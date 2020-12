Wiceminister rozwoju: zielone unijne pieniądze – dobra wiadomość dla Polski

Z Robertem Tomankiem, wiceministrem rozwoju, pracy i technologii rozmawiamy o znaczeniu europejskich funduszy, z których Polska będzie mogła korzystać w kolejnych latach W rozmowie także o tym, co znaczy dla naszej gospodarki to, że spora ich część europejskich środków na inwestycje będzie musiała mieć związek z ochroną środowiska i ograniczaniem wpływu na ziany klimatu.





Stabilizacja kontra niepewność

Nie zmienia to faktu, że rola państwa w stymulowaniu procesów naprawczych w gospodarce powinna, zdaniem ministra, wzrastać.- Za inwestycjami publicznymi idą pewne niebezpieczeństwa. Podkreślają to też ekonomiści. Jednak w dwóch obszarach widziałbym potrzebę takiej obecności. Po pierwsze w obszarze infrastruktury - tam rola państwa jest bezdyskusyjna. Także w obszarach, gdzie prywatny kapitał, z różnych powodów, jeszcze nie inwestuje. Powinniśmy wypełniać lukę spadku inwestycji prywatnych i inwestować w infrastrukturę, w tym tę naukową – podkreśla.Problemem na drodze do szybszego wzrostu gospodarki jest słabnąca aktywność inwestycyjna firm. Pieniądze w przedsiębiorstwach są, ale czekają na rachunkach bankowych w obawie przed tym, co wydarzy się w kolejnych miesiącach.Samorządy lokalne, które przez wiele ostatnich lat napędzały inwestycje w Polsce, teraz albo wydatki na nowe zamroziły, albo wręcz z nich zrezygnowały.- Tam, gdzie można zaciągnąć dług publiczny, bo takie rezerwy też są, należy z tego korzystać. Nie jest to najlepszy sposób finansowania inwestycji, ale generalnie nawet eksperci, instytucje europejskie, zauważają, że aktywność państwa finansowana długiem publicznym jest na tym etapie niezbędna – mówi Robert Tomanek.* * *