Wiatraków może nie przybyć tyle ile chcemy. Są duże wątpliwości

Projekt ustawy liberalizującej zasady lokalizacji wiatraków na lądzie wskazuje, że władze po pięciu latach częściowo "przeprosiły się" z tą technologią... Największe szanse na realizację stwarza ona zamrożonym projektom, objętym już miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Choć przepisy nie zniechęcą inwestorów, to lądowe farmy wiatrowe oparte na całkiem nowych projektach będą miały jednak szanse na uruchomienie dopiero za wiele lat... Przerwy w "produkcji" projektów nie da się nadrobić z dnia na dzień.

Uwierające procedury... Będą postulaty korekt

Największe szanse dla projektów objętych MPZP

"Wszystkie wyżej wymienione czynniki powodują, że utrzymanie obecnego miksu energetycznego w perspektywie długookresowej wiązałoby się ze znacznym wzrostem cen energii elektrycznej oraz niewypełnianiem zobowiązań wynikających z ustawodawstwa UE. Polska powinna więc doprowadzić do takiej modyfikacji swojego miksu energetycznego, aby zapewnić Polakom dostęp do czystej i taniej energii, która w sposób niezakłócony będzie trafiać do odbiorców" - czytamy w uzasadnieniu projektu.Główne założenia projektu ustawy liberalizującej ustawę odległościową to utrzymanie podstawowej zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej, stanowiącej, że nowa elektrownia wiatrowa może być umiejscawiana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).Utrzymana ma być też reguła, że minimalna odległość elektrowni wiatrowej nie może być mniejsza niż wyznaczona zgodnie z zasadą 10H, ale MPZP będzie mógł określać inną odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań - przy zachowaniu odległości minimalnej wiatraków od budynków (określonej w projekcie na 500 metrów).Podstawą dla wymaganej minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych mają być wyniki prognozy oddziaływania na środowisko (w której ramach analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców), wykonywanej w ramach MPZP.Aby, jak to określono, dodatkowo wzmocnić znaczenie oraz jakość owej prognozy wykonywanej na potrzeby projektu lub zmiany MPZP dla elektrowni wiatrowej, będą one obowiązkowo uzgadniane, a nie - jak dotychczas - opiniowane, z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (RDOŚ)."Finalna odległość od zabudowań mieszkalnych będzie weryfikowana i określana w ramach procedury wydawania przez RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danej inwestycji na podstawie szczegółowego raportu oddziaływania na środowisko przy zachowaniu nowej minimalnej bezpiecznej bezwzględnej odległości od zabudowań mieszkalnych" - czytamy w ocenie skutków proponowanego projektu.- Projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej zmierza w dobrym kierunku, bo ku zliberalizowaniu zasad lokalizacji wiatraków na lądzie. Ten ruch rządu pokazuje, że energetyka wiatrowa odegra znaczącą rolę w transformacji energetycznej Polski, co nas cieszy. Ale wstępna lektura projektu każe nam stwierdzić, że z pewnością będziemy zgłaszać do niego uwagi w trybie konsultacji publicznych - mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).Prezes PSEW wyjaśnia, że uwagi jego organizacji będą dotyczyły głównie tzw. permittingu, czyli czasu wydawania wszelkich zezwoleń administracyjnych - aż do etapu finalnego pozwolenia na budowę.- Zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy 10H procedury wydłużają, a nie skracają dotychczasowe procesy zyskiwania pozwoleń, co jest kluczowym elementem dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED II). Naszym zdaniem permitting powinien być istotnie skrócony w stosunku do wynikającego z projektu nowelizacji ustawy odległościowej - dodaje Janusz Gajowiecki.Zdaniem Michała Kaczerowskiego, prezesa zarządu Ambiens, firmy doradczej w branży OZE, charakteryzującej się jako butikowa firma doradcza, projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej pokazuje wyraźną zmianę w narracji dotyczącej energetyki wiatrowej.