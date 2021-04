Wiceminister klimatu: Polityka energetyczna Polski to kompas dla gospodarki

Polityka energetyczna Polski to kompas dla naszej gospodarki, budowa zeroemisyjnego systemu energetycznego, poprawa jakości powietrza i zapewnienie sprawiedliwej transformacji - mówił podczas EuroPOWER wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Rząd planując swoje działania powinien mieć z tyłu głowy to, żeby wspierać rozwój polskich firm, stworzyć odpowiednie warunki, wspierać produkcję komponentów, których potrzebujemy do dekarbonizacji i wspierać ten proces przez popyt - powiedział wiceminister.

Istotne jest, żeby wyszukiwać i wspierać polskie firmy, które tworzą swoją własną wartość, swój własny pomysł na biznes, rozwiązania i patenty, zarówno w zakresie produktów, jak i usług - powiedział wiceprezes PFR Bartłomiej Pawlak.

Dyrektor generalny Europejskiego Banku Inwestycyjnego Mikołaj Dowgielewicz dodał, że kluczowe jest, aby pamiętać, że Polska może stać się jednym z największych beneficjentów zielonej rewolucji.

Podczas dyskusji w ramach panelu "Nowy Polski Ład jako mechanizm adaptacji i absorpcji europejskiej strategii transformacji New Green Deal" wiceminister powiedział, że "polityka energetyczna to kompas dla naszej gospodarki, to budowa nowego, zeroemisyjnego systemu energetycznego, poprawa jakości powietrza i zapewnienie sprawiedliwej transformacji".

Według niego rząd planując swoje działania powinien "mieć z tyłu głowy to, żeby wspierać rozwój polskich firm, stworzyć odpowiednie warunki, wspierać produkcję komponentów, których potrzebujemy do dekarbonizacji i wspierać ten proces przez popyt" - np. tworząc programy wsparcia na zakup taboru niskoemisyjnego w miastach.

Wiceprezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju Bartłomiej Pawlak ocenił, że "Nowy Polski Ład" to "największa szansa, jaka stała przed polską energetyką w ciągu ostatnich 30 lat pod względem środków". Podkreślił, że dla Polski istotne jest, na ile skorzysta z procesów transformacji gospodarczej i energetycznej budując swoje własne zasoby. "Istotne jest, żeby wyszukiwać i wspierać polskie firmy, które tworzą swoją własną wartość, swój własny pomysł na biznes, rozwiązania i patenty, zarówno w zakresie produktów, jak i usług. Dzisiaj stoi przed nimi ogromna szansa wielkiego skoku i wyjścia poza dzisiejszą skalę działalności" - powiedział wiceprezes PFR.

Dyrektor generalny Europejskiego Banku Inwestycyjnego Mikołaj Dowgielewicz dodał, że kluczowe jest, aby pamiętać, że Polska może stać się jednym z największych beneficjentów zielonej rewolucji. Jak przypomniał, "w latach 90-tych Polska była w stanie wyjść z bardzo poważnego kryzysu gospodarczego i dokonała też w wielu obszarach skoku, który nadal jest widoczny w wielu statystykach".

"Polska jest na drugim miejscu po Chinach, jeśli chodzi o rozwój PKB w skali ostatnich 30 lat" - powiedział Dowgielewicz. W jego opinii podstawą zdrowej gospodarki w dłuższej perspektywie będzie sektor prywatny, który będzie dawał zatrudnienie. "Musimy tę szansę, którą daje nam Fundusz Odbudowy, wykorzystać w celu odbudowy takiej gospodarki" - stwierdził.

Najważniejsza jest "efektywna kontrybucja do procesu transformacji energetycznej, a nie budowanie potęgi" - mówił z kolei dyrektor wykonawczy ds. zarządzania finansami w PKN Orlen Michał Perlik.

Jego zdaniem "to, co jest bardzo ważne, to zwiększenie niezależności energetycznej kraju". Perlik zaznaczył, że środki unijne to istotny komponent, ale jednocześnie nie mogą one być jedynym źródłem finansowania projektów w ramach transformacji. "Myślę, że Orlen i podobne firmy będą odgrywały bardzo istotną rolę w tym procesie" - powiedział. Jak zaznaczył, dużym wyzwaniem jest przedstawienie projektów, w ramach których te środki mogłyby zostać zagospodarowane, jednak "Orlen ma projekty inwestycyjne - w zero- i niskoemisyjne środki wytwarzania; realizujemy jedną z większych inwestycji - morskie elektrownie wiatrowe na Bałtyku, rozwijamy też projekty gazowe i OZE-owe" - powiedział.

Zgodnie z zapowiedzią Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.