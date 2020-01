Wiceminister klimatu: cel OZE niepewny. Cała nadzieja w prosumentach

Nie wiem, czy uda się osiągnąć cel 15 proc. udziału OZE w miksie energetycznym, ale rok 2020 będzie na pewno przełomowy. Jeśli nie osiągniemy w tym roku tego celu, to na pewno mocno się zbliżymy - twierdzi pełnomocnik rządu ds. OZE, wiceminister klimatu Ireneusz Zyska.

Ireneusz Zyska potwierdził również, że rząd będzie pracował nad nowelizacją tzw. ustawy odległościowej. - Myślę, że jest pole do zliberalizowania tej ustawy, ale bardzo odpowiedzialnie i uwzględniając zgodę i konsensus społeczny - powiedział. - Osobiście uważam, że należy być bardzo ostrożnym. U źródeł tej ustawy nie leżała niechęć do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł, te regulacje wzięły się z protestów społecznych. Każdy rząd ma obowiązek słuchać społeczeństwa - stwierdził Ireneusz Zyska. Podkreślił jednak, ze rząd zamierza wspierać rozwój branży OZE. - Musimy tylko znaleźć złoty środek - stwierdził.O nowelizacji tzw. ustawy odległościowej wcześniej mówiła także minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - W pierwszym półroczu będziemy gotowi z tą ustawą. Poddamy ją szerokim społecznym konsultacjom. Chcielibyśmy, aby nowa ustawa weszła w życie od początku 2021 roku - deklarowała Jadwiga Emilewicz.Tzw. ustawa odległościowa z 2016 r. określa, że wiatraki można stawiać od najbliższych zabudowań w odległości nie mniejszej niż dziesięciokrotna wysokość wiatraka (wraz z łopatami). W praktyce oznaczało to nie tylko brak nowych inwestycji w farmy wiatrowe, ale także wstrzymanie inwestycji będących na zaawansowanym etapie prac, nieposiadających jeszcze pozwolenia na budowę. Spowodowało to zahamowanie rozwoju lądowej energetyki wiatrowej.