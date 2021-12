Więcej pieniędzy na dodatki osłonowe w związku z podwyżką cen prądu i gazu. Jest propozycja

Senat zaproponował podniesienie z 4,7 mld zł do 9,4 mld zł budżetu na dodatki osłonowe - to element tzw. tarczy antyinflacyjnej rządu. Zaproponowano też poprawki zmierzające do uproszczenia postępowania przy wypłacie dodatku.

Za ustawą z poprawkami głosowało 98 senatorów, nikt nie był przeciw ani nikt się nie wstrzymał.

Poza poprawką podnoszącą limit wydatków, inne poprawki zmierzają do uproszczenia procedury wypłat. Ustawa wróci teraz do Sejmu w celu rozpatrzenia senackich propozycji.

Ustawa o dodatku osłonowym ma na celu ochronę mniej zamożnych gospodarstw domowych przed skutkami wzrostu cen energii elektrycznej i gazu.

Na dodatek osłonowy mogą liczyć osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2,1 tys. zł w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1,5 tys. zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Świadczenie ma wynosić 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 600 zł dla gospodarstwa, które liczą od dwóch-trzech osób, 850 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób, a 1150 zł dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej sześć osób.

Na wyższy dodatek mogą liczyć gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania węgiel. W tym przypadku dodatek osłonowy wyniesie 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 750 zł dla gospodarstwa domowego składające się z dwóch-trzech osób, 1062,50 zł dla gospodarstwa składającego się z czterech-pięciu osób i 1437,50 zł dla gospodarstwa składającego się z co najmniej sześciu osób.

Dodatek osłonowy jest jednym z elementów tzw. tarczy antyinflacyjnej. Ma on zniwelować ostatnie wzrosty kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz cen podstawowych produktów spożywczych dla mniej zamożnych rodzin. Wsparcie ma objąć 6,8 mln gospodarstw domowych.