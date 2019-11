Więcej handlu energią po włączeniu do systemu SIDC

W pierwszej dobie od włączenia Polski do systemu SIDC - mechanizmu jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego energii elektrycznej - odnotowano rekordowy w 2019 r. wolumen handlu na tym rynku - poinformowała w piątek Towarowa Giełda Energii.

TGE podkreśliła, że uruchamiając SIDC na platformie XBID, giełda znalazła się w gronie największych operatorów rynku w Europie. Giełda zapewnia uczestnikom rynku najwyższe standardy obrotu, otwiera przed nimi możliwości handlu nie tylko na polskim, ale i na zagranicznych rynkach, a dzięki zwiększeniu dostępności do rynku hurtowego sąsiednich krajów wzrasta również konkurencyjność ofert - podkreśliła TGE.Również PSE wskazują na korzyści, płynąc z SIDC. To m.in. możliwość skorygowania pozycji handlowej z krótkim wyprzedzeniem czasowym, co ma szczególne znaczenie dla podmiotów zarządzających portfelami charakteryzującymi się dużą zmiennością zapotrzebowania i generacji, np. OZE.Z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego udostępnienie alokacji w trybie dnia bieżącego umożliwi lepsze wykorzystanie połączeń transgranicznych, w szczególności gdy po zamknięciu rynku dnia następnego pojawią się nowe możliwości przesyłowe lub zmienią się warunki pracy systemów elektroenergetycznych w poszczególnych krajach - ocenia polski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej.