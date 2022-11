Wicepremier Sasin: Koreańczycy deklarują zaangażowanie kapitałowe w Pątnowie

Wicepremier Jacek Sasin poinformował PAP, że w czasie jego rozmów w Seulu padła ze strony ministra handlu, przemysłu i energii Korei Płd. deklaracja kapitałowego zaangażowania się koncernu KHNP w projekt jądrowy, planowany w Pątnowie przez PGE, ZE PAK i KHNP.

"W rozmowie z ministrem Lee Chang-Yangiem pytałem wprost o zaangażowanie kapitałowe ze strony KHNP i dostałem jednoznaczną odpowiedź twierdzącą" - podkreślił.

W poniedziałek w Seulu Sasin i Lee podpisali memorandum ws. poparcia powstania w Pątnowie elektrowni jądrowej w technologii koreańskiej, a list intencyjny w sprawie jej budowy podpisały KHNP, ZE PAK i PGE. Ma to być projekt biznesowy, realizowany równolegle do rządowego Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

"Będzie to jeszcze przedmiotem rozmów między firmami, ale zakładam, że elektrownia będzie własnością trzech podmiotów, a KHNP będzie współwłaścicielem w zakresie adekwatnym do zaangażowanego kapitału. To te trzy podmioty (PGE, ZE PAK, KHNP - PAP) dopiero ustalą, jaki będzie wkład kapitałowy poszczególnych partnerów" - wyjaśnił wicepremier.

Jak dodał, rozumie, iż inwestycja będzie wspólna, także kapitałowo, i będzie zakładać transfer technologii, w postaci budowy w Polsce koreańskich reaktorów.

Wicepremier Sasin zaznaczył, że podstawowe założenie dla całego przedsięwzięcia to budowa w pierwszym etapie dwóch reaktorów APR1400. "Jednak zakładamy, że lokalizacja ma większy potencjał i umożliwia budowę dwóch kolejnych. Czyli w sumie czterech bloków" - podkreślił. Dodał, że ten potencjał Pątnowa muszą jednak potwierdzić badania, które mają być skończone do końca roku.

Strony listu intencyjnego zamierzają wspólnie opracować plan rozwoju elektrowni jądrowej, w szczególności wykonać wstępne analizy środowiskowe, opracować wstępny budżet dla etapów: przygotowań, budowy i eksploatacji, wraz z modelem finansowym projektu. Powstać ma też wariantowy harmonogram projektu. Wstępny plan rozwoju ma być gotowy w 2022 r.

Jacek Sasin poinformował również, że w jego rozmowach w Seulu padły obietnice innych inwestycji koreańskich w Polsce, np. w obszarze magazynów energii czy produkcji baterii. "Umówiliśmy się z ministrem Lee, że kiedy powstanie studium możliwości budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie, to usiądziemy do kolejnych rozmów, dotyczących dalszych inwestycji" - zaznaczył.