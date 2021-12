Wiatraków przybywa, ale nowych projektów brak. Jest jednak dobry sygnał

- W wyniku aukcji rozstrzygniętych w latach 2018-2021 powstaną lądowe wiatraki o mocy około 4 GW, z czego w tym roku zbudowane zostały już farmy o mocy 1 GW. Na aukcje w 2022 nie będzie już projektów lądowych farm wiatrowych z pozwoleniami na budowę lub będą śladowe ich liczby, bez znaczenia dla obrazu całej branży. Po 2016 roku rynek deweloperski stanął. Brak liberalizacji w 2021 roku tzw. ustawy odległościowej to największe rozczarowanie branży energetyki wiatrowej - mówi Janusz Gajowiecki, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej (PSEW).

- W Polsce 2021 rok był najgorszy pod względem wietrzności od 21 lat. Niestety, jak widać takie okresy się zdarzają, ale to utwierdza nas w przekonaniu, że powinniśmy tym bardziej rozwijać energetykę wiatrową.Po to, żeby w okresach, kiedy słabiej wieje, wiatraków było tak dużo, żeby miały ciągle istotne systemowe znaczenie. A kiedy powstaną nadwyżki energii, które będą się pojawiać przy sprzyjających warunkach pogodowych, można będzie wykorzystywać je do już jasno określonych celów w strategii państwa.Jednym z tych celów jest produkcja zielonego wodoru. W Polsce nie ma jeszcze instalacji do takiej produkcji z energii z OZE, ale w fazie przygotowawczej już takie projekty są. A m.in. w Niemczech i w Danii już takie instalacje pracują.- Pozytywne jest to, że w tym roku odbyły się dwie aukcje OZE. To zdarzyło się pierwszy raz w historii aukcyjnego systemu wsparcia i było sygnałem dla inwestorów, że rządzący chcą wykorzystać potencjał rozwijanych projektów wiatrowych, a nie hamować branżę. Tak że doceniamy, że URE przeprowadził w tym roku drugą rundę aukcji OZE.Jednak na najbliższej przyszłości lądowej energetyki wiatrowej głębokim cieniem położy się tzw. ustawa odległościowa z 2016 roku, która poprzez drastyczne ograniczenia lokalizacyjne zastopowała rozwój projektów wiatrowych.Na aukcje w 2022 nie będzie już projektów lądowych farm wiatrowych z pozwoleniami na budowę lub będą śladowe ich liczby, bez znaczenia dla obrazu całej branży.Po 2016 roku rynek deweloperski stanął. Nie ma już dojrzałych projektów farm wiatrowych, czyli z pozwoleniami na budowę, które mogą brać udział w kolejnych aukcjach. Brak liberalizacji w 2021 roku ustawy odległościowej to największe rozczarowanie branży energetyki wiatrowej. Projekty gotowe do realizacji skończyły się...- Mamy dobre informacje. Projekt liberalizacji ustawy odległościowej przeszedł przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w brzmieniu umożliwiającym wykorzystanie istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), które obejmują elektrownie wiatrowe.Oznacza to, że - zgodnie z obecnymi założeniami projektu ustawy odległościowej - rysują się szanse na uzyskanie pozwoleń na budowę dla projektów o mocy 2-3 GW, które są już objęte MPZP. To bardzo ważne, bo uruchomienie tych projektów pozwoliłoby na ograniczenie luki inwestycyjnej w branży, będącą pochodną obowiązującej ustawy odległościowej. Bez jej liberalizacji nowych projektów lądowych farm wiatrowych nie będzie.- Projekty farmy wiatrowych, które zyskały pozwolenia na budowę przed 2016 rokiem, a następnie wygrały aukcje, będą budowane do około 2023 roku. Oczywiście stopniowo nowych inwestycji będzie ubywało.Jeżeli liberalizacja ustawy odległościowej weszłaby w życie w 2022 roku, to w 2023 roku gotowe byłyby do aukcji pierwsze projekty z puli objętej teraz MPZP, ale nie mające pozwoleń na budowę. Ich budowa mogłaby się zacząć w 2024 lub 2025 roku, a zatem luka inwestycyjna rozumiana jako brak budów farm wiatrowych mogłaby trwać do dwóch lat.Im dłużej będzie obowiązywała obecna ustawa odległościowa, tym luka inwestycyjna będzie dłuższa. Należy przy tym podkreślić, że sama nowelizacja ustawy odległościowej to za mało, by można było powiedzieć, że perspektywy lądowej energetyki wiatrowej w Polsce radykalnie zmieniły się na lepsze.- Aby sytuacja lądowej energetyki wiatrowej w Polsce stała się klarowna, to - oprócz liberalizacji ustawy odległościowej - musi być jeszcze zmieniona polityka energetyczna w sposób uwzględniający długofalowy rozwój branży. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku jest nieaktualna, nie uwzględnia bowiem rozwoju lądowej energetyki wiatrowej proporcjonalnie do potencjału branży, a to dokument, na którego podstawie inwestorzy podejmują strategiczne decyzje o przygotowywaniu inwestycji.Naszym oczekiwaniem jest też zniesienie barier hamujących rozwój umów cPPA, czyli zawieranych między wytwórcami OZE i odbiorcami energii. Jedną z tych barier jest brak możliwości budowy linii bezpośrednich łączących farmy wiatrowe z odbiorcami energii.Chcemy też, żeby możliwe było współdzielenie energetycznej infrastruktury przyłączeniowej do sieci przez różne źródła OZE, czyli tzw. cable polling.Uważamy ponadto, że w sposobie taryfowania operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) powinny zajść zmiany motywujące ekonomicznie OSD do przyłączania OZE.Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie znajdzie odzwierciedlenie w umowie regulacyjnej URE z sektorem dystrybucji. Prace nad taką umową trwają. Poprawa możliwości przyłączania lądowych farm wiatrowych do sieci to kwestia krytyczna. Tak samo ważna, jak liberalizacja ustawy odległościowej.- W UE lądowa energetyka wiatrowa nadal się rozwija i ma ciągle przewagę nad morską energetyką wiatrową. Pod względem mocy około 85 proc. nowych projektów farm wiatrowych w UE dotyczy lądowej energetyki wiatrowej, a tylko około 15 proc. - morskiej.Według analiz WindEurope lądowa energetyka wiatrowa pod względem skali projektów utrzyma przewagę nad morską jeszcze przynajmniej przez pięć lat. To efekt postępu technologicznego, który powoduje spadek kosztów produkcji energii z lądowych wiatraków. W skali UE nie widzimy trendu hamowania rozwoju lądowej energetyki wiatrowej.