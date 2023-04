Wiatraki na lądzie wciąż są zablokowane. Opóźnienia będą kilkuletnie

- W przypadku nowej inwestycji w lądową farmę wiatrową trzeba będzie uchwalać nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To spowolni rozwój energetyki wiatrowej, ponieważ przyjęcie miejscowego planu może trwać do 6 lat - mówi nam Sebastian Jabłoński z Respect Energy.

Istniejące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które dopuszczają budowę farm wiatrowych, mogą mieć inne zapisy niż te, które określono w ustawie odległościowej, czyli odległość 700 metrów (tyle według ustawy wynosi minimalna odległość wiatraka od budynków mieszkalnych).

Szacuje się, że 80-90 proc. istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które pozwalałyby na inwestycje przy odległości 500 metrów, nie pozwala na inwestycje przy odległości 700 metrów.

Trwają rozmowy nad zmianami legislacyjnymi mającymi ułatwić stosowanie cable pooling (współdzielenie przyłącza do sieci energetycznej przez różne źródła energii). Zdaniem branży wydaje się, że rząd jest przychylny tym rozwiązaniom.

Rozmawiamy o tym z Sebastianem Jabłońskim, prezesem Respect Energy. To firma energetyczna zajmująca się zarządzaniem energią elektryczną pochodzącą tylko z odnawialnych źródeł energii.

- Na pewno nie możemy być zadowoleni z faktu wprowadzenia przepisu mówiącego, że w przypadku każdej nowej inwestycji w lądową farmę wiatrową trzeba będzie uchwalać nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. To będzie generować dłuższy proces administracyjny, który będzie potrzebny do uzyskania niezbędnych pozwoleń do budowy farm. Na pewno ta nowelizacja nie otwiera szybkiej ścieżki do tego, żeby w Polsce budować masowo i na dużą skalę nowe elektrownie wiatrowe. Trudno oczekiwać w nowych ramach prawnych, że będziemy mieć gwałtowne przyrosty mocy w farmach wiatrowych na lądzie - mówi WNP.PL Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy.

Nawet 90 proc. miejscowych planów do poprawki

- Jeżeli mamy gminę, która chce mieć u siebie farmy wiatrowe, to plan zostanie przyjęty szybko, a jeżeli mamy gminę, której samorząd jest mniej zmotywowany do tego, żeby takie inwestycje u siebie mieć, to będzie to trwało dłużej - wskazuje Sebastian Jabłoński.

Postulowana przez branżę odległość 500 metrów pozwalałaby wykorzystać stare miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i część projektów farm, które były rozwijane w cieniu ustawy 10 odległościowej.

Przez ostatnie 2-3 lata trwały aktywne rozmowy na temat złagodzenia ustawy odległościowej. W tym czasie część firm przygotowywała swoje projekty, zakładając, że będzie dopuszczona odległość 500 metrów. Obecnie te projekty, które mogły zostać szybko ukończone, gdyby weszły regulacje dotyczące 500 metrów, w dużej części będą potrzebowały nowych MPZP.

Branża OZE czeka na przepisy dotyczące cable poolingu

Respect Energy realizuje pilotażowy projekt cable pooling, w którym do istniejącej farmy wiatrowej Wicko o mocy 10 MW dobudowanych zostanie 11 MW fotowoltaiki oraz magazyn energii. Cable pooling to współdzielenie przyłącza do sieci energetycznej przez różne źródła energii.

- Już prawie zakończyliśmy procedury administracyjne. Wszystkie zgody i pozwolenia powinniśmy otrzymać w najbliższych tygodniach. Do końca 2023 r. budowa instalacji fotowoltaicznej w Wicku będzie gotowa - zapowiada Sebastian Jabłoński.

Respect Energy planuje już kolejne tego typu inwestycje.

- Planujemy budowę instalacji fotowoltaicznej przy naszej elektrowni wiatrowej Jędrzychowice-Zgorzelec o mocy 50 MW. Moc instalacji fotowoltaicznej będzie tożsama z mocą farmy wiatrowej, czyli wyniesie również 50 MW - deklaruje Sebastian Jabłoński.

We wrześniu 2022 r. do użytku oddano farmę fotowoltaiczną Zwartowo. Jej obecna moc wynosi 204 MWp, a druga faza inwestycji, zaplanowana na rok 2023, powiększy elektrownię do 290 MWp. W Zwartowie ma powstać także farma wiatrowa.

- W Zwartowie chcielibyśmy wybudować tak dużo wiatraków, jak tylko się da, ale w tej chwili mamy pozwolenie na budowę tylko 24 MW. Pracujemy nad tym, żeby zwiększyć ten potencjał. Biorąc pod uwagę otoczenie regulacyjne i dostępność terenów w sąsiedztwie farmy, prawdopodobnie zajmie nam ok. 2-3 lat, aby móc zwiększyć ten potencjał - mówi Sebastian Jabłoński.

W oczekiwaniu na decyzję rządu. Podobno rząd sprzyja pomysłowi

Podkreśla, że w tej chwili stosowanie cable poolingu jest nieuregulowane. Istnieją dwie metody, aby z tego rozwiązania korzystać. Pierwsza to stworzenie OSDn, czyli lokalnej sieci dystrybucyjnej i w ramach tej sieci współdzielenie mocy pomiędzy elektrowniami.

Sposób drugi to dialog z lokalnym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) i liczenie na jego dobrą wolę przy wydaniu decyzji. Jeżeli OSD uzna, że dany inwestor wykona instalację w sposób bezpieczny, to może się na nią zgodzić.

Potencjalne zmiany legislacyjne dotyczące cable poolingu mogłyby określać jedną ścieżkę, w oparciu o którą każdy OSD ma obowiązek rozszerzyć przyłącze o współdzielenie mocy.

Jeżeli będzie sformalizowany na poziomie krajowym cable pooling, który zostanie uznany za bezpieczne rozwiązanie dla sieci i wskazane zostaną konkretne obowiązki, które musi spełnić inwestor, jak np. kontrola swojej mocy wyjściowej, to tego typu instalacje będą się szybko rozwijały.

- Rozmowy nad takimi zmianami legislacyjnymi trwają i wydaje się, że rząd jest przychylny tym rozwiązaniom. Rząd uważa, że jest to na korzyść branży, kraju i systemu elektroenergetycznego - podsumowuje Sebastian Jabłoński.