- Decydenci wydają się nie mieć już wątpliwości, że nie uciekniemy od dalszego rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Farmy wiatrowe pokazały w ostatnich aukcjach, że są efektywne ekonomicznie i konkurencyjne, co uwiarygodniło tę technologię, a rosnące ceny energii elektrycznej, będące pochodną naszego miksu energetycznego i wzrostu cen CO2, oraz wzrost importu energii pokazały, że potrzebujemy lądowej energetyki wiatrowej, która jako najtańsze i najczystsze źródło energii musi mieć możliwość dalszego rozwoju. Jednocześnie nie bez znaczenia pozostają trendy społeczne, obejmujące troskę o środowisko czy zmiany klimatu - mówi Michał Kaczerowski.- Projekt nowelizacji tzw. ustawy odległościowej ma znaczenie, bo stanowi czytelny sygnał dla inwestorów, iż okres powstrzymywania projektów wiatrowych dobiega końca i że jeżeli inwestorzy spełnią nowe zarysowane wymagania, to lądowe farmy wiatrowe będą powstawać. Niemniej w projekcie dostrzegamy sporo mankamentów i na pewno będziemy postulować w konsultacjach zmianę przepisów. Ale generalnie odbieramy projekt jako krok w dobrą stronę - mówi Wojciech Cetnarski, wiceprezes PSEW.I mówi, że do mankamentów projektu należą m.in. mało przyjazne zasady repoweringu projektów wiatrowych. Wskazuje, że w Polsce jest dość dużo lokalizacji wiatraków, dla których uchwalono MPZP i takich, gdzie pracują elektrownie wiatrowe, które nadawałyby się do tego, by dokonać repoweringu, czyli wprowadzić turbiny nowej generacji do projektu lub do istniejących farm.- Część działających farm jest już po prostu stara i powoli zbliża się do końca eksploatacji, a część farm, które nie zostały zbudowane, została zaprojektowana na turbiny, które nie są już produkowane... Teraz jest odpowiedni moment na aktualizację projektów lub wymianę starych turbin na nowe, ale w nowelizacji nie widzimy przepisów, które by to ułatwiały... Obecnie - z punktu widzenia prawa - praktycznie każda zmiana w istniejącym układzie farmy wiatrowej jest jakby budową farmy od nowa. To nie jest dobry kierunek - komentuje Wojciech Cetnarski.Michał Kaczerowski wskazuje, że projektowane przepisy utrzymują regułę 10H, ale dopuszczają jej złagodzenie przy zachowaniu minimalnej odległości wiatraków od zabudowań określonej na 500 metrów i przy zachowaniu obowiązku lokowania elektrowni wiatrowych wyłącznie na podstawie MPZP.- Oznacza to, że w świetle projektowanych przepisów kluczowa dla rozwoju nowych projektów lądowych farm wiatrowych będzie ich akceptacja społeczna, rozumiana jako element planowania przestrzennego w gminach. Pytaniem jest, czy proponowane regulacje skłonią inwestorów do realizacji zupełnie nowych projektów, czy tylko odmrożą projekty zatrzymane przez ustawę odległościową, które są już ujęte w MPZP i których dalszy rozwój wymagałby tylko ich dostosowania do nowych regulacji (z uwzględnieniem minimalnej odległości od zabudowań)... - mówi Michał Kaczerowski.Nasz rozmówca ma wątpliwości, czy proponowane regulacje skłonią inwestorów do realizacji zupełnie nowych projektów lądowych farm wiatrowych. Dlaczego?- Projektowane przepisy niosą ze sobą wiele istotnych ryzyk związanych m.in. z planowaniem przestrzennym. Dla greenfieldów kluczowe wyzwanie polegać będzie na niepewnościach wokół MPZP, jego ostatecznego kształtu i czasu procedowania - dodaje Michał Kaczerowski.Janusz Gajowiecki akcentuje, że przez wprowadzenie ustawy odległościowej w 2016 roku, część projektów farm wiatrowych została zamrożona, a po jej nowelizacji te inwestycje będą kontynuowane, z modyfikacjami wynikającymi z nowych regulacji.- Nie mam dokładanych danych, ale szacuję, że mamy w Polsce projekty lądowych elektrowni wiatrowych objętych MPZP, które zostały przerwane na różnych etapach, o łącznej mocy 4-6 GW. Czas pokaże, które z tych inwestycji dojdą do skutku po nowelizacji ustawy - mówi Gajowiecki.Jego zdaniem po zliberalizowaniu ustawy odległościowej, należy spodziewać się ożywienia w rozwoju lądowych farm wiatrowych - zarówno objętych MPZP, jak i zupełnie nowych.Zdaniem Wojciecha Cetnarskiego, w świetle projektu nowelizacji ustawy odległościowej największe szanse na realizację mają przedsięwzięcia z uchwalonymi już MPZP.