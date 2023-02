Wiceszef RCB: według stanu na godz. 6 bez prądu pozostaje ok. 205 tys. odbiorców

Według stanu na godz. 6 bez prądu pozostaje ok. 205 tys. odbiorców.

Najwięcej awarii - w woj. pomorskim - ok. 129 tys., w mazowieckim - 20,8 tys., zachodniopomorskim - 11,3 tys., podkarpackim - 8,3 tys. i warmińsko-mazurskim -7 tys. - poinformował w sobotę rano wiceszef RCB Marek Kubiak.

Przerwy w dostawach prądu związane są z wichurami. IMGW w piątek wydał alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia przed silnym wiatrem w całym kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców całego kraju smsy ostrzegające przed silnym wiatrem.