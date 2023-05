Więcej pieniędzy na OZE i przesył. Energa pokazała wyniki i podsumowała inwestycje

Grupa Energa opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kw. 2023 roku. Udział OZE w łącznej produkcji brutto energii elektrycznej wyniósł 54 proc. Grupa Energa odnotowała również dynamiczny wzrost nakładów inwestycyjnych, które zwiększyły się rok do roku o 126 proc.

W pierwszych 3 miesiącach tego roku rozbudowano i zmodernizowano 672 km linii energetycznych oraz podłączono 17 tys. nowych odbiorców i 356 MW nowych źródeł odnawialnych. Grupa Energa, wchodząca w skład Grupy Orlen, wypracowała w I kw. 2023 r. 7,4 mld zł przychodów, EBITDA (zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wyniosła 2,3 mld zł, a zysk netto, na który w ponad 2/3 wpływ miała Linia Biznesowa Dystrybucji, sięgnął 1,6 mld zł.

- Dynamiczny wzrost inwestycji to efekt realizacji strategii ORLEN2030. Grupa Energa, w ramach multienergetycznego koncernu, rozbudowuje swoje moce produkcyjne w oparciu o odnawialne źródła energii i stabilizujące ich pracę źródła gazowe. Wymaga to równoległego zwiększania nakładów inwestycyjnych w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej, co pozwala na zwiększenie jej potencjału przyłączeniowego – mówi Zofia Paryła, prezes zarządu Energi.

Kolejne megawaty w fotowoltaice. Węgiel traci na znaczeniu

W pierwszym kwartale tego roku Grupa Energa finalizowała dwa duże projekty fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej ponad 90 MW. Pierwsza z inwestycji to farma w Wielbarku w woj. warmińsko-mazurskim o mocy 62 MW, aktualnie jeden z największych obiektów fotowoltaicznych w Polsce. Drugi – farma Gryf o mocy 25 MW, w woj. wielkopolskim, w bezpośrednim sąsiedztwie Farmy Wiatrowej Przykona.

Jednocześnie spółka Energa Green Development ogłosiła w raportowanym okresie przetarg na wykonawcę dwóch kolejnych aktywów fotowoltaicznych, które zlokalizowane będą w gm. Przykona – farmy PV Mitra o mocy 65 MW oraz PV Żuki o mocy 2,4 MW.

Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w łącznej produkcji brutto energii elektrycznej wyniósł 54 proc. (w stosunku do 39 proc. rok wcześniej). Jednocześnie wyraźnie, bo aż o 42 proc., spadła produkcja energii z węgla.

Największy magazyn energii na rzecz Krajowego Systemu Elektroenergetycznego

W pierwszym kwartale tego roku spółka Energa Wytwarzanie rozpoczęła przygotowania do podłączenia bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej swojego bateryjnego magazynu energii (BME) o mocy 6 MW i pojemności 27,3 MWh w miejscowości Bystra (woj. pomorskim). Dzięki temu magazyn będzie mógł uczestniczyć w bilansowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), a nie tylko lokalnego źródła w postaci farmy wiatrowej Bystra, do której jest obecnie podłączony. Zakończenie prac nad przyłączeniem BME do sieci 110 kV planowane jest do końca pierwszego kwartału 2025 roku.