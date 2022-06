Wiatraki na lądzie wracają do gry. Zdecydują najbliższe dni

Ustawa dotycząca usprawnienia procesu inwestycyjnego budowy lądowych farm wiatrowych zostanie poddana procedurze legislacyjnej w Sejmie na jednym z najbliższych posiedzeń. Projekt przygotowany przez resort klimatu i środowiska zakłada instytucję konsultacji społecznych przy lokalizacji wiatraków. Rozjemcą pomiędzy inwestorami i mieszkańcami będą samorządy.

Zapisy ustawowe z 2016 r. (tzw. reguła 10H) praktycznie zatrzymały na lata inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie.

Pojawia się realna szansa na powrót do zaniechanych projektów wiatrowych. Zdecyduje jedno z najbliższych posiedzeń Sejmu.

Zasada 10H nie znika. Inwestor będzie musiał dogadać się z mieszkańcami co do lokalizacji, a nad konsultacjami czuwać będzie samorząd.

Zasada 10H w budowie wiatraków w Polsce została wprowadzona wraz z ustawą o inwestycjach w elektrownie wiatrowe w 2016 roku. Ustawa zwana odległościową mówiła, że elektrownia wiatrowa nie może być zbudowana w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości turbiny z uniesionymi łopatami od zabudowań mieszkalnych oraz zorganizowanych form ochrony przyrody i lasów.

Za wprowadzeniem tych bardzo restrykcyjnych przepisów opowiadała się także Najwyższa Izba Kontroli, która wskazywała, że gminy nie uwzględniały głosu lokalnej społeczności, a przed budową wiatraków nie są przeprowadzane niezbędne konsultacje.

W ocenie całej branży odnawialnych źródeł energii, ale także samorządów zapisy ustawowe praktycznie zatrzymały na lata inwestycje w budowę lądowych farm wiatrowych. W ostatnich latach rozwijała się tylko fotowoltaika.

Czy zapali się zielone światło dla wiatraków na lądzie?

Teraz jest szansa na powrót do zaniechanych projektów wiatrowych, ponieważ resort klimatu i środowiska przygotował propozycję nowelizacji ustawy odległościowej. Projekt zmian zostanie skierowany przez rząd do Sejmu w ciągu najbliższych dni.

- Na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu będziemy procedować zmiany zaproponowane w ustawie odległościowej budowy wiatraków na lądzie. Żeby była pełna jasność, zachowujemy zasadę zwaną 10H, ale proponujemy zaangażowanie samorządów do procesu przygotowania ewentualnej inwestycji - powiedział WNP.PL poseł, zastępca przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu do spraw Energetyki Marek Wesoły. – Mowa jest o tym, że samorząd podejmuje się przeprowadzenia konsultacji pomiędzy potencjalnym inwestorem a mieszkańcami. Jeśli obie strony dojdą do porozumienia, wówczas wskazany zostanie teren, gdzie nie będą obowiązywać wymogi odległościowe. To rozwiązanie spełnia oczekiwania zgłaszane przez inwestorów, ale też gwarantuje, że nie będzie niekontrolowanych decyzji środowiskowych. Liczę na to, że nie będzie większych zastrzeżeń do tych rozwiązań ze strony posłów z różnych klubów parlamentarnych. Chcemy nad tymi propozycjami pracować szybko, by odblokować projekty inwestycyjne lądowych farm wiatrowych.

Dostęp do sieci i inflacja to kolejne problemy zielonej energetyki

Jeśli proponowane zmiany zostaną przyjęte, to wydaje się, że już w 2023 roku można się spodziewać dużego zainteresowania inwestorów branżowych, ale także funduszy inwestycyjnych nowymi projektami wiatrowymi.

- Kiedy mówimy o rozpoczęciu nowego rozdziału w inwestycjach w wiatraki na lądzie, dobrze jest także zastanowić się nad inwestycją w infrastrukturę sieciową. Już teraz Tauron Dystrybucja każdego miesiąca przekazuje potencjalnym inwestorom decyzje o braku możliwości podłączenia farm fotowoltaicznych do sieci ze względu na niewydolność sieci przesyłowych. Dlatego w chwili, gdy znowelizowana ustawa zacznie obowiązywać, warto pamiętać o tym, że zanim rozpocznie się negocjacje z samorządem i lokalną społecznością, trzeba uzgodnić możliwość wprowadzenia produkowanej energii z wiatraków do sieci. Tak powinna po prostu przebiegać procedura. Ustawa odległościowa tego nie modyfikuje - powiedział WNP.PL prezes Taurona Dystrybucji Rafał Zasina.

Powoli wyczerpuje się potencjał inwestycyjny w fotowoltaice, zainteresowanie zostanie przekierowane na wiatraki zlokalizowane na lądzie. W ocenie Joanny Smolik, dyrektor Departamentu Relacji Strategicznych w BGK, bank jest przygotowany do finansowania zmian w polskiej energetyce i czeka na interesujące projekty, spodziewa się aktywnego zaangażowania prywatnego kapitału. Chociaż pewną przeszkodą może być inflacja. Warto bowiem pamiętać, że zwrot z tego typu inwestycji następuje po 15-18 latach.