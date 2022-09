Wiatraki na morzu będą znacznie droższe

Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, po półtora roku od ustalenia ceny za prąd wyprodukowany na morzu przyznaje, że jest ona za niska, by zachęcić inwestorów. Bez jej podwyższenia realizacja polskiego offshoru jest zagrożona. Są jednak dwie ratunkowe drogi.

W marcu ubiegłego roku w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska przyjęto maksymalną stawkę dla energii z wiatru na poziomie 319,6 zł za MWh.

Już wtedy pojawiały się obawy, że to za mało, by ogromne inwestycje na Bałtyku mogły się spłacić.

Inflacja, problem z dostępnością materiałów i podzespołów spowodowały, że ambitny projekt polskiego rządu poważnie się zachwiał.

Resort problem dostrzegł już kilka miesięcy temu. Wtedy ruszyły pierwsze rozmowy z branżą i analizy prawników, którzy starają się zmienić zapisy ustawy o polskim offshorze.

- Jeżeli zdecydowalibyśmy się na zmianę ceny referencyjnej, to niestety spowodowałoby to uchylenie systemu pomocy publicznej, która została notyfikowana przez Komisję Europejską. To spowodowałoby upadek decyzji administracyjnych wydanych w ubiegłym roku przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla projektów pierwszej fazy morskiej energetyki wiatrowej. Siłą rzeczy cały proces inwestycyjny w Polsce przesunąłby się o 2-3 lata. Tego nie chcielibyśmy – mówi w „Rządowej ławie” Ireneusz Zyska.

Sytuacja jest trudna, ale nie beznadziejna. Szansą ma być przygotowywana właśnie nowelizacja ustawy o morskiej energetyce wiatrowej i pisana równolegle do niej nowelizacja ustawy o OZE.

- Możemy zmienić aktualizację ceny związaną ze wzrostem inflacji. W ustawie jest zapisane, że ta aktualizacja ceny będzie następować po drugiej decyzji prezesa URE, czyli tej końcowej. W tej chwili zmierzamy do tego, aby to było możliwe od chwili wydania pierwszej decyzji, która została wydana w ubiegłym roku – wyjaśnia wiceminister klimatu i środowiska.

Druga droga to umożliwienie liczenia stawki za MWh z wiatru na morzu w euro

Zapisanie ceny energii w euro zniwelowałoby ryzyko związane z niestabilnym obecnie kursem złotego.

- Cenę początkową zapisalibyśmy wtedy w euro dla tych inwestorów, którzy tego by chcieli. Analizowaliśmy to rozwiązanie z Komisją Europejską. Trwają prace legislacyjne w tym kierunku. Jestem pewien, że zdążymy z tymi pracami w odpowiednim momencie tak, aby inwestorzy nie musieli zamrażać swoich projektów i czekać z ich realizacją na spadek cen na rynku – uzupełnia Zyska.

Nie ma KPO, nie ma też zmian w ustawie odległościowej. Wiatr na lądzie wieje bezproduktywnie

- Wszystkie firmy energetyczne w Polsce w swoich strategiach, w swoich portfelach inwestycyjnych mają projekty lądowej energetyki wiatrowej. Inwestycja w ten segment to jest po prostu konieczność – przekonuje w rozmowie z WNP.PL wiceminister klimatu.

14 lipca br. do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Od prawie dwóch miesięcy prawie nic w tej sprawie nie drgnęło.

- W związku z wojną na Ukrainie i z szantażem energetycznym ze strony Rosji panuje różnica zdań, poglądów w zakresie oceny sytuacji. Prywatnie zastanawiam się, czy powinniśmy zdecydowanie postawić na energetykę węglową i bazować na surowcach, którymi faktycznie w tym momencie dysponujemy. To oczywiście ma wpływ na naszą suwerenność energetyczną. Jednak ja zawsze powtarzam tezę, która powinna nam towarzyszyć w dyskusjach o energetyce: nie możemy ideologizować energetyki. Ani w jedną, ani w drugą stronę – przestrzega Zyska.

Zdaniem wiceministra ustawa i tak przejdzie przez sejm na najbliższych posiedzeniach.

- Potrzebujemy też nowych rozwiązań regulacyjnych, np. dotyczących linii bezpośredniej. W tej chwili trwają nad tym prace. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku linia bezpośrednia stanie się elementem polskiego prawodawstwa, tak aby służyła ona możliwości zakupu bezpośredniej energii choćby z takiej farmy wiatrowej przez duży podmiot gospodarczy, energochłonny. Dzięki temu taki podmiot zyska możliwość efektywnego prowadzenia swojej produkcji – podsumowuje w „Rządowej ławie” wiceszef resortu klimatu i środowiska.