Wiceminister klimatu: za 20 lat udział węgla w miksie energetycznym spadnie poniżej 30 proc.

Szacujemy, że około 2040 roku udział węgla w miksie energetycznym zmaleje z obecnych ok. 80 proc. do ok. 30 proc. Ten spadek jest rzeczywiście znaczny, ale to wciąż będzie daleko do zera - stwierdził wiceminister klimatu Adam Guibourgé-Czetwertyński, podczas trwającego w Katowicach XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego.