Wiatraki na lądzie. Wyraźna zmiana w narracji władz

Mam wątpliwości, czy proponowane regulacje skłonią inwestorów do realizacji zupełnie nowych projektów lądowych farm wiatrowych. Projektowane przepisy niosą ze sobą wiele istotnych ryzyk związanych m.in. z planowaniem przestrzennym - mówi Michał Kaczerowski, prezes zarządu Ambiens, polską firmą doradczą, działającą w branży OZE.

Mam wątpliwości, czy proponowane regulacje skłonią szeroko inwestorów do realizacji zupełnie nowych projektów lądowych farm wiatrowych. Projektowane przepisy niosą ze sobą wiele istotnych ryzyk związanych z m.in. planowaniem przestrzennym. Dla greenfieldów kluczowe wyzwanie polegać będzie na niepewnościach wokół MPZP, jego ostatecznego kształtu i czasu procedowania.Jeśli tzw. permitting, czyli proces uzyskiwania wszystkich wymaganych przez prawo zgód, pozwoleń i decyzji aż do uzyskania pozwolenia na budowę będzie długi i ponadprzeciętnie ryzykowny to może skutkować tym, że biznes wiatrowy pójdzie w kierunku rynków, gdzie proces ten będzie bardziej przyjazny i szybszy, a co za tym idzie tańszy.- Szacunki są różne, ale nie ulega wątpliwości, że każdorazowo będą one wymagały precyzyjnej analizy.Jakość MPZP jest różna. Nie wszystkie projekty przejdą próbę czasu. Przykładowo część planów sprzed lat określa wysokość instalacji na poziomie znaczne niższym niż obecne, nowoczesne turbiny wiatrowe. Poza tym są plany obejmujące jedynie miejsce posadowienia turbin, a nie zasięg ich oddziaływania czy też sztywny dystans 500 metrów.Trudno oszacować, ile projektów wiatrowych objętych dzisiaj MPZP i wznawianych może zostać zrealizowanych, ale myślę, że można liczyć realnie na wybudowanie 2-3 GW.- W związku z zapowiadaną nowelizacją ustawy odległościowej zaczęły do nas wpływać pierwsze zapytania ofertowe dotyczące ocen oddziaływania lądowych farm wiatrowych, ale od uchwalenia ustawy odległościowej w dewelopmencie branży onshore wind tak naprawdę nic się nie działo nowego.Optymistycznie mówimy o uruchamianiu wcześniej zrealizowanych projektów i przyrostach mocy w wyniku aukcji, czy o nowelizacji ustawy odległościowej, ale musimy pamiętać, że nie unikniemy konfrontacji z istotną luką inwestycyjną i spowolnieniem w kolejnych latach, ze względu na brak ciągłości w przygotowywaniu nowych projektów w latach 2016-2021.- Optymistyczny wariant doprowadzenia do stanu pozwolenia na budowę 2-3 GW mocy wiatrowych, których projekty są objęte MPZP to kwestia 2-5 lat, w zależności od jakości i statusu projektów.Natomiast rozwój całkiem nowych projektów nie objętych MPZP z przeprowadzonymi w należyty sposób konsultacjami społecznymi, z pełną procedurą oceny oddziaływania na środowisko prowadzonymi przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska (RDOŚ), co wcześniej robiły gminy, do etapu uzyskania pozwolenia na budowę będzie wymagał 7-8 i więcej lat.Lądowe farmy wiatrowe oparte na całkiem nowych projektach będą miały więc szansę na uruchomienie mniej więcej za dekadę.- RDOŚ jako organy prowadzące wydawanie decyzji środowiskowych, a nie jako organy opiniujące te decyzje, to istotna zmiana, która pojawia się w nowelizacji ustawy odległościowej. Zmiana jest istotna, bo duże kompetencje, jakie uzyskają RDOŚ będą oznaczały równie dużą odpowiedzialność i zakres obowiązków, które będą się przekładać na obciążenie i dynamikę ich pracy.Wydaje mi się, że jeśli taka zmiana zajdzie teraz, kiedy Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska są zaangażowane w dużą liczbę projektów PV, a nadmorskie dodatkowo w offshore, to aby sprawnie radziły sobie z projektami wiatrowymi będą wymagały wsparcia kadrowego, warsztatowego i finansowego.RDOŚ praktycznie od 2016 nie miały do czynienia z energetyką wiatrową. Doświadczenia Ambiens z obsługi ocen oddziaływania na środowisko projektów wiatrowych na terenie całej Polski sprzed 2016 wskazują jednocześnie na potrzebę uwspólnienia oczekiwań RDOŚ, a w konsekwencji być może i na potrzebę opracowania zestawu aktualnych wytycznych branżowych.Poza tym, przeniesienie odpowiedzialności za decyzję środowiskową z samorządu terytorialnego na regionalny poziom administracji rządowej może budzić kontrowersje z perspektywy sensu władztwa lokalnego i istotnego udziału społeczeństwa w stanowieniu o swoim sąsiedztwie.