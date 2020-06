Wiceprezes Tauronu: sprzedaż aktywów ciepłowniczych przyspieszy transformację Grupy

Sprzedaż aktywów ciepłowniczych to istotny element "zielonego zwrotu", pozwalający nam na przyspieszenie transformacji Taurona - ocenia wiceprezes spółki Marek Wadowski. Jego zdaniem, analitycy pozytywnie odebrali udzielenie PGNiG wyłączności negocjacyjnej ws. zakupu spółki Tauron Ciepło.

W miniony wtorek (16 czerwca) Tauron i PGNiG poinformowały, że gazowa spółka rozpoczęła negocjacje w trybie wyłączności, dotyczące zakupu 100 proc. udziałów w spółce Tauron Ciepło, skupiającej aktywa ciepłownicze Grupy Tauron. Jeżeli strony dojdą do porozumienia, przejęcie kontroli nad tą spółką przez PGNiG ma nastąpić nie wcześniej niż 1 stycznia przyszłego roku.

Wiceprezes Tauron Polska Energia Marek Wadowski przyznał w czwartek, (18 czerwca) że pandemia koronawirusa wydłużyła etap wyboru oferenta do negocjacji wyłącznych w procesie sprzedaży segmentu ciepłowniczego Grupy.

"W ramach poprzedniego etapu zakończono badanie due diligence, proces uzyskiwania ofert wiążących, etap dodatkowych wyjaśnień oraz proces oceny otrzymanych dokumentów. Teraz możemy zacząć bezpośrednie negocjacje z PGNiG dotyczące szczegółów potencjalnej transakcji, którą chcielibyśmy sfinalizować w pierwszym kwartale 2021 roku" - poinformował PAP Wadowski.

Jego zdaniem, udzielenie wyłączności negocjacyjnej na rzecz PGNiG zostało pozytywnie odebrane przez analityków giełdowych. Przedstawiciele Grupy liczą, że "zielony zwrot", którego częścią jest planowana sprzedaż aktywów ciepłowniczych, w perspektywie przyczyni się do dalszego wzrostu wartości spółki.

Z danych wynika, że w ciągu ostatniego roku (od 17 czerwca 2019 r. do 16 czerwca 2020 r.) zachowanie akcji spółki Tauron Polska Energia wyróżniało się na tle notowań pozostałych krajowych grup energetycznych - Tauron jest liderem pod względem wzrostu kursu, który w skali roku jest wyższy o prawie 50 proc. W ciągu roku wartość rynkowa Tauronu wzrosła o prawie 1,3 mld zł, osiągając poziom 3,9 mld zł. W odniesieniu do tegorocznego minimum z 12 marca br., kurs akcji wzrósł o 157 proc.

Kursy PGE i Enei w ciągu minionego roku spadły odpowiednio o 16 i 12 proc., a kurs Energi (ze względu na ogłoszone wezwanie na jej akcje ogłoszone przez PKN Orlen z ceną 7 zł), zachowywał się dość stabilnie i wzrósł o 11 proc.

Ogłoszona w ub. roku przez zarząd Tauronu strategia tzw. zielonego zwrotu zakłada zwiększenie udziału źródeł nisko- i zeroemisyjnych w miksie wytwórczym Grupy do blisko 30 proc. w roku 2025 i ponad 65 proc. w roku 2030. Planowane są m.in. inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie, farmy fotowoltaiczne oraz zaangażowanie w budowę morskich farm wiatrowych. Dziś moce wytwórcze Tauronu oparte są głównie o węgiel kamienny. Grupa chce o połowę zredukować emisję CO2 w perspektywie 2030 r.

Tauron Polska Energia jest spółką dominującą w Grupie Tauron - jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, dysponującym kapitałem własnym w wysokości ponad 19 mld zł i zatrudniającym ponad 25 tys. pracowników.

Grupa dostarcza ponad 51 TWh energii elektrycznej rocznie do 5,6 mln klientów końcowych - jest największym dystrybutorem energii elektrycznej w Polsce, a także drugim co do wielkości jej producentem i sprzedawcą w kraju oraz największym dostawcą ciepła na Górnym Śląsku. Holding kontroluje ok. 29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego.

Do spółki Tauron Ciepło, której przejęciem zainteresowane jest PGNiG, należą zakłady w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz tzw. Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna zainstalowana moc cieplna tych zakładów, pochodząca w większości ze źródeł kogeneracyjnych, sięga 1,1 tys. megawatów, zaś całkowita wartość zamówionej mocy przekracza 2,1 tys. megawatów. Spółka ma ok. tysiąc km sieci ciepłowniczych, dostarczając ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli ok. 700 tys. mieszkańców.