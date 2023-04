Wiceprezydent Krakowa o planach lokalizacji reaktora: priorytetem jest bezpieczeństwo mieszkańców

Priorytetem dla naszego miasta jest bezpieczeństwo mieszkańców i na pewno będziemy oczekiwać zapewnienia, że jest to technologia bezpieczna – mówił wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig, komentując informację, że miasto to zostało wskazane jako jedna ze wstępnych lokalizacji dla reaktora BWRX-300.

W poniedziałek prezes PKN Orlen Daniel Obajtek ogłosił siedem wstępnych lokalizacji, w których spółka Orlen Synthos Green Energy mogłaby zbudować reaktory BWRX-300 projektu GE Hitachi. Wskazane lokalizacje dla SMR-ów, czyli małych reaktorów modułowych to, oprócz terenów krakowskiej Nowej Huty: tereny w pobliżu Ostrołęki, Włocławka, Stawów Monowskich koło Oświęcimia, Dąbrowy Górniczej, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tarnobrzeg - Stalowa Wola oraz okolic Warszawy. Do końca roku Orlen przedstawi dalsze potencjalne lokalizacje, by w sumie było ich 20. Wytypowane lokalizacje mają być poddane co najmniej dwuletnim badaniom.

Jak powiedział dziennikarzom w poniedziałek wiceprezydent Krakowa, prezentacja planów spółki energetycznej nie jest zaskoczeniem dla władz miasta "z tego powodu, że przedstawiciele firm, które są żywo zainteresowane tym projektem, wstępnie w bardzo ogólny sposób informowały pana prezydenta o potencjalnej możliwości wskazania Krakowa jako jednego z możliwych adresatów realizacji tej inwestycji".

Kulig podkreślił, że miasto Kraków nie jest stroną tej umowy, a potencjalna inwestycja miałaby powstać na terenach pohutniczych należących do koncernu stalowniczego ArcelorMittal Poland.

"Pan prezydent Majchrowski wyraźnie zastrzegł, iż priorytetem dla naszego miasta jest bezpieczeństwo mieszkańców i na pewno będziemy tego oczekiwać - zapewnienia, że jest to technologia bezpieczna" - oświadczył Kulig.

Zastrzegł, że w oparciu o informacje ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie proces tworzenia SMR-ów jest bardziej zaawansowany, "jak na razie z punktu widzenia bezpieczeństwa to nie budzi wątpliwości". "Będziemy oczekiwali, żeby to było w pełni zgodne z naszymi normami prawnymi" - dodał wiceprezydent.

"Ostateczna decyzja musi odbyć się w oparciu o dialog z mieszkańcami, dopiero wtedy takie decyzje będą podjęte" - zastrzegł Kulig i przypomniał, że Kraków ma doświadczenie w przeprowadzaniu trudnych społecznie inwestycji, jaką np. była budowa spalarni odpadów komunalnych w Nowej Hucie.

"Z racji tego, iż po naszej stronie nie będzie wielu decyzji administracyjnych, będziemy przede wszystkim odgrywać rolę rzecznika mieszkańców w trosce o ich bezpieczeństwo, natomiast oczywiście uważamy, iż postulat uniezależnienia się energetycznego Polski jest ważnym postulatem" - podkreślił przedstawiciel Krakowa.

Pytany przez dziennikarzy, czy miasto nie powinno w tej sprawie zorganizować referendum, zastrzegł, że w referendum lokalnym mieszkańcy mogą wypowiadać się o sprawach, które są właściwością gminy, a tego typu inwestycja wykracza poza ten zakres.

Kulig tłumaczył, że planowany SMR to reaktor stosunkowo małej mocy, który mógłby zapatrywać w energię ok. 150-200 tys. mieszkańców, a także przemysł.

"Kraków ma ok. 1 mln mieszkańców (…), więc to nie byłby reaktor, który zapewniłby całkowicie bezpieczeństwo miasta, natomiast co jest ważne, potencjalnie jesteśmy gotowi tę energię cieplną przejąć, aczkolwiek proszę pamiętać, że usytuowanie tego reaktora w Hucie być może sprawiłoby, że moglibyśmy zaopatrzyć w energię cieplną także dzisiaj bardzo rozproszone osiedla na terenie Huty - myślę o osiedlach, które mają charakter peryferyjny, kiedyś były wsiami. Jest tam problem dostarczenia ciepła systemowego" - tłumaczył wiceprezydent.

Do 2030 roku spółka Orlen Synthos Green Energy ma wybudować co najmniej jeden blok w technologii BWRX-300, który będzie drugim tego typu obiektem na świecie, po kanadyjskim Darlington. Spółka ma wyłączność na tę technologię w Polsce.

SMR (Small Modular Reactors), czyli małe reaktory modułowe mają moc nie większą niż 300 MW. Moc tradycyjnych, "dużych" reaktorów mieści się zwykle w przedziale 600-1500 MW.