- Większość z nich spełnia proponowany warunek minimalnej odległości wiatraków od zabudowań (500 metrów). Przynajmniej dla części tych projektów wyzwaniem będzie jednak, żeby bez zmiany MPZP zmieścić w nich nowe turbiny, bo pierwotnie planowanych do użycia już się nie produkuje.Z tego punktu widzenia bardzo ważne będą też procedury środowiskowe. Jeślinp. jedynie z powodu zmian mocy turbin w projekcie trzeba byłoby przeprowadzać procedury środowiskowe od nowa, to nie będzie to zachęcające... - komentuje Wojciech Cetnarski.Jeżeli zaś idzie o całkiem nowe projekty farm wiatrowych, obecnie nieobjęte MPZP, to - zdaniem Wojciech Cetnarskiego - bez korekt zaproponowanych przepisów nie będą one powstawały szybko.- Projekt nowelizacji ustawy odległościowej wydłuża procedury. Przed 2016 rokiem przygotowanie projektu farmy do chwili uzyskania pozwolenia ma budowę zajmowało 4-5 lat; wprowadzenie projektowanych przepisów wydłużyłoby ten okres do 6-7 lat. Taki byłby skutek nałożenia na RDOŚ funkcji organu prowadzącego postępowania środowiskowe. RDOŚ, które są teraz organami opiniującymi decyzje środowiskowe, zostałyby zasypane wnioskami o wydanie takich decyzji - i to wydatnie wydłużyłoby procedury - mówi Wojciech Cetnarski.Według Cetnarskiego kwestia procedur dotyczących wydawania pozwoleń dla farm wiatrowych to w Polsce problem systemowy.- W Europie dyskutuje się teraz nad ułatwieniami proceduralnymi dla lokalizacji nowych farm wiatrowych, które są najtańszymi źródłami energii, a my stwarzamy bariery regulacyjne dla takich źródeł... Proponowane są dodatkowe obostrzenia proceduralne, które - mimo liberalizacji zasady 10H - nie przyspieszą tempa rozwoju nowych projektów - a przeciwnie. W przypadku energetyki wiatrowej jedziemy po autostradzie energetycznej z prędkością przeznaczoną do jazdy w terenie zabudowanym. To nie ma uzasadnienia! - komentuje Wojciech Cetnarski.Michał Kaczerowski mówi, że jeśli chodzi o moc o projektów lądowych farm wiatrowych objętych MPZP, które zamroziła tzw. ustawa odległościowa w trakcie realizacji, a które może odmrozić jej nowelizacja, to szacunki są różne. Ale nie ulega wątpliwości, że każdorazowo będą one wymagały precyzyjnej analizy.- Jakość tych MPZP jest różna. Przykładowo: część planów sprzed lat określa wysokość instalacji na poziomie znaczne niższym niż obecne, nowoczesne turbiny wiatrowe. Poza tym są plany obejmujące jedynie miejsce posadowienia turbin, a nie zasięg ich oddziaływania czy też sztywny dystans 500 m. Trudno oszacować, ile projektów wiatraków objętych dzisiaj MPZP i wznawianych może powstać, ale myślę, że można liczyć na 2-3 GW - ocenia Michał Kaczerowski.Zdaniem Michała Kaczerowskiego optymistyczny wariant doprowadzenia do stanu pozwolenia na budowę 2-3 GW mocy wiatrowych, których projekty są objęte MPZP, to kwestia 2-5 lat - w zależności od jakości i statusu projektów.- Rozwój całkiem nowych projektów nie objętych MPZP z przeprowadzonymi w należyty sposób konsultacjami społecznymi, z pełną procedurą oceny oddziaływania na środowisko prowadzoną przez RDOŚ, co wcześniej robiły gminy, do etapu uzyskania pozwolenia na budowę będzie natomiast wymagał 7-8 i więcej lat. Lądowe farmy wiatrowe oparte na całkiem nowych projektach będą miały zatem szansę na uruchomienie mniej więcej za blisko dekadę... - ocenia Michał Kaczerowski.Według projektodawców noweli ustawy odległościowej, mając na uwadze dużą liczbę zmiennych wpływających na decyzje podmiotów biznesowych, można przyjąć, że w wyniku przyjęcia projektu ustawy możliwe będzie wybudowanie od 6 GW (scenariusz konserwatywny) do 10 GW (scenariusz rozwojowy) nowych mocy zainstalowanych wiatrowych na lądzie.