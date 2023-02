Wiceprezes PGE na EEC Trends: Jesteśmy w przełomowym momencie

Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE, oznajmił, że koncern jest w okresie przełomu, bo na koniec marca 2023 r. przypada oficjalny termin utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i grupa PGE znacznie zmieni się, kiedy aktywa węglowe będą już w NABE.

Ryszard Wasiłek, wiceprezes PGE ds. operacyjnych, podkreślił na konferencji EEC Trends, która jest prologiem do Europejskiego Kongresu Gospodarczego, że z punktu widzenia PGE trwałym wyznacznikiem działań jest bezpieczeństwo energetyczne Polski.

- Obojętnie, jak byśmy własne strategie opracowywali, to bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jako grupa staramy się temu podołać, dostosowując naszą strategię do tego, jak zmienia się rynek, jak się zmieniła energetyka - stwierdził Ryszard Wasiłek.

- Nasza strategia była opracowana stosunkowo niedawno, bo w 2020 roku, a dzisiaj już pracujemy nad nową. To jest właśnie odpowiedź na pytanie, jak firmy dostosowują się do zmian. Strategia jest zawsze bazą do inwestowania - dodał Ryszard Wasiłek.

Grupa PGE jest w momencie, w którym dużo się zmieni

Podkreślił, że obecnie PGE jest w okresie przełomowym, bo na koniec marca 2023 r. został wskazany "oficjalny termin związany z utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i grupa PGE znacznie zmieni się, kiedy aktywa węglowe będą już w NABE".

- To skłoniło nas w roku 2020 do stworzenia całkiem nowej strategii, a w tej chwili pracujemy nad jeszcze nowszą, właśnie żeby wyjść naprzeciw temu, co w tej chwili pokazuje kryzys energetyczny - powiedział Ryszard Wasiłek.

Odniósł się m.in. do rozwijania przez grupę projektów morskiej energetyki wiatrowej i wykorzystania gazu.

- Zdajemy sobie sprawę, że gaz jest paliwem przejściowym, ale jednocześnie odpowiadając na bezpieczeństwo energetyczne kraju, realizujemy inwestycje. Jedną w Dolnej Odrze - dwa bloki gazowe po około 700 MW, których termin oddania jest w tym roku. Być może o 2-3 miesiące się przesunie, ale te bloki będą już pracować pod koniec roku albo na wiosnę - ocenił Ryszard Wasiłek, który zapowiedział też budowę nowego bloku gazowego w Rybniku.

Ryszard Wasiłek wziął udział w sesji "Nowa energia, nowa energetyka" na konferencji EEC Trends. Zobacz retransmisję wydarzenia: