainwestować wszystkich swoich funduszy w jednę technologię - komentował Jarosław Wajer.Wskazał, że w energetyce technologie wytwarzania porównuje się m.in. według średnio ważonego kosztu energii, która jest wyprodukowana z danej technologii w okresie całego trwania życia inwestycji (LCOE).- Kontrakty na pierwsze morskie farmy wiatrowe, które powstawały 20 lat temu na przykład w Anglii, były wtedy zawierane w granicach 200 euro/MWh, a dzisiaj na niektórych rynkach to są kontrakty nawet poniżej 50 euro/MWh. W Polsce to jest jeszcze troszkę drożej, bo nie mamy całej infrastruktury związanej z budową farm wiatrowych - wyjaśniał Jarosław Wajer.- Mamy też zupełnie inne ryzyko kursowe, mamy trochę inną regulację. U nas inwestor jest także odpowiedzialny za przyłącze, a w wielu krajach tak nie jest. Ta kwota (gwarantowana cena sprzedaży energii - red.), która wyszła z ustawy, jest według nas bardzo ambitna. Jeżeli będzie się utrzymywał kurs dzisiejszej polityki NBP, która mówi, że złotówka powinna jeszcze tanieć, może się okazać, że to jest duże zagrożenie dla całego programu - ocenił Jarosław Wajer.Piotr Świecki, dyrektor ds. energetyki w Budimeksie, stwierdził, że „tak naprawdę mamy rewolucję energetyczną".- Jeżeli weźmiemy pod uwagę program morskich wiatraków, 6 GW w pierwszym rozdaniu, zdaje się, że 11 GW w drugim, czyli 17 GW licząc po 13 mld zł za 1 GW, to jest 220 mld zł . To dużo i zarazem mało na kilkanaście lat - stwierdził Piotr Świecki.- Z perspektywy lokalnych wykonawców wygląda to tak, że 50 proc. to jest dostawa technologii. Zostaje połowa - tak naprawdę mówimy o kilku miliardach złotych rocznie potencjalnego rynku local content. Z perspektywy polskiej gospodarki w mojej ocenie to nie jest dużo, potencjał jest dużo większy - komentował Piotr Świecki.Jego zdaniem limitem w rozwoju local content nie jest to, czy wykonawcy się przygotują, bo jeśli będzie pewność, że morska energetyka będzie stabilnie rozwijana, to „wtedy na pewno pojawią się polscy inwestorzy”. Limitem rozwoju morskiej energetyki wiatrowej mogą być możliwości odebrania energii przez sieci energetyczne.- Istotne są dwa elementy: pierwszy to strategia długofalowa, gdzie 17 GW jest być może ambitne z dzisiejszej perspektywy, ale wydaje mi się, że moglibyśmy celować w więcej. Drugi element, na poziomie operatorów, dystrybutorów, to jasny plan inwestycyjny, który będzie sukcesywnie realizowany, nie reaktywnie, jak to ma dzisiaj miejsce, czyli w odpowiedzi na wydawane warunki albo zapytania o warunki przyłączeniowe, tylko w oparciu o strategię - objaśniał swoje stanowisko Piotr Świecki.Zadeklarował, że Budimex jest także gotowy zaangażować się kapitałowo w program offshore jako współinwestor.- Nigdy nie będziemy konkurować z tuzami, natomiast uważamy, że ciekawym rozwiązaniem byłoby popatrzeć na budowanie łańcucha dostaw trochę inaczej. Na przykład jeśli 20 proc. kapitału projektu będzie pochodziło od firmy, która jest bezpośrednio związana z łańcuchem dostaw, to gwarantuje to potem zaangażowanie realizacyjne, odpowiedzialność, a z drugiej strony dla inwestorów mityguje ryzyko - wyjaśniał Piotr Świecki.